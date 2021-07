Ford Escape XLT 2006 - xe 2 cầu đáng mua chỉ với 200 triệu đồng

Trong tầm giá 200 triệu đồng, cần tìm một chiếc xe che nắng và che mưa không phải là khó. Tuy nhiên, với tiêu chí xe 2 cầu, gầm cao, số tự động, cửa sổ trời, động cơ bền bỉ, có thể đi du lịch dã ngoại cuối tuần và off road nhẹ,... thì chỉ có Ford Escape đời cũ là phù hợp nhất. Tại thị trường Việt Nam, Escape có thể nói là mẫu SUV cỡ nhỏ được nhiều người Việt yêu thích. Thế nhưng trong quá trình sử dụng, Escape bị phàn nàn về các lỗi hư hỏng vặt và định kiến hao xăng. Để chia sẻ, tư vấn đánh giá Ford Escape chuẩn xác nhất, mình đã quyết định tìm mua 1 chiếc Escape XLT 3.0 V6 để thực hiện bài đánh giá. Chiếc xe trong bài đánh giá Ford Escape XLT 3.0 V6 4x4 sản xuất năm 2006, đến nay đã 15 tuổi, được mua với giá 200 triệu đồng. Trên thị trường giá xe Ford Escape cũ hiện tại đang dao động từ 150-350 triệu đồng, tùy vào năm sản xuất và chất lượng xe. Chiếc Escape đầu tiên ra mắt vào năm 2001, Escape sản xuất năm 2003-2005 được xem là chiếc xe "vàng" trong dòng SUV cỡ nhỏ tại Việt Nam và được rất nhiều doanh nhân trẻ ưa chuộng. Ngày đó Escape không chỉ là chiếc xe mà nó còn là một cái thước đo cho thành đạt. Những người chơi Escape thường gọi vui là xe dành cho đại gia hạng vừa còn Land Cruiser dành cho đại gia thực thụ. Tại Việt Nam, Ford Escape được bán từ năm 2001 đến cuối năm 2013 với số lượng xe khoảng 10.000 xe. Con số này không quá cao so với doanh số Ranger ngày nay. Nhưng ở thời điểm đó để mua được chiếc xe thì nó khó hơn bây giờ rất rất nhiều lần. Sau 15 năm có mặt tại Việt Nam, trải qua biết bao thăng trầm của ngành xe lẫn kiểu dáng của xe, thế như Ford Escape 2007 vẫn giữ được vẻ đẹp "vượt thời gian". Ai cũng thừa nhận Escape là xe đẹp, bởi nó dung hòa được nét mạnh mẽ của xe thể thao, vừa gọn gàng cho chiếc xe đô thị, vừa có gầm cao dễ dàng di chuyển trong nhiều địa hình. Cách thiết kế Escape ngày trước không quá ẻo lả như ngày nay chính là yếu tố giúp chiếc xe bền dáng sau thời gian dài. Trở lại nhân vật chính, chiếc Escape 2006 được mua lại có odo là 145.000 km nhưng xe vẫn còn khá liền lạc. Chóa đèn pha bị ố vàng theo thời gian. Phần thân vỏ và cản trước/sau của xe có khá nhiều chỗ trầy, móp, bể,... các chi tiết hư hỏng này không quá quan ngại. Mua xe cũ, các bạn cần chú ý phần khung xương của xe và động cơ chưa bị tại nạn nặng hoặc bung máy để đảm bảo chiếc xe vận hành ổn định nhất; còn các vết trầy, xước thì không đáng bận tâm. Để tăng tính hầm hố, xe đã nâng cấp lên bộ mâm 17 inch kiểu dáng như của hãng Ray, giúp xe đẹp và nhìn cứng cáp hơn và cũng khiến những lần đăng kiểm tốn kém hơn. Có thể mình sẽ về lại bánh zin để đỡ phiền toái về sau và