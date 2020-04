Ford F-350 Centurion “hàng độc” đấu giá chỉ hơn 200 triệu đồng

Người Mỹ luôn ưa chuộng những chiếc bán tải to lớn và con quái vật Ford F-350 Centurion 1997 đang được chào bán trên trang Bring A Trailer này chắc hẳn là một trong những chiếc lớn nhất mà chúng ta từng thấy. Không thực sự bất ngờ khi nó đang cư trú tại Texas, một tiểu bang ưa chuộng những chiếc bán tải càng lớn càng tốt. Ngay từ hình thái tiêu chuẩn, các mẫu xe bán tải Ford F-350 vốn đã cực lớn nhưng chiếc Centurion ở đây thậm chí còn lớn hơn thế bởi nó đã được độ bởi Centurion Vehicles với một khoang lái kéo dài, thùng xe gấp ra ngoài, vòm bánh xe loe rộng, một bình nhiên liệu phụ dung lượng 189 lít, và nhiều hơn nữa. Nói một cách ngắn gọn, chiếc xe này thừa sức là một “mái nhà di động” tạm thời. Ford F-350 Centurion “hàng độc” đang được đấu giá này đã độ đáng kể bề ngoài, trở nên to lớn, và hầm hố hơn. Đương nhiên, “trái tim” của một con quái vật to lớn thế này cũng không phải dạng vừa. Chiếc F-350 Centurion có trang bị động cơ dầu tăng áp V8 Power Stroke dung tích 7.3 lít khổng lồ kết hợp một hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Không rõ chiếc xe này nặng bao nhiêu, nhưng có lẽ ngay cả khối động cơ 7.3 lít cũng không đủ sức giúp nó chạy nhanh. Không chỉ sở hữu một vẻ ngoài đặc biệt, chủ xe cũng lắp đặt hàng tá trang bị độ cho nội thất. Ví dụ, bên trong xe có ghế phía trước độ riêng mà trông giống như ghế salon phòng VIP hơn là ghế xe thông thường. Chưa hết, nó còn có cụm điều khiển trung tâm ốp gỗ với một TV và đầu VCR tích hợp trong dành cho hành khách ghế sau và hoàn thiện với ô giữ cốc nóng và lạnh. Thậm chí chiếc xe còn lắp một thiết bị phát hiện radar Whistler nhưng với đồng hộ tốc độ chỉ chạy lên 137 km/h, có lẽ thiết bị này không có đất dụng võ. Ở phía sau, chiếc ghế băng dài êm ái có thể gấp thành một chiếc giường. Với hơn 201.000 dặm (323.478 km) trên công-tơ-mét, chiếc xe này hẳn là đã được lái đi khắp nơi, trở thành trung tâm của nhiều sự kiện đông người trong quá khứ. Tính tới lúc này, giá xe Ford F-350 Centurion đang được trả10.250 USD (khoảng hơn 230 triệu đồng), và thời gian đấu giá sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa. Video: Chi tiết bán tải hàng khủng Ford F-350 Centurion đời 1997.

