Ferrari khai trương showroom Tailor Made đầu tiên tại Mỹ

Năm 2014, hãng siêu xe Ferrari mở trung tâm thứ hai tại Thượng Hải và mới đây, hãng siêu xe này đã khai trương trung tâm Tailor Made thứ ba được đặt tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Mặc dù đặt chân đến Trung Quốc trước khi đến Mỹ nhưng Giám đốc Marketing và Truyền thông của hãng, ông Enrico Galliera nhận định: “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là thị trường lớn nhất trên thế giới của Ferrari và Tailor Made giúp củng cố quan hệ khách hàng của hãng, nơi đây cũng sẽ cung cấp những tùy chỉnh mà hãng đã đưa ra suốt bao năm nay tại Maranello. Khách hàng của Ferrari là những người có đam mê, có kiến thức và trí tưởng tượng và trung tâm Tailor Made mới của hãng sẽ cho phép họ đạt được mức độ độc quyền chưa từng có trước đây.” Tại sự kiện khai trương, Ferrair cũng có cho mình ba khách mời đặc biệt đến và tạo cho mình chiếc Ferrari đặc biệt: Spencer Dinwiddie (cầu thủ bóng rổ của Brooklyn Nets) Stephanie Goto (kiến trúc sư và nhà thiết kế tại New York), và Mauro Porcini (nhà thiết kế có trụ sở tại New York). Tại trung tâm Tailor Made này, chủ nhân tương lai của những chiếc Ferrari sẽ được hướng dẫn bởi một nhà thiết kế cá nhân nhằm giúp biến tầm nhìn về chiếc xe của họ thành thực tế. Theo đó, chương trình Tailor Made của Ferrari sẽ đưa ra ba hướng đi cho khách hàng. Đầu tiên là “Scuderia Collection” với thiên hướng thiết kế những chiếc xe thương mại theo phong cách đến từ những chiếc xe đua của Ferrari. Tiếp theo là “Classica Collection” thiên về những phối màu trên những chiếc Ferrari cổ điển. Cuối cùng là “Inedita Collection”, đây là nơi những chủ nhân của Ferrari trong tương lai sẽ thỏa sức sáng tạo ra chiếc xe của mình trong tương lai. Ferrari cũng cung cấp mọi yếu tố thẩm mỹ của chiếc xe, bao gồm nhiều loại vải, da, gỗ, màu sắc và hoàn thiện khác nhau. Bên cạnh đó, trung tâm Tailor Made của Ferrari tại New York cũng là một showroom tiêu chuẩn với dịch vụ cá nhân hóa tiêu chuẩn, trưng bày năm xe cùng một lounge dành cho chủ nhân của những chiếc Ferrari tới và tận hưởng không gian tại đây. Tại buổi lễ khai trương, Ferrarid đã mang đến đây siêu phẩm hybrid mới nhất của mình là Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 812 Superfast và 488 Pista.



Video: Ferrari khai trương showroom Tailor Made đầu tiên tại Mỹ.





