Ford F-150 Lightning Switchgear – bán tải điện off-road siêu đỉnh

Ford F-150 Lightning Switchgear Concept mới vừa chính thức ra mắt, đây là một phiên bản độc đáo được Ford Performance hợp tác phát triển cùng Ready to Rock (RTR) – công ty của tay drift chuyên nghiệp Vaughn Gittin Junior – nhằm thể hiện ý tưởng về khả năng off-road đỉnh cao của mẫu xe bán tải thuần điện này. RTR được biết đến nhiều với những gói nâng cấp dành cho dòng xe thể thao Ford Mustang. Hãng này cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Ford khi liên tục tạo ra những phiên bản hầm hố hơn cho Ranger hay Bronco, nhưng dự án để lại ấn tượng sâu đậm nhất là chiếc bán tải cỡ lớn F-150 RTR Ultimate Fun Haver năm 2016. Lấy cảm hứng từ thành công vang dội của dự án đó, đội ngũ RTR đã lên ý tưởng thay đổi toàn diện cho bán tải điện Ford F-150 Lightning. Bản concept Switchgear sở hữu một diện mạo đầy ấn tượng với các thành phần ngoại thất làm bằng sợi carbon composite như các tấm ốp xung quanh xe ở phía trước, phía sau và bên hông, kết hợp với ray trượt đá bằng thép và tấm trượt phía trước. Chúng đảm bảo cho xe khả năng chống chọi với mọi thách thức trên đường địa hình khó. Để thực sự nâng tầm F-150 Lightning, RTR tiến hành chỉnh sửa cấu trúc bên dưới lớp áo xe, bao gồm tăng độ rộng giữa hai bánh xe bao gồm cải thiện cảm giác lái, tăng độ ổn định theo phương ngang, tăng khả năng chống lật… Cùng với đó là cải tiến hệ thống treo với cấu trúc tay đòn kép phía trước và độc lập đa liên kết ở phía sau được thiết kế lại mới hoàn toàn. Các bộ phận giảm xóc coil-over và giảm chấn 3 inch của Fox có tính chất bền bỉ hơn đi kèm với biên độ dao động lớn hơn, gia tăng khả năng di chuyển linh hoạt đồng thời cũng làm tăng khoảng sáng gầm lên cao hơn so với tiêu chuẩn. F-150 Lightning Switchgear Concept còn được trang bị bộ mâm 18 inch được bọc trong lốp Nitto Ridge Grappler đường kính 37 inch, giúp nâng cao khả năng vượt địa hình của xe. Khung thép ở thùng xe chứa hai bánh dự phòng và tạo điều kiện thuận lợi để gắn thêm nhiều phụ kiện hỗ trợ nếu cần. Thanh bảo vệ cũng được lắp đặt ở đuôi xe. Ở bên trong nội thất, điểm nhấn thú vị nhất là sự hiện diện của 5 chiếc ghế RECARO Sportster ORV mang lại sự thoải mái và hỗ trợ tối đa cho tất cả hành khách. Mỗi ghế đều được trang bị một bộ dây đai 6 điểm do Schroth gia công và được RTR tùy chỉnh lại cho thêm phần chắc chắn phù hợp với F-150. Phanh điện tử thủy lực gắn ngược phôi từ ASD Motorsports bổ sung thêm khả năng kiểm soát chính xác hơn nữa cho chiếc xe thuần điện. F-150 Lightning Switchgear Concept cũng sở hữu khả năng vận hành vô cùng ấn tượng với công suất 580 mã lực và mô-men xoắn 1.050 Nm đến từ 2 mô-tơ điện, được cung cấp năng lượng bởi bộ pin có dung lượng lớn 131 kWh. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc 0 – 100 km/h trong chưa đầy 4 giây. Mark Rushbrook – Giám đốc toàn cầu của Ford Performance Motorsports cho biết, mẫu xe này là “một ví dụ về những khả năng của xe thuần điện, đồng thời xác lập nền tảng vững chắc cho các kỹ sư có thể thử nghiệm và phát triển những giải pháp nâng cao hiệu năng off-road cho xe điện trong tương lai”. Theo kế hoạch, mẫu xe bán tải Ford F-150 Lightning Switchgear chạy điện này sẽ chính thức ra mắt công chúng tại giải đua địa hình King of the Hammers diễn ra vào ngày 25/01 sắp tới. Đây cũng có thể là “bản xem trước” về những gì Ford dự định đưa vào một phiên bản hiệu năng cao Raptor dành cho dòng F-150 Lightning trong tương lai. Video: Giới thiệu bán tải điện Ford F-150 Lightning Switchgear.

