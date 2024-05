Ford EcoSport 2025 lộ diện hiện đại, dễ thu hút khách hàng trẻ

Theo nguồn tin rò rỉ nội bộ, Ford EcoSport 2025 mới sẽ ra mắt vào 2025. Trước những dấu hiệu cho thấy doanh số xe điện không được như kỳ vọng, Blue Oval đang muốn thay đổi chiến lược tại châu Âu và sự quay trở lại của EcoSport là một mảnh ghép quan trọng của kế hoạch. Dựa vào những thông tin và hình ảnh rò rỉ, nhà thiết kế đồ họa Kdesignag đã dựng lên ảnh phác họa thiết kế của mẫu xe SUV Ford EcoSport 2025 này, cung cấp cho khách hàng cái nhìn trực quan hơn về những nâng cấp có thể được thực hiện trên phiên bản mới. Theo đó, Ford EcoSport 2025 sẽ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu, với điểm nhấn là dải đèn định vị ban ngày LED kèo dài nối hai bên đầu xe. Cụm lưới tản nhiệt được mở rộng kích thước, kết hợp với các điểm nhấn mạ chorme đặt so le. Bên cạnh đó, cản trước và hốc gió hai bên cũng có thiết kế hầm hồ hơn. Ở hai bên hông, EcoSport được trang bị bộ mâm cỡ lớn, thiết kế dạng 5 chấu sơn hai màu đen-xám hiện đại. Đường viền mái vuốt nhẹ về phía sau, tạo nên kiểu dáng thể thao hơn cho mẫu SUV này. Phía sau, EcoSport mới nổi bật với đèn hậu nằm dọc được nối liền với nhau bằng một dải đèn mỏng trải dài qua cửa cốp. Bên cạnh thiết kế mới, Ford EcoSport 2025 cũng có thể được nâng cấp về nội thất và công nghệ. Ở táp-lô hứa hẹn sẽ có một màn hình cảm ứng cho hệ thống thông tin giải trí, đồng hồ kỹ thuật số, bên cạnh đó là camera 360, sạc không dây và khả năng tương thích Apple CarPlay/Android Auto. Bên cạnh đó, xe cũng sẽ được trang bị hệ thống công nghệ an toàn Copilot 360 với một số tính năng hiện đại như ga tự động thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù kết hợp xe cắt ngang,... Ford EcoSport là dòng tên tiên phong cho phân khúc SUV dưới 4 mét tại nhiều quốc gia, nên nó vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng người dùng. Xe từng ra mắt dưới dạng concept tại Ấn Độ vào năm 2012 và chính thức mở bán vào năm 2013, mẫu xe này nhanh chóng đạt được thành công lớn khi bán ra và xuất khẩu 100.000 xe chỉ trong một năm. Tại Việt Nam, EcoSport xuất hiện vào 2014, khởi đầu cho nhóm xe đô thị gầm cao cỡ nhỏ. Doanh số của mẫu xe này dần giảm sút theo thời gian do sự vươn lên của hàng loạt sản phẩm mới như Hyundai Kona hay Kia Seltos. Đến năm 2022, Ford tuyên bố khai tử EcoSport. Video: Xem trước Ford EcoSport 2025 mới.

Theo nguồn tin rò rỉ nội bộ, Ford EcoSport 2025 mới sẽ ra mắt vào 2025. Trước những dấu hiệu cho thấy doanh số xe điện không được như kỳ vọng, Blue Oval đang muốn thay đổi chiến lược tại châu Âu và sự quay trở lại của EcoSport là một mảnh ghép quan trọng của kế hoạch. Dựa vào những thông tin và hình ảnh rò rỉ, nhà thiết kế đồ họa Kdesignag đã dựng lên ảnh phác họa thiết kế của mẫu xe SUV Ford EcoSport 2025 này, cung cấp cho khách hàng cái nhìn trực quan hơn về những nâng cấp có thể được thực hiện trên phiên bản mới. Theo đó, Ford EcoSport 2025 sẽ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu, với điểm nhấn là dải đèn định vị ban ngày LED kèo dài nối hai bên đầu xe. Cụm lưới tản nhiệt được mở rộng kích thước, kết hợp với các điểm nhấn mạ chorme đặt so le. Bên cạnh đó, cản trước và hốc gió hai bên cũng có thiết kế hầm hồ hơn. Ở hai bên hông, EcoSport được trang bị bộ mâm cỡ lớn, thiết kế dạng 5 chấu sơn hai màu đen-xám hiện đại. Đường viền mái vuốt nhẹ về phía sau, tạo nên kiểu dáng thể thao hơn cho mẫu SUV này. Phía sau, EcoSport mới nổi bật với đèn hậu nằm dọc được nối liền với nhau bằng một dải đèn mỏng trải dài qua cửa cốp. Bên cạnh thiết kế mới, Ford EcoSport 2025 cũng có thể được nâng cấp về nội thất và công nghệ. Ở táp-lô hứa hẹn sẽ có một màn hình cảm ứng cho hệ thống thông tin giải trí, đồng hồ kỹ thuật số, bên cạnh đó là camera 360, sạc không dây và khả năng tương thích Apple CarPlay/Android Auto. Bên cạnh đó, xe cũng sẽ được trang bị hệ thống công nghệ an toàn Copilot 360 với một số tính năng hiện đại như ga tự động thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù kết hợp xe cắt ngang,... Ford EcoSport là dòng tên tiên phong cho phân khúc SUV dưới 4 mét tại nhiều quốc gia, nên nó vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng người dùng. Xe từng ra mắt dưới dạng concept tại Ấn Độ vào năm 2012 và chính thức mở bán vào năm 2013, mẫu xe này nhanh chóng đạt được thành công lớn khi bán ra và xuất khẩu 100.000 xe chỉ trong một năm. Tại Việt Nam, EcoSport xuất hiện vào 2014, khởi đầu cho nhóm xe đô thị gầm cao cỡ nhỏ. Doanh số của mẫu xe này dần giảm sút theo thời gian do sự vươn lên của hàng loạt sản phẩm mới như Hyundai Kona hay Kia Seltos. Đến năm 2022, Ford tuyên bố khai tử EcoSport . Video: Xem trước Ford EcoSport 2025 mới.