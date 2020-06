Ford Mustang mui trần, tiền tỷ độ cửa “cắt kéo” tại Hà thành

Dòng xe cơ bắp Ford Mustang không phải là dòng xe xa lạ đối với người tiêu dùng Việt Nam, dù không được phân phối chính hãng nhưng xe thường được những tín đồ đam mê tốc độ yêu thích và muốn sở hữu. Do không phải hàng chính hãng nên mỗi chiếc Ford Mustang về nước sẽ đều thông qua đại lý tư nhân với những chi tiết riêng biệt. Hiện tại, Ford Mustang đang thuộc thế hệ thứ 6 ra mắt từ năm 2015 và đã trải qua nâng cấp. Mới nhất, một đại lý tư nhân ở Hà Nội đã nhập Ford Mustang phiên bản kỷ niệm 55 năm dòng xe này ra đời với nhiều chi tiết được "thửa riêng" mang đến sự độc đáo của chiếc xe thể thao đến từ Mỹ. Nếu chiếc xe của bạn đã cũ, không khó để "lên đời" như cách mà chiếc Ford Mustang trong bài viết này được chủ nhân "hoá thân" một cách rất đặc biệt, đây có thể là chiếc Mustang độc nhất ở thị trường Việt Nam. Theo tìm hiểu, chiếc Ford Mustang mui trần này về nước cách đây khoảng 3 năm và chủ nhân ở Sài Gòn đã bỏ ra khoảng 300 triệu đồng để nâng cấp gói bodykit độc đáo. Trong số này, cửa "cắt kéo" là một trong những chi tiết khiến tín đồ mộ điệu tỏ ra thích thú bởi nó gợi nhớ đến những chiếc xe thuộc thương hiệu xe thể thao Ý - Lamborghini. Riêng 2 cánh cửa của chiếc mui trần này cho đến nay vẫn chưa có chiếc Ford Mustang thứ 2 ở Việt Nam được nâng cấp theo phong cách rất riêng này. Ngoài cửa mở dạng cánh chim, chiếc Ford Mustang của "dân chơi" Sài Gòn còn được nâng cấp nhiều chi tiết ngoại thất với vật liệu carbon từ phần đầu đến đuôi. Nguyên phần cản trước đã được trang bị bộ bodykit hoàn toàn bằng carbon với cánh chia gió độc đáo giúp gia tăng tính khí động học cho xe để phù hợp với việc vận hành ở tốc độ cao. Ngoài đèn gầm nguyên bản, chủ nhân cũng bổ sung thêm đèn ở khu vực cản trước này và chúng đều được sơn đen. Lược bỏ logo "ngựa hoang" chính hãng, biểu tượng "rắn hổ mang” trên mẫu Shelby Mustang Super Snake được gắn lên chiếc xe mang đến sự uy lực như chính nguyên mẫu của logo này. Hơn nữa, mặt ca-lăng của xe cũng được chia lại thành 3 khoang rất độc đáo giống dòng xe hiệu năng cao Shelby Mustang Super Snake. Sau khi tái xuất ở Hà Nội, Ford Mustang đã có "bộ móng" hoa mỹ hơn, không còn là màu đen đơn thuần, thay vào đó xe được điểm xuyết thêm lớp sơn vàng đầy cá tính. Được biết, riêng bộ mâm của xe đã tiêu tốn đến 50 triệu đồng và do hãng ACE cung cấp. Bên trong, cùm phanh hiệu suất cao của Brembo màu đỏ cũng là điểm nhấn để gia tăng tính thể thao cho xe. Gương chiếu hậu trên chiếc "ngựa hoang" phiên bản Convertible cũng ốp carbon và phần sườn xe cũng có trang bị tương tự. Ở phần đuôi, trước đây chiếc Ford Mustang Convertible không thường xuyên sử dụng cánh gió nhưng nay chi tiết này đã được bổ sung, đáng chú ý nó cũng "khoác" lớp carbon xịn xò. Không hiền như nguyên bản, bộ khuyếch tán phía sau đã được nâng đời rộng hơn với những đường chia gió to bản và được lồng ghép lớp decal đỏ thể thao. Ngoài ra, ống xả cũng là một trong những điểm khác biệt trên Ford Mustang mui trần từng thuộc sở hữu của "dân chơi" Sài Thành này. Chiếc Ford Mustang này chỉ còn được giữ lại cụm đèn hậu LED 3 vạch đặc trưng vẫn được thương hiệu Mỹ sử dụng cho những chiếc xe thuộc phiên bản mới nhất. Camera lùi, đèn phanh cũng giống nguyên bản còn ăng-ten là chi tiết được bổ sung trên bản độ này. Đáng chú ý, chủ xe Ford Mustang còn độ lại hệ thống treo mới với khả năng nâng/hạ gầm, khi xe được hạ xuống sát mặt đất sẽ gia tăng sự hầm hố của một chú "ngựa chiến". "Trái tim" xe Ford Mustang là khối động cơ Ecoboost, dung tích 2.3L cho sức mạnh tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 475 Nm. Ghép nối với động cơ trên là hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau. Ford Mustang có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng thời gian 5,9 giây và có thể đạt vận tốc tối đa 233 km/h. Giá xe Ford Mustang khi về đến Việt Nam sẽ có mức giá dao động quanh ngưỡng 3 tỷ đồng. Video: Ford Mustang California GT 2013 mui trần hàng hiếm.

