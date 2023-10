Dongfeng FengGuang E380 từ 420 triệu đồng, MPV cỡ nhỏ không "ăn" 1 giọt xăng

Tại thị trường Trung Quốc, có rất nhiều mẫu xe MPV giá rẻ được bày bán, 1 trong số đó là Dongfeng Fengguang E380 2023 mới, chiếc xe MPV có giá rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc đang bán tại Việt Nam. Về ngoại hình, mẫu xe MPV Dongfeng Fengguang E380 áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt phía trước khép kín và được tô điểm bằng dải trang trí màu xanh lam, làm nổi bật bản sắc của một mẫu xe năng lượng mới. Lý do xe này không có lưới tản nhiệt là thuộc dòng xe điện. Để tạo điểm nhấn cho đầu xe, Dongfeng Fengguang E380 chạy điện được xây dụng đèn pha mới có hình dáng mới lạ, tiếp đến là các hốc gió trước được bố trí dọc hai bên cản trước và tích hợp luôn đèn sương mù hình tròn, hốc gió trung tâm kéo dài hết đầu xe, các chi tiết này là nhựa màu đen, tạo điểm nhấn cho ngoại thất sơn trắng. Ở bên thân xe, chiếc xe Dongfeng Fengguang E380 mới áp dụng thiết kế ẩn các cột B, C và D, tạo ra trải nghiệm thị giác như một mái treo. Ngoài ra, xe mới còn áp dụng thiết kế cửa trượt 2 bên giúp hành khách ra vào xe dễ dàng hơn, cũng là đặc trưng của dòng xe MPV. Vòng ra phần đuôi xe, nơi chiếc xe MPV Dongfeng Fengguang E380 2023 được trang bị đèn phanh trên cao, đèn hậu hai bên nối nhau bằng đèn phản quang dạng xuyên màu đỏ, cùng với khu vực khung biển số chìm ở chính giữa cửa cốp, nâng cao ý thức phân cấp ở phía sau. Nhìn chung, thiết kế của Dongfeng Fengguang E380 không quá đẹp mắt, nhưng nó lại khá thực dụng. Về các số đo kích thước của xe, Dongfeng Fengguang E380 2023 có chiều dài 4.610 mm, chiều rộng 1.750 mm, chiều cao 1.860 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Tiến vào bên trong nội thất, xe mới Dongfeng Fengguang E380 2023 có các mẫu 5, 6, 7 và 8 chỗ ngồi, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn, tất nhiên bản 7 và 8 chỗ được mọi người quan tâm nhiều nhất, vì có thể chở được nhiều người. Các trang bị của xe Dongfeng Fengguang E380 2023 ở mức cơ bản khi sử dụng bảng đồng hồ full LCD, vô lăng ba chấu đa chức năng, bảng điều khiển trung tâm được tích hợp màn hình hiển thị đa phương tiện, phía dưới là nút điều chỉnh điều hòa. Phía trước bảng điều khiển trung tâm còn có chỗ để đồ cho người lái phụ, khu vực hầm trung tâm được trang bị cơ cấu chuyển số điện tử dạng núm xoay, sự kết hợp tổng thể giúp chiếc xe Dongfeng Fengguang E380 2023 mới thể hiện được những tố chất công nghệ tốt. Vào ngày 28/9/2023, Dongfeng Fengguang E380 đã bổ sung thêm phiên bản đổi pin/phiên bản tùy chỉnh mới ra thị trường, tổng cộng có 6 mẫu được ra mắt với mức giá dao động từ 129.100 nhân dân tệ đến 169.100 nhân dân tệ (tương đương 420 triệu đồng đến 549 triệu đồng). Về sức mạnh, xe Dongfeng Fengguang E380 mới sử dụng hệ dẫn động cầu sau, động cơ điện có công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc, Dongfeng Fengguang E380 2023 mới có phạm vi di chuyển toàn diện là 350 km cho bản cao nhất, các bản còn lại chỉ chạy được 310 km. Tốc độ tối đa của xe MPV Dongfeng Fengguang E380 chỉ là 100 km/h. Những thông số về động cơ, trang bị nội thất và thiết kế của Dongfeng Fengguang E380 2023 có thể thấy khá kém và mức giá cũng không hề rẻ tại thị trường tỷ dân. Video: Chi tiết xe MPV điện Dongfeng FengGuang E380 Trung Quốc.

