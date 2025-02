“Đột nhập” nhà mới sang chảnh của Xoài Non hậu ly hôn

Sau hơn nửa năm chia tay streamer Xemesis, Xoài Non khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đã tậu được nhà. Ảnh: FBNV Nhà mới của Xoài Non được sửa lại khá nhiều để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia chủ. Ảnh chụp màn hình Ngay lối vào nhà của Xoài Non là một tủ để giày lớn. Ảnh chụp màn hình Trong phòng khách có một chiếc sofa màu trắng. Ảnh chụp màn hình Nối liền với phòng khách là khu bếp, với đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ. Ảnh chụp màn hình Tủ bếp gắn tường mùa trắng sang trọng. Ảnh chụp màn hình Ấn tượng nhất là phòng thay đồ đầy đủ với chiếc tủ để quần áo, tủ để túi hiệu, kính riêng. Ảnh chụp màn hình Xoài Non sở hữu bộ sưu tập rất nhiều loại túi, mắt kính...Ảnh chụp màn hình Phòng ngủ có gam màu trắng chủ đạo. Ảnh chụp màn hình Phòng tắm được trang bị nội thất hiện đại. Ảnh chụp màn hìnhNgắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”