thanh lý bộ mâm này để sắm bộ vỏ mới hoặc độ dàn đèn pha cùng bộ đèn gầm nhằm cải thiện ánh sáng. Riêng phần cảm biến lùi có chút trục trặc nên đã cắt bỏ và thay bằng camera lùi. Trên nóc xe có sẵn gá để đồ, tiện dụng cho các chuyến hành trình đi chơi xa cùng gia đình. Sau 15 năm, đánh giá nội thất Ford Escape XLT 3.0 V6 vẫn được giữ gìn tốt. Các chi tiết nhựa còn cứng cáp và bộ ghế da nguyên bản được chủ cũ bọc mới với tông màu sáng giúp xe nhìn sạch sẽ. Các chi tiết ốp giả gỗ cũng còn mới, dàn tapi của xe được làm bằng nhựa và bề mặt làm họa tiết giống như da cho cảm giác sang trọng. Đặc biệt, 2 ghế trước được thay bằng ghế chỉnh điện của Lexus cho cảm giác ngồi rộng rãi và êm ái hơn. Điều này giúp đi đường xa đỡ mỏi mệt hơn. Đồng hồ nguyên bản vẫn hoạt động ổn định. Cụm cần số được bố trí phía sau vô-lăng, vừa tăng diện tích để đồ ở bệ tỳ tay vừa phản phất đúng cái chất xe Mỹ một thời. Tuy nhiên, đến năm 2008, Ford đã dời cần số về lại bệ tỳ tay như các xe ngày nay. Hệ thống điều hòa 1 vùng, nên đôi lúc nếu đi dưới trời nắng gắt hàng ghế thứ 2 sẽ cảm thấy khá là nóng. Cửa sổ trời của xe vẫn còn hoạt động ổn định. Hàng ghế thứ 2 trang bị bệ tỳ tay và có tư thế ngồi rộng rãi cùng độ ngã ghế, mang đến sự thoải mái cho hành trình dài. Chủ cũ đã nâng cấp hệ thống giải trí với màn hình Android của Zestech và 8 loa cánh cửa cùng 1 sub gầm ghế cho chất lượng âm thanh khá tốt. Đây là có thể nói món "hời" khi mua xe cũ. Tại Việt Nam, Ford Escape có 3 tùy chọn dung tích động cơ xăng là 2.0L bản số sàn, 2.3 bản số tự động 2 cầu, 3.0 V6 số tự động 2 cầu. Chiếc xe trong bài là bản 3.0 V6 2006 với công suất gần 200 mã lực. Đánh giá sơ bộ, động cơ vẫn còn tốt, tiếng máy nổ êm, khoang máy sạch sẽ, mỗi cú thốc ga xe tăng tốc tốt. Tuy nhiên, trên bảng đồng hồ báo đèn lỗi động cơ, lâu lâu tua máy có rơi tự do (hiện tượng mất máy) nên khi chạy cũng hơi lo. Dù đang có "bệnh", nhưng khả năng tăng tốc của Escape ở dả i tốc độ từ 0-60 km/h và 80-100 km/h rất êm, tăng ga động cơ đáp ứng tức thì. Vô-lăng trợ lực dầu đánh lái không quá nặng, cho cảm giác lái và phản hồi mặt đường tốt, chắc chắn. Góc chữ A nhỏ nên không bị choáng tầm nhìn và tư thế ngồi cao nên khả năng quan sát cũng tốt hơn. Hệ thống treo vận hành êm ái, khi qua các mố cầu hoặc bề mặt đường xấu không bị xóc, tưng. Động cơ mạnh, thiết kế đẹp nam tính, gầm cao, thương hiệu xe Mỹ, 2 cầu, số tự động,... Vậy nên, Ford Escape phù hợp cho những người có nhu cầu tìm mua chiếc xe 5 chỗ gầm cao che nắng, che mưa trong tầm tiền 200 triệu trở lại. Với sự đa dụng vừa đi làm, vừa đi chơi, tính thực dụng cực kỳ cao, cùng mức tiền bỏ ra chỉ hơn 1 chiếc SH nhập Ý, thì đây là lý do mình quyết định chọn mua Ford Escape XLT 2006 bản 3.0 AT 4x4. Video: Nâng cấp Ford Escape 13 năm tuổi tại Sài Gòn.

