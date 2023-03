Ford Everest Wildtrak 2023 tại Việt Nam dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng?

Phía đại lý mới đây đã tiết lộ một số thông tin về mẫu xe Ford Everest Wildtrak 2023 mới sắp ra mắt tại Việt Nam. Theo đó, Everest Wildtrak được định vị tương đương phiên bản cao cấp nhất hiện tại là Titanium+. Giá xe Ford Everest Wildtrak 2023 tại Việt Nam dự kiến cao hơn bản Titanium+ (1,452 tỷ đồng), có thể lên tới 1,5 tỷ đồng. Hiện tại, các đại lý đã nhận đặt trước Everest Wildtrak với mức cọc từ 20-60 triệu đồng. Thời điểm ra mắt dự kiến trong khoảng tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Bên cạnh đó, Everest Wildtrak cũng sẽ sở hữu các trang bị thuộc loại cao cấp nhất. Ở ngoại thất, bản Wildtrak được trang bị cụm đèn Performance LED tương tự bản Titanium+. Bộ mâm kích thước 20 inch dạng phay phối 2 tông màu. Tổng thể ngoại thất Everest Wildtrak 2023 không khác đáng kể so với các phiên bản đã ra mắt trước đó. Mặt ca-lăng bản Wildtrak 2023 của Ford Everest sẽ có thêm miếng ốp màu đen hình chữ "H" phân tách các cụm đèn với lưới tản nhiệt giống thiết kế của mẫu bán tải Ranger. Dòng chữ "Wildtrak" xuất hiện trên nắp capo. Ngoài ra, mẫu xe SUV Ford Everest Wildtrak tại Việt Nam cũng sẽ được bổ sung màu ngoại thất vàng đồng giống với Ranger Wildtrak. Đối với nội thất, bản Wildtrak dùng ghế bọc da thêu chỉ cam với chữ Wildtrak ở lưng ghế. Các trang bị tiện ích bao gồm ghế chỉnh điện 8 hướng, màn hình điện tử 12,4 inch sau vô lăng, màn hình 12 inch đặt dọc tích hợp SYNC 4, hệ thống âm thanh 8 loa, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh... Các trang bị an toàn trên Everest Wildtrak cũng tương tự bản Titanium+ với các tính năng gồm hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ phanh chủ động, ga tự động thích ứng có dừng và đi (Stop-and-Go), cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ đi giữa làn đường và camera 360 độ. Tuy nhiên, theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Ford Everest Wildtrak 2023 dành cho Việt Nam không dùng động cơ diesel V6, tăng áp, dung tích 3.0L như xe ở thị trường New Zealand. Thay vào đó, Ford Everest Wildtrak 2023 tại Việt Nam vẫn được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L với công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Ford Everest Wildtrak 2023 mới.

