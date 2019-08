Ford Escape 2020 mới sắp về Việt Nam đấu Honda CR-V

Dự kiến, Ford Escape hoàn toàn mới sẽ được bán trở lại tại Việt Nam với phiên bản mới nhất vào đầu năm 2020. Hiện nhiều đại lý trong nước đã bắt đầu nhận đơn hàng đặt cọc cho chiếc SUV cỡ trung này. Hiện chưa rõ Ford Escape khi được bán trở lại tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu hay sẽ lắp ráp CKD tại Việt Nam. Khi trở lại Việt Nam lần này, chắc chắn mẫu xe SUV Ford Escape 2020 mới này sẽ không có giá bán hợp lý như trước, thay vào đó là giá bán tương đương với các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Subaru Forester vừa ra mắt. Hãng xe ôtô Mỹ mới đây đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe SUV Ford Escape tại thị trường Bắc Mỹ và Kuga ở châu Âu. Không chỉ có vậy, hãng Ford còn giới thiệu cả Escape 2020 cho thị trường Trung Quốc. Mẫu xe SUV Ford Escape 2020 mới sở hữu chiều dài 4.585 mm, rộng 1.882 mm, cao 1.742 mm và chiều dài cơ sở 2.710 mm. So với phiên bản cũ, kích thước của Ford Escape 2020 đã tăng đáng kể nhưng trọng lượng lại giảm 90 kg nhờ cơ sở gầm bệ toàn cầu C2 mới. Xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn, mở rộng lên trên và nối liền với cụm đèn pha. Hãng Ford miêu tả cụm đèn pha này là "có thiết kế mượt mà và tráng lệ". Trong khi đó, thiết sườn xe, vành la-zăng, đuôi xe và cụm đèn hậu của Ford Escape mới cũng được thiết kế lại đẹp mắt hơn. Bên trong Ford Escape 2020 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đang được áp dụng cho các mẫu xe Ford đời mới như Fiesta hay Focus. Xe được trang bị cụm điều khiển trung tâm đối xứng, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3, màn hình cảm ứng 8 inch nằm trên một số nút bấm cơ học. Ngoài ra xe còn có vô lăng đa chức năng phong cách mới, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió, cửa sổ trời toàn cảnh Paronama, nút bấm khởi động… Về an toàn, Ford Escape 2020 có tính năng nhận diện biển báo tốc độ giới hạn, hỗ trợ giữ làn đường, đỗ xe tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và phát hiện điểm mù. Tại thị trường Bắc Mỹ, mẫu SUV 5 chỗ này có 4 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng EcoBoost 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít; EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít; hybrid với máy xăng 2,5 lít và plug-in hybrid với máy xăng 2,5 lít. Với chiến lược One Ford, nhiều khả năng Escape mới khi về Việt Nam cũng sẽ được trang bị đầy đủ các tính năng như mẫu Ford Focus trước đó. Do vậy nhiều khả năng giá xe Ford Escape 2020 sẽ không hề dễ chịu. Video: Chi tiết Ford Escape 2020 mới sắp về Việt Nam.

