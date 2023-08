Ford Equator Sport 2024 - "đàn anh" của Territory từ 419 triệu đồng

Ford Equator Sport là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào tháng 11/2021. Hiện mẫu xe này đang được bán ở thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng dưới cái tên riêng là Ford Territory. Sau gần 2 năm ra mắt, Ford Equator Sport 2024 mới đã được nâng cấp nhẹ ở thị trường hàng xóm của Việt Nam. Ở phiên bản nâng cấp, mẫu SUV cỡ C này không thay đổi thiết kế ngoại thất. Thay vào đó, hãng Ford chỉ trang bị thêm những tính năng mới cho xe. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Ford Equator Sport 2024 cho tổng cộng 7 bản trang bị dao động từ 126.800 - 169.800 Nhân dân tệ (khoảng 419 - 561 triệu đồng). Trong đó, xe có thêm bản trang bị tiêu chuẩn mới mang tên EcoBoost 170 Freestyle. 6 phiên bản còn lại giống như trước đây và giữ nguyên giá bán. Điểm nhấn của mẫu xe SUV Ford Equator Sport 2024 tại thị trường Trung Quốc nằm ở trang bị của 2 bản cao cấp nhất mang tên Light and Shadow và Phantom. Theo đó, 2 bản này có thêm công nghệ "nắp ca-pô trong suốt" như xe sang Range Rover. Công nghệ này cho phép người lái quan sát cả khu vực bên dưới gầm xe, mang đến tầm nhìn bao quát hơn. Ngoài ra, 2 bản cao cấp nhất của Ford Equator Sport 2024 tại Trung Quốc còn có thêm tính năng sưởi vô lăng và điều hòa 2 vùng độc lập với tính năng tự động điều chỉnh nhiệt độ liên tục để mang đến cảm giác thoải mái nhất. Thay đổi còn lại của mẫu SUV cỡ C này là 2 màu sơn mới, bao gồm xanh tối Black Blue và xám Sky Gray. Trừ những thay đổi trên, Ford Equator Sport 2024 tại thị trường Trung Quốc không có gì mới. Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Ford với ngoại hình trẻ trung hơn. Lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới tổ ong thể thao, nối liền cùng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Trong khi đó, đèn pha LED của xe nằm thấp bên dưới, ở hai góc cản trước. Ở khu vực bên sườn, Ford Equator Sport 2024 sở hữu 2 đường dập gân tạo cảm giác cơ bắp. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành la-zăng có đường kính 18 inch, 19 inch hoặc 20 inch. Lốp đi kèm với 3 loại vành la-zăng này có kích thước tương ứng là 235/55 R18, 235/50 R19 và 245/45 R20. Đằng sau xe, Ford Equator Sport 2024 được trang bị cụm đèn hậu LED nằm ngang nhỏ gọn với tạo hình chữ "L" bên trong. Bên dưới là bộ khuếch tán gió và khe gió giả được bao quanh bằng nẹp mạ crôm. Bước vào bên trong Ford Equator Sport 2024, người tiêu dùng Trung Quốc tiếp tục bắt gặp không gian nội thất 5 chỗ với thiết kế, trang bị và cách phối màu như cũ. Ngoài ra, Ford Equator Sport 2024 còn có ghế bọc da phối 2 màu thể thao, vô lăng vát đáy, hàng ghế sau với khoảng duỗi chân 295 mm rộng rãi, cửa sổ trời toàn cảnh và khoang thành lý có thể tích từ 448 - 1.422 lít. Thêm vào đó là công nghệ khóa kỹ thuật số cho phép mở cửa/khóa cửa, đóng/mở cửa sổ, tìm kiếm vị trí xe, khởi động/tắt máy, bật/tắt điều hòa và đóng/mở cửa cốp bằng điện thoại thông minh. Trang bị an toàn của Ford Equator Sport 2024 ở thị trường Trung Quốc gồm có hệ thống trợ lái nâng cao Ford Co-Pilot360 với sự hỗ trợ của hệ thống định vị thực tế ảo và công nghệ "nắp ca-pô trong suốt" kể trên. Xe có tổng cộng hơn 20 tính năng trợ lái ADAS như hỗ trợ chuyển làn đường thông minh, hỗ trợ bám làn đường khi lùi và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Ford Equator Sport 2024.

