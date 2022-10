Ford Falcon hàng hiếm đọ dáng cùng Bình An và Á hậu Phương Nga

Cách đây không lâu, cặp đôi sao Việt là nam diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga đã hé lộ bộ ảnh cưới ngọt ngào của mình. Bộ ảnh cưới này được chụp trên đồi cát theo mong muốn của cô dâu Phương Nga - đáng chú ý là bạn diễn của cạp đôi này là một chiếc Ford Falcon hàng hiếm. Trong bộ ảnh cưới này, Á hậu Phương Nga đã khoác lên mình chiếc váy cưới có kiểu dáng đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn tôn những đường cong cơ thể. Trong khi đó, chú rể Bình An diện suit màu trắng đồng điệu và không kém phần lịch lãm. Trong bộ ảnh cưới của cặp đôi được mệnh danh "tiên đồng, ngọc nữ" của showbiz Việt đọ dáng cùng chiếc xế cổ Ford Falcon màu hồng có kiểu dáng mui trần. Có thể nói, đây là chiếc xe thương hiệu Mỹ thuộc dạng "hàng hiếm" tại Việt Nam. Chiếc xe được cho thuê và thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh cưới của nhiều cặp đôi tại Việt Nam. Vợ chồng nam ca sỹ Mạnh Quỳnh cũng từng chụp ảnh cưới với chiếc Ford Falcon màu hồng này. Qua những hình ảnh do Bình An - Phương Nga tung ra, có thể dự đoán chiếc Ford Falcon này thuộc thế hệ đầu tiên, được bán trên thị trường trong giai đoạn từ năm 1959 - 1963. Ford Falcon này có khá nhiều kiểu dáng thân xe, từ sedan 2 cửa, coupe 2 cửa, sedan 4 cửa, wagon 2 cửa, wagon 4 cửa đến mui trần. Xe sở hữu hai động cơ, đầu tiên là xăng Mileage Maker 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 95 mã lực. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 3 cấp tiêu chuẩn hoặc hộp số tự động 2 cấp Ford-O-Matic tùy chọn. Thứ hai là động cơ xăng Mileage Maker 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.8L với công suất tối đa 101 mã lực. Động cơ này đi với hộp số sàn 4 cấp và được quảng cáo lá tiết kiệm xăng với lượng tiêu thụ trung bình 7,8 lít/100 km. Sau năm 1962, Ford Falcon lần đầu tiên được bổ sung động cơ xăng V8, dung tích 4.3L, tạo ra công suất tối đa 164 mã lực. Tuy nhiên, những chiếc xe dùng động cơ này có số lượng khá giới hạn. Đến năm 1970, Ford Falcon chính thức bị ngừng bán tại thị trường Bắc Mỹ. Trong khi đó, tại thị trường Úc, cái tên này tiếp tục được sử dụng đến tận năm 2016. Ở thị trường Argentina, Ford Falcon cũng được bán trong khoảng thời gian khá dài, từ năm 1962 - 1991. Sinh năm 1998, Phương Nga được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện cô đang công tác tại đài truyền hình Việt Nam trong vai trò dẫn chương trình. Trong khi đó, Bình An là nam diễn viên sinh năm 1993, quê ở Phú Thọ. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình với nhiều bộ phim khá nổi tiếng. Dự kiến, đám cưới của cặp đôi này sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 10/2022. Video: Bình An và Á hậu Phương Nga tung ảnh cưới bên Ford Falcon.

Cách đây không lâu, cặp đôi sao Việt là nam diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga đã hé lộ bộ ảnh cưới ngọt ngào của mình. Bộ ảnh cưới này được chụp trên đồi cát theo mong muốn của cô dâu Phương Nga - đáng chú ý là bạn diễn của cạp đôi này là một chiếc Ford Falcon hàng hiếm. Trong bộ ảnh cưới này, Á hậu Phương Nga đã khoác lên mình chiếc váy cưới có kiểu dáng đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn tôn những đường cong cơ thể. Trong khi đó, chú rể Bình An diện suit màu trắng đồng điệu và không kém phần lịch lãm. Trong bộ ảnh cưới của cặp đôi được mệnh danh "tiên đồng, ngọc nữ" của showbiz Việt đọ dáng cùng chiếc xế cổ Ford Falcon màu hồng có kiểu dáng mui trần. Có thể nói, đây là chiếc xe thương hiệu Mỹ thuộc dạng "hàng hiếm" tại Việt Nam. Chiếc xe được cho thuê và thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh cưới của nhiều cặp đôi tại Việt Nam. Vợ chồng nam ca sỹ Mạnh Quỳnh cũng từng chụp ảnh cưới với chiếc Ford Falcon màu hồng này. Qua những hình ảnh do Bình An - Phương Nga tung ra, có thể dự đoán chiếc Ford Falcon này thuộc thế hệ đầu tiên, được bán trên thị trường trong giai đoạn từ năm 1959 - 1963. Ford Falcon này có khá nhiều kiểu dáng thân xe, từ sedan 2 cửa, coupe 2 cửa, sedan 4 cửa, wagon 2 cửa, wagon 4 cửa đến mui trần. Xe sở hữu hai động cơ, đầu tiên là xăng Mileage Maker 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 95 mã lực. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 3 cấp tiêu chuẩn hoặc hộp số tự động 2 cấp Ford-O-Matic tùy chọn. Thứ hai là động cơ xăng Mileage Maker 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.8L với công suất tối đa 101 mã lực. Động cơ này đi với hộp số sàn 4 cấp và được quảng cáo lá tiết kiệm xăng với lượng tiêu thụ trung bình 7,8 lít/100 km. Sau năm 1962, Ford Falcon lần đầu tiên được bổ sung động cơ xăng V8, dung tích 4.3L, tạo ra công suất tối đa 164 mã lực. Tuy nhiên, những chiếc xe dùng động cơ này có số lượng khá giới hạn. Đến năm 1970, Ford Falcon chính thức bị ngừng bán tại thị trường Bắc Mỹ. Trong khi đó, tại thị trường Úc, cái tên này tiếp tục được sử dụng đến tận năm 2016. Ở thị trường Argentina, Ford Falcon cũng được bán trong khoảng thời gian khá dài, từ năm 1962 - 1991. Sinh năm 1998, Phương Nga được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện cô đang công tác tại đài truyền hình Việt Nam trong vai trò dẫn chương trình. Trong khi đó, Bình An là nam diễn viên sinh năm 1993, quê ở Phú Thọ. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình với nhiều bộ phim khá nổi tiếng. Dự kiến, đám cưới của cặp đôi này sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 10/2022. Video: Bình An và Á hậu Phương Nga tung ảnh cưới bên Ford Falcon.