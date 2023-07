Ferrari SF90 XX - siêu xe hybrid hơn 1.000 mã lực từ 19,83 tỷ đồng

Mới đây, tại đường đua Fiorano danh tiếng ở Italy, thương hiệu "ngựa chồm" đã cho ra mắt Ferrari SF90 XX Stradale và SF90 XX Spider – hai mẫu xe đầu tiên thuộc dòng XX được phép chạy trên đường phố công cộng. Trong quá khứ, những chiếc XX như FXX-K Evo, 599XX và FXX là các dòng xe chỉ dành cho đường đua. Được ra mắt vào năm 2005, chương trình nâng cấp xe đặc biệt XX là đặc quyền được Ferrari dành riêng cho một nhóm rất nhỏ những khách hàng "VIP" nhất của hãng. Những mẫu xe mang hậu tố XX trong tên gọi là kết quả của quá trình nghiên cứu công nghệ kỹ lưỡng nhất, được giám sát và quản lý bởi các kỹ sư Ferrari. Về ngoại thất, hai mẫu siêu xe Ferrari SF90 XX Stradale và XX Spider mới được gia tăng tính khí động học nhờ hốc gió phía trên mui xe và cả cánh gió sau dạng cố định thuần thể thao, trong khi cánh gió chủ động phía sau cũng vẫn được giữ nguyên. Nâng cấp này giúp xe tăng lực ép xuống mặt đường lên con số 530 kg khi chạy ở tốc độ 240 km/h, nhiều hơn con số 390 kg trên SF90 Stradale tiêu chuẩn. Ngoài ra, phiên bản XX còn được Ferrari điều chỉnh lại đèn pha thấp hơn, thân xe phía sau được kéo dài theo phong cách xe đua và cụm đèn hậu hình tròn kép giờ đây đã thay đổi thành một thanh đèn nằm ngang. Mặc dù được bổ sung nhiều chi tiết mới nhưng bộ đôi SF90 XX Stradale và XX Spider lại nhẹ hơn 10 kg so với bản tiêu chuẩn, đạt mức 1.600 kg. Có được điều này là nhờ khối động cơ được điều chỉnh nhằm giảm khối lượng, cùng với việc nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon. Tuy là phiên bản hiệu suất cao, SF90 XX vẫn có thiết kế nội thất khá tương đồng với mẫu SF90 tiêu chuẩn. Xe vẫn được trang bị vô lăng thông thường, thay vì loại dành cho xe đua. Bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 16 inch. Ghế ngồi trên SF90 XX Stradale và XX Spider được làm từ sợi carbon, giúp giảm cân nặng khoảng 1,6 kg so với bản tiêu chuẩn. SF90 XX Stradale và XX Spider được trang bị động cơ hybrid gồm máy xăng V8 4.0L tăng áp kép kết hợp với ba mô tơ điện tạo ra tổng công suất 1.016 mã lực, tăng 30 mã lực so với bản thường. Ferrari cho biết hai phiên bản SF90 XX đều có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,3 giây và tốc độ tối đa 320 km/h. Cả hai bản này đều dùng chung pin 7,9 kWh với phạm vi di chuyển thuần điện đạt khoảng 25 km tương tự SF90 tiêu chuẩn. Hai mẫu siêu xe Ý được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 799 chiếc, giá xe Ferrari SF90 XX Stradale niêm yết là 770.000 Euro (khoảng 19,83 tỷ đồng), trong khi hai con số tương ứng của bản Spider là 599 chiếc và 850.000 Euro (21,89 tỷ đồng). Đáng chú ý, tất cả số xe đều đã được bán hết từ trước khi hãng công bố ra mắt. Video: Giới thiệu bộ đôi Ferrari SF90 XX Stradale và XX Spider mới.

