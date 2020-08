Xe Ford Falcon "đồng nát”, bỏ xó 32 năm bán hơn 5 tỷ đồng

Đó là chiếc Ford Falcon đời cũ phiên bản XA GT RPO 83 đời 1973 vừa lập kỷ lục 309.909 AUD tại một phiên bán đấu giá Grays Online, tương đương gần 220.000 USD theo tỷ giá hiện tại (gần 5,1 tỷ đồng). Khi được tìm thấy, chiếc xe Ford Falcon đồng nát này phủ đầy phân chuột và phân chim, phân gà, hoen gỉ, hầu hết các bộ phận đều đã hỏng... Nó đã nằm đó suốt từ năm 1988. Mức giá xe Ford Falcon 1973 này thực sự là một kỳ tích, vì một chiếc Ford Falcon cùng năm (đời 1973) còn chạy tốt cũng chỉ có giá khoảng 180.000 USD. Chiếc Ford Falcon này không như những chiếc khác, nó chỉ có đúng 120 chiếc được sản xuất cho thị trường Australia. Đây là một trong ba chiếc hiếm hoi có màu cam độc đáo mang tên McRobertson's Old Gold, xe còn có những trang bị "xuất chúng" vào thời đó, như vô lăng trợ lực điện, cửa sổ điện, điều hoà và cản sau bằng nhôm của Ford. Xe được trang bị động cơ V8 5.7L công suất 330 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 4 cấp. Ngoài ra, chiếc xe còn mang theo mình một câu chuyện lịch sử thú vị. Người chủ đầu tiên của chiếc xe là ông Gordon Stubbersfield đã mua nó vào thời điểm các nhà sản xuất ôtô bị "tuýt còi" vì ngày càng tung ra nhiều sedan tốc độ cao hơn. “Ford đã ra mắt mẫu sedan nhanh nhất thế giới vào năm 1971, mẫu Phase III GTHO Falcon”, ông Bill Freeman, giám đốc bộ phận xe cổ của nhà đấu giá GraysOnline, giải thích. “Chính phủ Australia đã ra quyết định rằng các nhà sản xuất ôtô đặt tại nước này không được sản xuất xe có tốc độ từ 257 km/h trở lên. Trong khi khi đó, vào năm 1973, Ford dự kiến sẽ ra mắt mẫu Phase IV GTHO, và đã chuẩn bị hết phụ tùng tại nhà máy để bắt đầu sản xuất. Do đó, hãng lặng lẽ lắp các phụ tùng này vào một số xe GT, rồi gắn mã tuỳ chọn ‘RPO 83’. Đó là lý do chiếc xe này trở nên đặc biệt. Gordon biết chiếc xe sẽ trở thành hàng quý hiếm, nên không ngần ngại vung tiền mua về. Ông định sẽ dùng nó làm xe đám cưới của mình, và vì thế, ông chưa từng muốn bán nó. Tuy nhiên, ông cũng không mang ra đi, mà cứ để trong khu nuôi gà như vậy, vì không có khả năng trả phí bảo hiểm rất cao của xe. Dù thế, ông luôn hi vọng có ngày sẽ lái nó ra đường. Thời gian trôi qua, chiếc xe bắt đầu xuống cấp và hoen gỉ, nhưng Gordon vẫn không muốn bán, dù nhiều lần được chào giá tốt, do chiếc xe thực sự là hàng hiếm. Ông Gordon đã qua đời vào năm ngoái và chiếc xe được đem bán nguyên trạng. Danh tính chủ mới không được tiết lộ. Hiện chưa rõ chủ mới có cho phục chế chiếc Falcon này không, hay vẫn giữ cũ gỉ nguyên như vậy. Videop: Ngắm xe Ford Falcon đồng nát, bỏ xó 32 năm.

