Ford Edge 2023 tiết kiệm xăng lộ diện, ra mắt tháng cuối năm 2022

Vào hồi tháng 8 năm nay, những hình ảnh đầu tiên của Ford Edge 2023 mới đã được đăng tải trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Đến nay, trang web này lại tiếp tục hé lộ thiết kế của Ford Edge 2023 phiên bản hybrid. Qua những hình ảnh này, có thể thấy mẫu xe SUV Ford Edge Hybrid 2023 sở hữu thiết kế không khác gì so với phiên bản máy xăng thông thường. Xe cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Ford, tương tự Territory đang bán tại Việt Nam, Equator, Evos và Mondeo ở Trung Quốc. Nhờ ngôn ngữ thiết kế mới, mẫu SUV cỡ trung nhà Ford sở hữu ngoại hình thể thao và cứng cáp hơn. Xe được trang bị lưới tản nhiệt mới sơn màu đen, nối liền với cụm đèn pha nằm dọc. Ngoài ra, xe còn có dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang trên đỉnh lưới tản nhiệt và ăn sâu vào bên trong đèn pha, gợi liên tưởng đến Ford Explorer 2023 đang bán tại Trung Quốc. Tiếp đến là cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm cỡ lớn. Ở hai bên góc cản trước còn có khe gió nằm dọc mới. Riêng bản ST-Line sẽ sở hữu cản trước hầm hố hơn và khe gió rộng hơn ở 2 góc đầu xe. Tương tự đầu xe, khu vực bên sườn của Ford Edge Hybrid 2023 cũng được làm mới với những đường gân thẳng thớm và hiện đại hơn, mang đến ngoại hình trưởng thành cho xe. Thêm vào đó là đường chân kính hất lên ở cột C rồi lại dốc xuống ở cột D khá lạ mắt và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, tạo cảm giác vừa liền lạc vừa hiện đại. Bên dưới là các bộ vành la-zăng có kích thước và thiết kế thay đổi theo phiên bản. Trong đó, bản ST-Line sẽ dùng vành lớn hơn và có thiết kế 5 chấu kép, sơn 2 màu thể thao. Ở phía sau, Ford Edge Hybrid 2023 được bổ sung cụm đèn hậu LED mới, nằm vắt ngang đuôi xe, tích hợp dòng chữ "Edge" khá lớn. Ống xả của mẫu xe hybrid này được giấu khá kỹ, tạo cảm giác gọn gàng. Bản ST-Line đương nhiên sẽ sở hữu thiết kế cản sau khác biệt. Không chỉ thay đổi thiết kế, Ford Edge Hybrid 2023 còn được tăng kích thước so với trước. Cụ thể, mẫu xe này sở hữu chiều dài 5.000 mm, chiều rộng 1.961 mm, chiều cao 1.773 mm cũng như chiều dài cơ sở 2.950 mm. Như vậy, chiều dài cơ sở của xe đã tăng đến 100 mm và chỉ kém 75 mm so với người anh em Ford Explorer 2023. Hiện chưa có hình ảnh chụp nội thất của Ford Edge Hybrid 2023. Dự kiến, xe sẽ có cả nội thất 5 chỗ và 7 chỗ như Ford Edge 2023 phiên bản máy xăng. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Edge Hybrid 2023 ở thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 1 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 271 mã lực. So với thế hệ cũ, xe mạnh hơn 30 mã lực. Dự kiến, Ford Edge 2023 phiên bản máy xăng và hybrid sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022, khai mạc vào ngày 30/12 tới đây tại Trung Quốc. Video: Xem trước mẫu xe SUV Ford Edge 2023.

