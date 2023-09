Ford F-150 Raptor 2024 bổ sung công nghệ, thêm "dàn chân" Fox xịn sò

Ford F-150 2024 mới đã được cải tiến so với phiên bản trước đó với “gương mặt” mới cùng các tính năng bổ sung. Đối với phiên bản Raptor dành cho địa hình cũng được nâng cấp đáng kể. Ford F-150 Raptor có đèn pha tinh chỉnh và bổ sung thêm giảm xóc mới, cản trước được tùy chỉnh, màu sắc ngoại thất và các hoạ tiết trang trí. Phiên bản Ford F-150 Raptor 2024 R hiệu suất cao vẫn trang bị khối động cơ V8 siêu nạp dung tích 5.2L, công suất 700 mã lực được cải thiện hơn đời tiền nhiệm. Tuy nhiên Ford chưa công bố thông số chi tiết. So với giảm xóc Fox van đơn trước đây, giảm xóc mới của Ford F-150 Raptor 2024 cải thiện khả năng kiểm soát phục hồi, giúp xe vận hành tốt trên địa hình sa mạc và tăng khả năng kiểm soát trên đường trường. Cấu trúc cản trước có thể tùy chỉnh các điểm kết nối gắn phụ kiện như đèn chiếu sáng và móc kéo mạnh hơn. Tất cả các tính năng mới tốt nhất đều được trang bị trên hai phiên bản Raptor và Raptor R. Ford F-150 phiên bản Raptor 2024 trang bị giảm xóc van kép (dual-valve) và cản trước có thể tùy chỉnh là tùy chọn. Phiên bản Raptor V6 sử dụng lốp có kích thước 35 inch, còn bản Raptor R có bộ lốp tiêu chuẩn kích thước 37 inch. Bộ lốp kích thước lớn cũng là tùy chọn đối với phiên bản Raptor V6 tiêu chuẩn. F-150 Raptor 2024 bổ sung bảng màu mới Shelter Green ở ngoại thất cùng các trang trí tại nắp ca-pô. Ford chưa công bố bất kỳ thay đổi nội thất nào cho phiên bản Raptor, bởi màn hình giải trí lớn đã trở thành tiêu chuẩn. Hãng xe Mỹ chưa công bố giá xe Ford F-150 Raptor 2024, nhưng dự kiến sẽ tăng một chút so với giá khởi điểm của các phiên bản hiện tại là 78.720 USD tương đương 1,9 tỷ đồng cho Raptor tiêu chuẩn và 109.295 USD tương đương 2,6 tỷ đồng cho Raptor R hiệu suất cao. Video: Giới thiệu bán tải Ford F-150 Raptor 2024 nâng cấp mới.

