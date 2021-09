"Đập thùng" Ford Explorer 2021 về Việt Nam, không dưới 4 tỷ đồng

Sau chiếc Ford Explorer thế hệ mới phiên bản Platinum đã được đưa về Việt Nam hồi đầu năm ngoái. Mới đây, thêm một chiếc Explorer thế hệ mới phiên bản Platinum được khui công. Xe thuộc phiên bản Platinum cao cấp hơn các phiên bản như Tiêu chuẩn, XLT, Limited/Limited Hybrid. Phiên bản Explorer Platinum chỉ định vị thấp hơn phiên bản hàng đầu Explorer ST. So với Explorer thế hệ mới phiên bản Limited sắp được Ford Việt Nam phân phối dùng máy 4cyl 2.3L tăng áp. Chiếc Ford Explorer 2021 nhập tư này thuộc phiên bản Platinum trang bị cao cấp hơn, sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép công nghệ EcoBoost cho công suất tối đa 365 mã lực và mô-men xoắn cực đại 515Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (Intelligent 4WD) thông qua hộp số tự động 10 cấp. Về nội thất phiên bản cao cấp của Ford Explorer thế hệ mới sở hữu cabin hiện đại, nổi bật với màn hình cảm ứng 10,1 inch đặt dọc và cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị 3D thay cho loại Analog ở các thế hệ trước. Xe đi kèm với nhiều tiện nghi như cốp sau đóng mở bằng điện, kết nối WiFi 4G LTE cho 1 lúc 10 thiết bị. Hệ thống FordPass Connect cho phép chủ sở hữu truy cập xe từ xa qua SmartPhone với các tính năng như: khoá/ mở khóa, định vị và khởi động xe,... Về an toàn và hỗ trợ lái, Explorer thế hệ mới được trang bị Tiêu chuẩn gói an toàn Co-Pilot360 gồm nhiều món “đồ chơi” như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha chiếu xa tự động, phanh tự động phát hiện người bộ và hơn nữa. Ngoài ra, Explorer mới có cả hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với công nghệ tập trung giữ làn đường, gói hỗ trợ đỗ xe mới nhất (Ford Active Park Assistant 2.0) hỗ trợ đỗ xe song song hoặc vuông góc mà không cần “vần” vô-lăng có trên bản Explorer Platinum. Tại Mỹ, giá xe Ford Explorer 2021 phiên bản Platium có mức bán ra khởi điểm từ 52.730 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Sau khi đóng đủ các loại thuế phí để ra biển trắng và lăn bánh, chiếc Explorer Platinum mới về Việt Nam này sẽ có giá không dưới 4 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Giới thiệu Ford Explorer Timberline 2021.

Sau chiếc Ford Explorer thế hệ mới phiên bản Platinum đã được đưa về Việt Nam hồi đầu năm ngoái. Mới đây, thêm một chiếc Explorer thế hệ mới phiên bản Platinum được khui công. Xe thuộc phiên bản Platinum cao cấp hơn các phiên bản như Tiêu chuẩn, XLT, Limited/Limited Hybrid. Phiên bản Explorer Platinum chỉ định vị thấp hơn phiên bản hàng đầu Explorer ST. So với Explorer thế hệ mới phiên bản Limited sắp được Ford Việt Nam phân phối dùng máy 4cyl 2.3L tăng áp. Chiếc Ford Explorer 2021 nhập tư này thuộc phiên bản Platinum trang bị cao cấp hơn, sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép công nghệ EcoBoost cho công suất tối đa 365 mã lực và mô-men xoắn cực đại 515Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (Intelligent 4WD) thông qua hộp số tự động 10 cấp. Về nội thất phiên bản cao cấp của Ford Explorer thế hệ mới sở hữu cabin hiện đại, nổi bật với màn hình cảm ứng 10,1 inch đặt dọc và cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị 3D thay cho loại Analog ở các thế hệ trước. Xe đi kèm với nhiều tiện nghi như cốp sau đóng mở bằng điện, kết nối WiFi 4G LTE cho 1 lúc 10 thiết bị. Hệ thống FordPass Connect cho phép chủ sở hữu truy cập xe từ xa qua SmartPhone với các tính năng như: khoá/ mở khóa, định vị và khởi động xe,... Về an toàn và hỗ trợ lái, Explorer thế hệ mới được trang bị Tiêu chuẩn gói an toàn Co-Pilot360 gồm nhiều món “đồ chơi” như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha chiếu xa tự động, phanh tự động phát hiện người bộ và hơn nữa. Ngoài ra, Explorer mới có cả hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với công nghệ tập trung giữ làn đường, gói hỗ trợ đỗ xe mới nhất (Ford Active Park Assistant 2.0) hỗ trợ đỗ xe song song hoặc vuông góc mà không cần “vần” vô-lăng có trên bản Explorer Platinum. Tại Mỹ, giá xe Ford Explorer 2021 phiên bản Platium có mức bán ra khởi điểm từ 52.730 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Sau khi đóng đủ các loại thuế phí để ra biển trắng và lăn bánh, chiếc Explorer Platinum mới về Việt Nam này sẽ có giá không dưới 4 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Giới thiệu Ford Explorer Timberline 2021.