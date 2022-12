McLaren P1 từng “chết chìm” trong lũ đấu giá lại, do người mua hủy đơn

Chiếc siêu xe triệu đô McLaren P1 chết chìm trong lũ bởi cơn bão Ian ở Florida từng khá nổi tiếng khi được mang ra để bán đấu giá thông qua 1 trang chuyên về siêu xe bị tai nạn. Nếu cảm thấy có gì đó sai sai khi nó được đấu giá lại, thực ra lỗi không phải nằm ở trí nhớ của bạn mà chính là người đấu giá thắng ở lần trước đã "bỏ của chạy lấy người". Cụ thể, vào tháng 11, chiếc xe McLaren P1 ngập nước bởi bão Ian đã được rao bán và chỉ sau vài ngày đã được bán với giá hơn 400.000 đô la (tương đương 9,6 tỷ đồng) và nhờ đó mà nó đã không được rao bán trong một thời gian dài vì cứ nghĩ đây là giá chốt. Tuy nhiên, gần đây, chiếc xe McLaren P1 với màu sơn Volcano Yellow đã tái xuất. Số phận của chiếc siêu xe McLaren P1 triệu đô màu vàng Volcano Yellow ngỡ như đã được định đoạt khi có 1 người đấu giá cao nhất lên đến 400.000 đô la nhưng khi xuống tiền, tay chơi này đã lặn mất tăm khiến siêu phẩm này tiếp tục được mang ra đấu giá. Nguyên nhân người trả giá 400.000 đô la cho xe nhưng sau đó giao dịch không được thực hiện vẫn chưa được hé lộ, 1 số ý kiến cho rằng, công ty bảo hiểm đã sở hữu chiếc xe sau cơn bão muốn có 800.000 đô la cho nó và đặt khoản dự trữ 450.000 đô la cho cuộc đấu giá. Mặc dù giá thầu không đạt đến mốc 450.000 đô la, nhưng rõ ràng nó đã đủ để công ty bảo hiểm chấp nhận đề nghị và trang rao bán siêu xe gặp tai nạn chính thức liệt kê là đã bán. Vì bất kỳ lý do gì, đợt giảm giá này đã kết thúc và chiếc hypercar hybrid đã được niêm yết lại, sẽ vẫn có sẵn cho đến ngày 16/12/2022 tới. Tại thời điểm viết bài, giá thầu McLaren P1 là 259.000 đô la đã được đặt. Mặc dù không rõ liệu công ty bảo hiểm có điều chỉnh khoản dự phòng như trên hay không, nhưng con số đó rõ ràng là ít hơn nhiều so với giá cuối cùng mà chiếc xe có thể bán được. Nếu chiếc xe bán được lần thứ hai, sẽ rất thú vị để xem tương lai sẽ ra sao đối với nó. Rất có thể, chủ sở hữu tiếp theo sẽ cố gắng sửa chữa và bán nó để kiếm lời nhưng do chiếc xe bị ngập một phần trong nước lũ trong một thời gian khá dài nên việc sửa chữa nó sẽ là một thách thức lớn và tiêu tốn một khoản tiền lớn. Không ít người dự kiến rằng việc sửa chữa nó với giá dưới 400.000 đô la có thể cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói rằng bất khả thi. Video: Hình ảnh McLaren P1 từng “chết chìm” trong lũ bởi bão Ian.

