Ford Escape “bán hụt” tại Việt Nam ra mắt bản nâng cấp đầy cuốn hút

Vào năm 2019, hãng Ford Escape từng về Việt Nam để trưng bày trong triển lãm VMS. Điều này dấy lên tin đồn về việc Ford Escape sẽ được phân phối trở lại ở thị trường Việt Nam, cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Tuy nhiên, tin đồn này đã không trở thành sự thật vì Escape được thay thế bằng Ford Territory 2023. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, Ford Escape 2023 mới đã được bổ sung phiên bản mới. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên mẫu SUV này thay đổi đáng kể về thiết kế và trang bị. Ở thị trường Mỹ, Ford Escape 2023 được chia thành 5 phiên bản, bao gồm Tiêu chuẩn, Active, Platinum, ST-Line và PHEV. Riêng ST-Line lại được chia thành 3 bản trang bị là ST-Line, ST-Line Select và ST-Line Elite. Bên ngoài, Ford Escape 2023 được áp dụng phong cách thiết kế giống những người anh em Fiesta, Focus và Puma. Đồng thời, phong cách thiết kế mới cũng giúp Ford Escape 2023 trông tương đồng với Edge và Explorer hơn. Giải thích cho việc Escape 2023 có ngoại hình như xe con, ông Amko Leenarts, giám đốc thiết kế của hãng Ford, cho biết: "Không phải khách hàng nào cũng thích những mẫu SUV vuông vức và rắn rỏi". Trên đầu xe, mẫu SUV cỡ C này được trang bị cản trước hoàn toàn mới, tích hợp hốc gió trung tâm hình thang và hốc đèn sương mù nằm dọc. Phía trên là lưới tản nhiệt hình bát giác với mắt lưới hình tổ ong mới. Ngoài ra, xe còn có đèn pha LED tiêu chuẩn với thiết kế thanh mảnh, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Thêm vào đó là dải đèn LED định vị ban ngày khác nằm trên đỉnh lưới tản nhiệt. Phía sau Ford Escape 2023, cụm đèn hậu có thiết kế tổng thể không thay đổi. Tuy nhiên, tạo hình bên trong đèn hậu đã được làm mới. Ngay cả thiết kế cản sau cũng được giữ nguyên như cũ. Riêng phiên bản ST-Line sẽ có những chi tiết ngoại thất khác biệt như lưới tản nhiệt màu đen, vành la-zăng, cánh gió mui, nẹp sườn sơn cùng màu thân xe và tấm ốp gầm phía sau. Bên cạnh đó là bộ vành hợp kim 19 inch được trang bị tiêu chuẩn ở bản ST-Line Elite và tùy chọn ở bản ST-Line Select. Bên trong Ford Escape 2023 là không gian nội thất màu đen Ebony ở bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản Active, Platinum và PHEV sẽ được trang bị nội thất màu đen phối ghi Space Grey. Bản ST-Line đi kèm nội thất bọc da màu đen Ebony nhưng phối thêm chỉ màu đỏ trên ghế, vô lăng, tapi cửa, thảm sàn và bệ tì tay trung tâm. Ở bản cao cấp, mẫu SUV cỡ C này sẽ có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 13,2 inch. Màn hình này hỗ trợ hệ thống thông tin giải trí SYNC 4 với Apple CarPlay/Android Auto không dây và cập nhật phần mềm qua Wi-Fi. Bên cạnh đó là hệ thống định vị, sạc điện thoại thông minh không dây, camera 360 độ và cảm biến đỗ xe phía sau. Những tính năng an toàn chủ động ADAS của xe gồm có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tốc độ dự đoán trước, phanh ngăn va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh khi lùi và hỗ trợ đánh lái tránh chướng ngại vật. Trong khi đó, gói công nghệ an toàn Co-Pilot 360 tùy chọn bổ sung tính năng Intersection Assist 2.0 nhằm hỗ trợ tránh va chạm với người đi bộ lúc quay đầu. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ C này còn có hệ thống cảnh báo điểm mù. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Escape 2023 là động cơ như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng EcoBoost 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực. Con số tương ứng của động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L là 250 mã lực. Thứ ba là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L với công suất tối đa 210 mã lực. Cuối cùng là hệ truyền động plug-in hybrid dành cho phiên bản PHEV với động cơ xăng 2.5L, hộp số biến thiên vô cấp CVT và công suất tối đa 210 mã lực. Nhờ đó, xe có thể chạy bằng mô-tơ điện trên quãng đường khoảng 60 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Thời gian sạc đầy pin cho xe là 10 - 11 tiếng với bộ sạc Level 1 (110V) và 3,5 tiếng với bộ sạc Level 2 (240V). Ford Escape 2023 có cả hệ dẫn động cầu trước và 4 bánh toàn thời gian, tùy thuộc vào phiên bản. Tại thị trường Mỹ, giá xe Ford Escape 2023 dao động từ 27.500 - 38.500 USD (khoảng 684 - 957 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí vận chuyển và giao xe. Video: Ford Escape 2023 mới có gì hay?

