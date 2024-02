Ford Everest Platinum 2024 sắp bán tại Việt Nam, khoảng 1,7 tỷ đồng

Mới đây, một số đại lý đã thông báo nhận đặt cọc sớm mẫu Ford Everest Platinum 2024 mới với giá dự kiến khoảng 1,7 tỷ đồng. Nhân viên tư vấn cho biết xe sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 3 và bàn giao đến tay khách hàng vào tháng 5 năm nay. Tương tự các phiên bản còn lại của dòng xe SUV Ford Everest 2024, bản Platinum tại Việt Nam cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Ford Everest Platinum tại Việt Nam sẽ không dùng động cơ V6 như xe ở các thị trường khác. Điểm nhấn của Ford Everest Platinum là động cơ diesel V6, tăng áp, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 250 mã lực tại tua máy 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm tại dải tua máy 1.750 - 2.250 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khi về Việt Nam, Ford Everest Platinum dự kiến sẽ tiếp tục dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L như Everest Titanium+ và Ranger Wildtrak. Động cơ này cũng đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. So với bản Titanium+, Ford Everest Platinum tạo sự khác biệt bằng những chi tiết ngoại thất màu bạc satin như lưới tản nhiệt và baga nóc. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 21 inch với thiết kế 12 chấu và logo "V6" trên chắn bùn trước. Ngoài ra, phiên bản này còn có tem chữ nổi "Platinum" trên nắp ca-pô và hai cửa trước như dấu hiệu nhận biết. Bên trong xe, Ford Everest Platinum sở hữu ghế khâu quả trám dành riêng cho phiên bản này. Bên cạnh đó là logo "Platinum" trên lưng ghế trước và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa cao cấp. Những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama trượt chỉnh điện, đèn viền trang trí nội thất, sưởi vô lăng và sưởi hàng ghế thứ hai cũng có bên trong phiên bản này. Trang bị an toàn của Ford Everest Platinum đương nhiên cũng đầy đủ với camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động và cảnh báo áp suất lốp. Việc có thêm phiên bản Platinum mới sẽ tăng sức hút cho dòng xe Ford Everest ở Việt Nam. Hiện dòng SUV hạng trung này có 5 phiên bản và giá bán dao động từ 1,099 - 1,499 tỷ đồng. Trong năm 2023, Ford Everest chính là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất tại Việt Nam với doanh số cộng dồn 9.960 xe, tăng đến 42,7% so với năm 2022. Có được kết quả này một phần là nhờ thế hệ mới với thiết kế đẹp mắt hơn và trang bị tiện nghi, an toàn đầy đủ hơn. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Ford Everest Platinum mới.

