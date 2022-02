Ford Mustang Shelby GT500 thành "quái vật Venom 1000” nhờ Hennessey

Nguyên bản chiếc Ford Mustang Shelby GT500 mới được trang bị động cơ siêu nạp V8 5.2L mạnh 760 mã lực và 847 Nm momen xoắn. Đây là một trong những mẫu xe cơ bắp có hiệu suất tốt nhất trên thị trường hiện nay. Thế nhưng khi “qua tay” Hennessey, hiệu suất của Mustang Shelby GT500 tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới. Đúng như tên gọi Venom 1000, gói độ Hennessey cho Ford Mustang Shelby GT500 công suất tối đa 1.000 mã lực và momen xoắn cực đại 1.152 Nm. Điều thú vị là chiếc xe vẫn giữ nguyên bộ siêu nạp nguyên bản và chỉ được nâng cấp bộ làm mát, puly tăng áp mới. Ngoại thất và nội thất của Venom 1000 lại có rất ít thay đổi, ngoại trừ một số chi tiết như huy hiệu “Venom 1000” hay logo hãng độ Hennessey.Bản độ Ford Mustang Shelby GT500 này sẽ chỉ được Hennessey sản xuất với số lượng giới hạn, do đó mỗi chủ sở hữu tương lai sẽ nhận được một giấy chứng nhận cùng tấm thẻ có đánh số thứ tự của chiếc xe. Với sức mạnh lên đến 1.000 mã lực, các chuyên gia của Hennessey cũng khuyến cáo rằng Venom 1000 có thể rất dễ mất kiểm soát, đặc biệt là với những người lái ít kinh nghiệm. Do đó, hãng độ sẽ sớm đưa bản độ Mustang Shelby GT500 này trải qua một số quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối khi đến tay khách hàng. Video: Ford Mustang Shelby GT500 mạnh 1000 mã lực nhờ Hennessey.

