“Fan cứng” của Toyota Innova, bán ôtô cũ gắn biển ngũ quý 7 cho xe mới

Đã có nhiều màn "vịt hóa thiên nga" với các biển số ngũ quý, sảnh rồng từ ôtô bình dân được đăng ký cho siêu xe, xe siêu sang hay cả xe sang. Nhưng cũng có màn định danh biển số "lên đời", tức chủ xe bán mẫu cũ để mua bản mới, trường hợp của chiếc Toyota Innova biển số 36A-777.77 là ví dụ. Chiếc biển số 36A-777.77 từng được cấp cho 1 chiếc xe Toyota Innova đời cũ, nhưng mới đây, đã được chủ xe định danh khi bán đi "vợ 2", và bất ngờ là anh lại đăng ký tiếp cho 1 chiếc xe Toyota Innova nhưng thuộc bản Cross 2023, điều này cho thấy vị khách hàng rất thích sự tiện lợi, đa dụng và thoải mái trên dòng xe MPV quốc dân Toyota Innova. Dù sở hữu chiếc biển số 36A-777.77 tỉnh Thanh Hóa, nhưng chủ nhân chiếc xe lại sinh sống ở Đồng Nai. Về biển số xe 36A-777.77, đây là biển ngũ quý 7, và quan niệm của từng người sẽ khác nhau. Rõ ràng là trong các con số ngũ quý, 4 và 7 được nhiều người e dè vì ngoài sự đẹp mắt trùng số còn có các ý nghĩa không mấy tốt đẹp. Nhiều người cho rằng số 7 không được may mắn và còn mang hàm ý mất mát. Nhưng số 7 trong Phật Giáo rất được coi trọng vì mang ý nghĩa gia đình như lễ Vu Lan Báo Hiếu vào ngày rằm tháng 7, là ngày để con cái tưởng nhớ và báo hiếu công sinh thành và dưỡng dục của các bậc làm cha làm mẹ của mình. Mặt khác ngũ quý còn đại diện cho ngũ hành mà ngũ hành lại được cho là sự tồn tại duy trì và phát triển của vạn vật... Về Toyota Innova Cross 2023 đeo biển định danh 36A-777.77, dòng xe này chỉ mới ra mắt Việt Nam hồi tháng 10/2023. Đây là đối thủ trực tiếp của Hyundai Custin 2023 về đúng mặt phân khúc, giá bán. Giá xe Toyota Innova Cross từ 810 triệu đồng, bản HEV có giá tận 990 triệu đồng. Khác với người tiền nhiệm, Toyota thêm hậu tố Cross vào tên xe, hàm ý cho cách phát triển mới, thiên hướng SUV. Innova Cross thế hệ mới tập trung vào vận hành hiệu quả, bổ sung nhiều tính năng an toàn và tiện nghi hơn thế hệ trước. Xe nhập khẩu chính hãng từ Indonesia. Innova Cross thiết kế mới và sử dụng nguyên vật liệu cao cấp hơn. Màu nội thất nâu hạt dẻ. Ở thế hệ mới, hãng xe Nhật Bản cung cấp lựa chọn cấu hình nội thất 7 hoặc 8 chỗ, tương ứng với bản HEV và V. Ghế lái nâng cấp lên chỉnh điện thay vì chỉnh cơ như đời cũ. Xe có cửa sổ trời, đèn trang trí trần xe. Riêng bản HEV tích hợp lẫy chuyển số sau vô-lăng. Innova Cross trang bị màn hình kỹ thuật số 7 inch trên bảng đồng hồ, hiển thị đầy đủ thông tin xe. Màn hình cảm ứng giải trí mới kích thước 10,1 inch, kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Hệ thống âm thanh 6 loa. Điều hòa tự động một vùng, cửa gió điều hòa hàng ghế sau có thể điều chỉnh. Ngoài ra, xe còn bổ sung cốp điện. Về khả năng vận hành, bản máy xăng của Innova Cross sử dụng động cơ 2.0L, kết hợp với hộp số vô cấp CVT, tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 205 Nm. Hệ truyền động trên biến thể hybrid gồm động cơ xăng 2.0L (150 mã lực) kết hợp với mô-tơ điện (111 mã lực). Hộp số là loại vô cấp e-CVT, có chế độ lái thuần điện (EV Mode). Hãng xe Nhật Bản trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense cho Innova Cross bản HEV. Cả hai bản đều có camera 360, cảm biến trước/sau, cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử và hỗ trợ giữ phanh tự động, 6 túi khí. Tính năng an toàn khác như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp. Video: Toyota Innova 2023 chốt giá shock từ 810 triệu.