Dòng xe cơ bắp Ford Mustang không phải là dòng xe xa lạ đối với người tiêu dùng Việt Nam, dù không được phân phối chính hãng nhưng xe thường được những tín đồ đam mê tốc độ yêu thích và muốn sở hữu. Do không phải hàng chính hãng nên mỗi chiếc Ford Mustang về nước sẽ đều thông qua đại lý tư nhân với những chi tiết riêng biệt. Hiện tại, Ford Mustang đang thuộc thế hệ thứ 6 ra mắt từ năm 2015 và đã trải qua nâng cấp. Mới nhất, một đại lý tư nhân ở Hà Nội đã nhập Ford Mustang phiên bản kỷ niệm 55 năm dòng xe này ra đời với nhiều chi tiết được "thửa riêng" mang đến sự độc đáo của chiếc xe thể thao đến từ Mỹ. Nếu chiếc xe của bạn đã cũ, không khó để "lên đời" như cách mà chiếc Ford Mustang trong bài viết này được chủ nhân "hoá thân" một cách rất đặc biệt, đây có thể là chiếc Mustang độc nhất ở thị trường Việt Nam. Theo tìm hiểu, chiếc Ford Mustang mui trần này về nước cách đây khoảng 3 năm và chủ nhân ở Sài Gòn đã bỏ ra khoảng 300 triệu đồng để nâng cấp gói bodykit độc đáo. Trong số này, cửa "cắt kéo" là một trong những chi tiết khiến tín đồ mộ điệu tỏ ra thích thú bởi nó gợi nhớ đến những chiếc xe thuộc thương hiệu xe thể thao Ý - Lamborghini. Riêng 2 cánh cửa của chiếc mui trần này cho đến nay vẫn chưa có chiếc Ford Mustang thứ 2 ở Việt Nam được nâng cấp theo phong cách rất riêng này. Ngoài cửa mở dạng cánh chim, chiếc Ford Mustang của "dân chơi" Sài Gòn còn được nâng cấp nhiều chi tiết ngoại thất với vật liệu carbon từ phần đầu đến đuôi. Nguyên phần cản trước đã được trang bị bộ bodykit hoàn toàn bằng carbon với cánh chia gió độc đáo giúp gia tăng tính khí động học cho xe để phù hợp với việc vận hành ở tốc độ cao. Ngoài đèn gầm nguyên bản, chủ nhân cũng bổ sung thêm đèn ở khu vực cản trước này và chúng đều được sơn đen. Lược bỏ logo "ngựa hoang" chính hãng, biểu tượng "rắn hổ mang” trên mẫu Shelby Mustang Super Snake được gắn lên chiếc xe mang đến sự uy lực như chính nguyên mẫu của logo này. Hơn nữa, mặt ca-lăng của xe cũng được chia lại thành 3 khoang rất độc đáo giống dòng xe hiệu năng cao Shelby Mustang Super Snake. Sau khi tái xuất ở Hà Nội, Ford Mustang đã có "bộ móng" hoa mỹ hơn, không còn là màu đen đơn thuần, thay vào đó xe được điểm xuyết thêm lớp sơn vàng đầy cá tính. Được biết, riêng bộ mâm của xe đã tiêu tốn đến 50 triệu đồng và do hãng ACE cung cấp. Bên trong, cùm phanh hiệu suất cao của Brembo màu đỏ cũng là điểm nhấn để gia tăng tính thể thao cho xe. Gương chiếu hậu trên chiếc "ngựa hoang" phiên bản Convertible cũng ốp carbon và phần sườn xe cũng có trang bị tương tự. Ở phần đuôi, trước đây chiếc Ford Mustang Convertible không thường xuyên sử dụng cánh gió nhưng nay chi tiết này đã được bổ sung, đáng chú ý nó cũng "khoác" lớp carbon xịn xò. Không hiền như nguyên bản, bộ khuyếch tán phía sau đã được nâng đời rộng hơn với những đường chia gió to bản và được lồng ghép lớp decal đỏ thể thao. Ngoài ra, ống xả cũng là một trong những điểm khác biệt trên Ford Mustang mui trần từng thuộc sở hữu của "dân chơi" Sài Thành này. Chiếc Ford Mustang này chỉ còn được giữ lại cụm đèn hậu LED 3 vạch đặc trưng vẫn được thương hiệu Mỹ sử dụng cho những chiếc xe thuộc phiên bản mới nhất. Camera lùi, đèn phanh cũng giống nguyên bản còn ăng-ten là chi tiết được bổ sung trên bản độ này. Đáng chú ý, chủ xe Ford Mustang còn độ lại hệ thống treo mới với khả năng nâng/hạ gầm, khi xe được hạ xuống sát mặt đất sẽ gia tăng sự hầm hố của một chú "ngựa chiến". "Trái tim" xe Ford Mustang là khối động cơ Ecoboost, dung tích 2.3L cho sức mạnh tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 475 Nm. Ghép nối với động cơ trên là hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau. Ford Mustang có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng thời gian 5,9 giây và có thể đạt vận tốc tối đa 233 km/h. Giá xe Ford Mustang khi về đến Việt Nam sẽ có mức giá dao động quanh ngưỡng 3 tỷ đồng. Video: Ford Mustang California GT 2013 mui trần hàng hiếm.