Qua Vũ tậu Ferrari 488 Pista hơn 18 tỷ đồng, độc nhất Việt Nam

Được biết, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua Ferrari 488 Pista của một dân chơi siêu xe ở TP HCM. Tại Việt Nam chỉ có đúng 1 xe Ferrari 488 Pista bản coupe, và 3 chiếc mui trần, và ông Vũ đang là người duy nhất sở hữu 1 cặp xe Ferrari 488 Pista. Chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista bản cuope trong bài được đưa về nước năm 2019 và nó hiếm khi xuất hiện trên đường. Ngoài việc sở hữu Ferrari 488 Pista, chủ nhân của siêu phẩm này còn có trong tay cả Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Ferrari 430 Scuderia và Ferrari 458 Italia màu vàng nổi bật. Chiếc 488 Pista này sở hữu màu đỏ Rosso Corsa truyền thống của Ferrari. Ferrari 488 Pista sở hữu thiết kế thể thao cực đoan và được tối ưu hóa tính khí động học, giúp mang lại trải nghiệm vận hành ở mức cao nhất cho người lái, cùng với đó là được thừa hưởng nhiều công nghệ từ những chiếc xe đua 488 GTE và 488 Challenge. Đầu xe Ferrari 488 Pista có phong cách thiết kế sắc cạnh "S-Duct", trong khi phần thân có những đường vát chéo ấn tượng. Xe được trang bị bộ vành hợp kim nhôm 5 chấu kép được sơn màu bạc, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau. Dòng siêu xe Ferrari 488 Pista vẫn sử dụng động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít, tuy nhiên, "trái tim" này đã được hãng Ferrari tinh chỉnh lại nhằm mang đến công suất tối đa 711 mã lực tại tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại tua máy 3.000 vòng/phút. Ngoài động cơ V8 tăng thêm 50 mã lực so với 488 GTB, Ferrari 488 Pista còn có trọng lượng "giảm cân" khoảng 90 kg so với bản tiêu chuẩn, những điều này đã giúp Ferrari 488 Pista chỉ mất thời gian 2,85 giây là có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Mức giá xe Ferrari 488 Pista lúc được ra mắt khoảng 7,7 tỷ đồng, theo giới mê xe chia sẻ, chiếc Ferrari 488 Pista Coupe độc nhất Việt Nam có giá lăn bánh trên 18 tỷ đồng, giá xe rẻ là do siêu ngựa này được đăng ký biển số NG. Hiện tại, siêu xe Ferrari 488 Pista đã dừng sản xuất để nhường dây chuyền sản xuất lại cho phiên bản Ferrari F8. Hiện chủ tịch Tring Nguyên - ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang sở hữu tới hơn 30 chiếc siêu xe Ferrari, và con số sẽ tăng thêm nữa. Video: Xem chi tiết siêu xe Ferrari 488 Pista Spider.