Trong tầm giá 200 triệu đồng, cần tìm một chiếc xe che nắng và che mưa không phải là khó. Tuy nhiên, với tiêu chí xe 2 cầu, gầm cao, số tự động, cửa sổ trời, động cơ bền bỉ, có thể đi du lịch dã ngoại cuối tuần và off road nhẹ,... thì chỉ có Ford Escape đời cũ là phù hợp nhất. Tại thị trường Việt Nam, Escape có thể nói là mẫu SUV cỡ nhỏ được nhiều người Việt yêu thích. Thế nhưng trong quá trình sử dụng, Escape bị phàn nàn về các lỗi hư hỏng vặt và định kiến hao xăng. Để chia sẻ, tư vấn đánh giá Ford Escape chuẩn xác nhất, mình đã quyết định tìm mua 1 chiếc Escape XLT 3.0 V6 để thực hiện bài đánh giá. Chiếc xe trong bài đánh giá Ford Escape XLT 3.0 V6 4x4 sản xuất năm 2006, đến nay đã 15 tuổi, được mua với giá 200 triệu đồng. Trên thị trường giá xe Ford Escape cũ hiện tại đang dao động từ 150-350 triệu đồng, tùy vào năm sản xuất và chất lượng xe. Chiếc Escape đầu tiên ra mắt vào năm 2001, Escape sản xuất năm 2003-2005 được xem là chiếc xe "vàng" trong dòng SUV cỡ nhỏ tại Việt Nam và được rất nhiều doanh nhân trẻ ưa chuộng. Ngày đó Escape không chỉ là chiếc xe mà nó còn là một cái thước đo cho thành đạt. Những người chơi Escape thường gọi vui là xe dành cho đại gia hạng vừa còn Land Cruiser dành cho đại gia thực thụ. Tại Việt Nam, Ford Escape được bán từ năm 2001 đến cuối năm 2013 với số lượng xe khoảng 10.000 xe. Con số này không quá cao so với doanh số Ranger ngày nay. Nhưng ở thời điểm đó để mua được chiếc xe thì nó khó hơn bây giờ rất rất nhiều lần. Sau 15 năm có mặt tại Việt Nam, trải qua biết bao thăng trầm của ngành xe lẫn kiểu dáng của xe, thế như Ford Escape 2007 vẫn giữ được vẻ đẹp "vượt thời gian". Ai cũng thừa nhận Escape là xe đẹp, bởi nó dung hòa được nét mạnh mẽ của xe thể thao, vừa gọn gàng cho chiếc xe đô thị, vừa có gầm cao dễ dàng di chuyển trong nhiều địa hình. Cách thiết kế Escape ngày trước không quá ẻo lả như ngày nay chính là yếu tố giúp chiếc xe bền dáng sau thời gian dài. Trở lại nhân vật chính, chiếc Escape 2006 được mua lại có odo là 145.000 km nhưng xe vẫn còn khá liền lạc. Chóa đèn pha bị ố vàng theo thời gian. Phần thân vỏ và cản trước/sau của xe có khá nhiều chỗ trầy, móp, bể,... các chi tiết hư hỏng này không quá quan ngại. Mua xe cũ, các bạn cần chú ý phần khung xương của xe và động cơ chưa bị tại nạn nặng hoặc bung máy để đảm bảo chiếc xe vận hành ổn định nhất; còn các vết trầy, xước thì không đáng bận tâm. Để tăng tính hầm hố, xe đã nâng cấp lên bộ mâm 17 inch kiểu dáng như của hãng Ray, giúp xe đẹp và nhìn cứng cáp hơn và cũng khiến những lần đăng kiểm tốn kém hơn. Có thể mình sẽ về lại bánh zin để đỡ phiền toái về sau và thanh lý bộ mâm này để sắm bộ vỏ mới hoặc độ dàn đèn pha cùng bộ đèn gầm nhằm cải