Ford Everest vẫn là “vua” phân khúc, Isuzu MU-X ế chổng vó

Xu hướng chung của toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 9/2023 vừa là tăng trưởng doanh số. Phân khúc SUV cỡ D cũng không nằm ngoài xu hướng này, tuy nhiên cũng không có quá nhiều xáo trộn khi Ford Everest là vua phân khúc với doanh số vượt trội hơn mọi đối thủ. Cụ thể, mẫu xe Mỹ đạt doanh số 743 xe, tăng 11,2%. Nhờ đó, Ford Everest tiếp tục giữ vững vị trí là mẫu SUV hạng D bán chạy nhất tại Việt Nam. Có được kết quả này có lẽ một phần là nhờ chương trình ưu đãi, giảm giá 55 triệu đồng cho cả 5 phiên bản của Ford Everest trong tháng 9/2023. Trong tháng 10 này, xe tiếp tục được áp dụng chương trình khuyến mại tương tự. Mức giá xe Ford Everest dao động từ 1,099 - 1,499 tỷ đồng cho 5 phiên bản, và không được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ vì là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Xe có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là máy dầu tăng áp đơn, dung tích 2.0L, hộp số tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ dầu tăng áp kép, dung tích 2.0L, hộp số tự động 10 cấp và chỉ dành cho bản cao cấp nhất. Tương tự Ford Everest, Hyundai SantaFe cũng có một tháng kinh doanh thành công hơn với doanh số tăng 108,8% lên 470 xe. Kết quả bán hàng này giúp mẫu xe Hàn Quốc chiếm vị trí thứ 2 trong làng SUV hạng D tại Việt Nam. Hiện Hyundai SantaFe đã được áp dụng giá mới, dao động từ 969 triệu đến 1,299 tỷ đồng, giảm 86 - 176 triệu đồng, tùy phiên bản. Xe có 3 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng Smartstream Theta III 2.5L, cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 232 Nm, kết hợp với hộp số tự động Shiftronic 6 cấp. Thứ hai là động cơ diesel Smartstream D2.2, cung cấp công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt. Riêng SantaFe Hybrid dùng động cơ xăng SmartStream tăng áp, dung tích 1.6L và mô-tơ điện. Sau khi tháng 7 Âm lịch, Toyota Fortuner đã tăng doanh số trở lại với kết quả đạt 304 xe. Tuy nhiên, so với đối thủ Ford Everest, doanh số của mẫu xe Nhật Bản chỉ bằng một nửa dù trước đây, Fortuner từng là trùm của phân khúc này. Sở dĩ Toyota Fortuner không còn giữ được sức hút như trước vì sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ bởi mẫu xe này đã lâu không thay đổi về mặt thiết kế, trang bị và động cơ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Fortuner là 3 loại động cơ, bao gồm máy dầu 2.4L, máy dầu 2.8L và máy xăng 2.7L. Động cơ vẫn đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Thêm vào đó là hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Hiện Toyota Fortuner có 7 phiên bản và giá bán từ 1,026 - 1,47 tỷ đồng. Mazda CX-8 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc gần như giữ nguyên kết quả kinh doanh so với tháng 8/2023. Cụ thể, trong tháng 9, mẫu xe này bán ra 250 xe, tăng đúng 1 xe so với tháng liền trước. Điều này cho thấy sự ổn định nhưng chưa thể bứt phá của mẫu xe Nhật Bản. CX-8 sở hữu ngoại hình khá đẹp mắt nhờ ngôn ngữ thiết kế Kodo. Tuy nhiên, nó bị nhận xét là giống phiên bản phóng to của Mazda CX-5. Mazda CX-8 tại Việt Nam sở hữu khối động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L, cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Đi kèm là hộp số loại tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh AWD, tùy phiên bản. Ngoài ra, Mazda CX-8 còn được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Không thua kém các đối thủ, Kia Sorento cũng tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 9/2023 với tỷ lệ 71,6% lên 103 xe. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khá khiêm tốn nên Kia Sorento cũng chiếm thứ hạng không cao trong phân khúc. So với các mẫu SUV hạng trung khác, Kia Sorento phong phú về mặt phiên bản và động cơ hơn cả. Theo đó, xe hiện có tổng cộng 9 phiên bản và 4 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng Smartstream 2.5 MPI, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 232 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hai con số tương ứng của động cơ diesel Smartstream D2.2 là 198 mã lực và 440 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp. Tiếp theo đó là hệ truyền động hybrid và plug-in hybrid, đều dùng động cơ xăng tăng áp 1.6L mạnh 178 mã lực/265 Nm, mô-tơ điện cùng hộp số tự động 6 cấp... Mitsubishi Pajero Sport là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc SUV hạng trung bị giảm doanh số trong tháng 9/2023. Theo đó, doanh số của mẫu xe Nhật Bản chỉ đạt 94 xe, ít hơn 6 xe so với tháng liền trước. Trong thời gian qua, Mitsubishi Pajero Sport liên tục được hãng tung ra các chương trình khuyến mại nhưng sức bán của mẫu xe này vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport hiện có 3 phiên bản với giá bán dao động từ 1,13 - 1,365 tỷ đồng. Mẫu SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Mitsubishi sử dụng động cơ dầu Mivec 2.4L, sản sinh công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Hệ dẫn động vẫn chia làm 2 loại là 1 cầu và 2 cầu, đi kèm khóa vi sai cầu sau. Vị trí cuối cùng trong thuộc về Isuzu MU-X ế nhất phân khúc với doanh số chỉ 29 xe. So với tháng 8/2023, doanh số của mẫu xe này đã tăng đến 123%. Tuy có giá bán thuộc hàng thấp nhất phân khúc, dao động từ 911 triệu đến 1,25 tỷ đồng, nhưng Isuzu MU-X lại không được ưa chuộng tại Việt Nam, một phần là vì thiết kế kém nịnh mắt hơn các đối thủ. Mẫu SUV Nhật Bản này dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại dải tua 1.800 - 2.600 vòng/phút. Ở phiên bản cao cấp nhất, động cơ sẽ được kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản còn lại sẽ đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Video: Đánh giá SUV cỡ D - Ford Everest bản Titanium tại Việt Nam.