Tại thị trường Trung Quốc, có rất nhiều mẫu xe MPV giá rẻ được bày bán, 1 trong số đó là Dongfeng Fengguang E380 2023 mới, chiếc xe MPV có giá rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc đang bán tại Việt Nam. Về ngoại hình, mẫu xe MPV Dongfeng Fengguang E380 áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt phía trước khép kín và được tô điểm bằng dải trang trí màu xanh lam, làm nổi bật bản sắc của một mẫu xe năng lượng mới. Lý do xe này không có lưới tản nhiệt là thuộc dòng xe điện. Để tạo điểm nhấn cho đầu xe, Dongfeng Fengguang E380 chạy điện được xây dụng đèn pha mới có hình dáng mới lạ, tiếp đến là các hốc gió trước được bố trí dọc hai bên cản trước và tích hợp luôn đèn sương mù hình tròn, hốc gió trung tâm kéo dài hết đầu xe, các chi tiết này là nhựa màu đen, tạo điểm nhấn cho ngoại thất sơn trắng. Ở bên thân xe, chiếc xe Dongfeng Fengguang E380 mới áp dụng thiết kế ẩn các cột B, C và D, tạo ra trải nghiệm thị giác như một mái treo. Ngoài ra, xe mới còn áp dụng thiết kế cửa trượt 2 bên giúp hành khách ra vào xe dễ dàng hơn, cũng là đặc trưng của dòng xe MPV. Vòng ra phần đuôi xe, nơi chiếc xe MPV Dongfeng Fengguang E380 2023 được trang bị đèn phanh trên cao, đèn hậu hai bên nối nhau bằng đèn phản quang dạng xuyên màu đỏ, cùng với khu vực khung biển số chìm ở chính giữa cửa cốp, nâng cao ý thức phân cấp ở phía sau. Nhìn chung, thiết kế của Dongfeng Fengguang E380 không quá đẹp mắt, nhưng nó lại khá thực dụng. Về các số đo kích thước của xe, Dongfeng Fengguang E380 2023 có chiều dài 4.610 mm, chiều rộng 1.750 mm, chiều cao 1.860 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Tiến vào bên trong nội thất, xe mới Dongfeng Fengguang E380 2023 có các mẫu 5, 6, 7 và 8 chỗ ngồi, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn, tất nhiên bản 7 và 8 chỗ được mọi người quan tâm nhiều nhất, vì có thể chở được nhiều người. Các trang bị của xe Dongfeng Fengguang E380 2023 ở mức cơ bản khi sử dụng bảng đồng hồ full LCD, vô lăng ba chấu đa chức năng, bảng điều khiển trung tâm được tích hợp màn hình hiển thị đa phương tiện, phía dưới là nút điều chỉnh điều hòa. Phía trước bảng điều khiển trung tâm còn có chỗ để đồ cho người lái phụ, khu vực hầm trung tâm được trang bị cơ cấu chuyển số điện tử dạng núm xoay, sự kết hợp tổng thể giúp chiếc xe Dongfeng Fengguang E380 2023 mới thể hiện được những tố chất công nghệ tốt. Vào ngày 28/9/2023, Dongfeng Fengguang E380 đã bổ sung thêm phiên bản đổi pin/phiên bản tùy chỉnh mới ra thị trường, tổng cộng có 6 mẫu được ra mắt với mức giá dao động từ 129.100 nhân dân tệ đến 169.100 nhân dân tệ (tương đương 420 triệu đồng đến 549 triệu đồng). Về sức mạnh, xe Dongfeng Fengguang E380 mới sử dụng hệ dẫn động cầu sau, động cơ điện có công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc, Dongfeng Fengguang E380 2023 mới có phạm vi di chuyển toàn diện là 350 km cho bản cao nhất, các bản còn lại chỉ chạy được 310 km. Tốc độ tối đa của xe MPV Dongfeng Fengguang E380 chỉ là 100 km/h. Những thông số về động cơ, trang bị nội thất và thiết kế của Dongfeng Fengguang E380 2023 có thể thấy khá kém và mức giá cũng không hề rẻ tại thị trường tỷ dân. Video: Chi tiết xe MPV điện Dongfeng FengGuang E380 Trung Quốc.