thiện ánh sáng. Riêng phần cảm biến lùi có chút trục trặc nên đã cắt bỏ và thay bằng camera lùi. Trên nóc xe có sẵn gá để đồ, tiện dụng cho các chuyến hành trình đi chơi xa cùng gia đình. Sau 15 năm, đánh giá nội thất Ford Escape XLT 3.0 V6 vẫn được giữ gìn tốt. Các chi tiết nhựa còn cứng cáp và bộ ghế da nguyên bản được chủ cũ bọc mới với tông màu sáng giúp xe nhìn sạch sẽ. Các chi tiết ốp giả gỗ cũng còn mới, dàn tapi của xe được làm bằng nhựa và bề mặt làm họa tiết giống như da cho cảm giác sang trọng. Đặc biệt, 2 ghế trước được thay bằng ghế chỉnh điện của Lexus cho cảm giác ngồi rộng rãi và êm ái hơn. Điều này giúp đi đường xa đỡ mỏi mệt hơn. Đồng hồ nguyên bản vẫn hoạt động ổn định. Cụm cần số được bố trí phía sau vô-lăng, vừa tăng diện tích để đồ ở bệ tỳ tay vừa phản phất đúng cái chất xe Mỹ một thời. Tuy nhiên, đến năm 2008, Ford đã dời cần số về lại bệ tỳ tay như các xe ngày nay. Hệ thống điều hòa 1 vùng, nên đôi lúc nếu đi dưới trời nắng gắt hàng ghế thứ 2 sẽ cảm thấy khá là nóng. Cửa sổ trời của xe vẫn còn hoạt động ổn định. Hàng ghế thứ 2 trang bị bệ tỳ tay và có tư thế ngồi rộng rãi cùng độ ngã ghế, mang đến sự thoải mái cho hành trình dài. Chủ cũ đã nâng cấp hệ thống giải trí với màn hình Android của Zestech và 8 loa cánh cửa cùng 1 sub gầm ghế cho chất lượng âm thanh khá tốt. Đây là có thể nói món "hời" khi mua xe cũ. Tại Việt Nam, Ford Escape có 3 tùy chọn dung tích động cơ xăng là 2.0L bản số sàn, 2.3 bản số tự động 2 cầu, 3.0 V6 số tự động 2 cầu. Chiếc xe trong bài là bản 3.0 V6 2006 với công suất gần 200 mã lực. Đánh giá sơ bộ, động cơ vẫn còn tốt, tiếng máy nổ êm, khoang máy sạch sẽ, mỗi cú thốc ga xe tăng tốc tốt. Tuy nhiên, trên bảng đồng hồ báo đèn lỗi động cơ, lâu lâu tua máy có rơi tự do (hiện tượng mất máy) nên khi chạy cũng hơi lo. Dù đang có "bệnh", nhưng khả năng tăng tốc của Escape ở dả i tốc độ từ 0-60 km/h và 80-100 km/h rất êm, tăng ga động cơ đáp ứng tức thì. Vô-lăng trợ lực dầu đánh lái không quá nặng, cho cảm giác lái và phản hồi mặt đường tốt, chắc chắn. Góc chữ A nhỏ nên không bị choáng tầm nhìn và tư thế ngồi cao nên khả năng quan sát cũng tốt hơn. Hệ thống treo vận hành êm ái, khi qua các mố cầu hoặc bề mặt đường xấu không bị xóc, tưng. Động cơ mạnh, thiết kế đẹp nam tính, gầm cao, thương hiệu xe Mỹ, 2 cầu, số tự động,... Vậy nên, Ford Escape phù hợp cho những người có nhu cầu tìm mua chiếc xe 5 chỗ gầm cao che nắng, che mưa trong tầm tiền 200 triệu trở lại. Với sự đa dụng vừa đi làm, vừa đi chơi, tính thực dụng cực kỳ cao, cùng mức tiền bỏ ra chỉ hơn 1 chiếc SH nhập Ý, thì đây là lý do mình quyết định chọn mua Ford Escape XLT 2006 bản 3.0 AT 4x4. Video: Nâng cấp Ford Escape 13 năm tuổi tại Sài Gòn.