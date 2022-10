Độ widebody hàng trăm triệu, Toyota GT86 bán lại với giá Camry “đập hộp”

Tuy nhiên, một số yếu tố điển hình như việc hiệu năng không mạnh đã khiến Toyota 86 trở nên kém hấp dẫn với đông đảo người mê xe. Điển hình tại thị trường Việt Nam, Toyota 86 là một trong những mẫu xe khó bán với doanh số cực thấp, một trong những nguyên nhân cho vấn đề này chính là mức giá quá cao. Mới đây, một trong số ít những chiếc Toyota 86 đã được showroom Diamond Auto đưa lên sàn xe cũ với mức giá 1,4 tỷ đồng sau khi lăn bánh hơn 33.000 km. Với mức giá này, người dùng có thể tậu một chiếc xe cùng nhà Toyota đó là mẫu Camry phiên bản cao cấp nhất. Chiếc xe trong bài thuộc đời 2012 và đã được nâng cấp nhiều trang bị có giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Ở phần ngoại thất, chiếc Toyota 86 sở hữu bộ widebody V3 tới từ hãng độ Rocket Bunny có giá gần 100 triệu đồng. Gói độ này giúp phần vè bánh xe được nới rộng ra tăng vẻ hầm hố cho chiếc xe. Phần đầu xe khác biệt hoàn toàn nguyên bản với cản trước được thay thế có thiết kế hầm hố, lưới tản nhiệt to bản đi kèm bộ khuếch tán gió gắn hai bên. Hệ thống đèn pha projector màu đỏ đi kèm đèn định vị LED ban ngày. Nắp ca-pô được thay bằng loại với gân dọc thể thao làm từ sợi carbon của Wald International. Thân xe sở hữu phần ốp vè được nới rộng và được bắt vào bởi những chiếc đinh tán. Hai bên hông là bộ ốp mang cá được làm từ sợi carbon. Bộ mâm trang bị trên xe là loại 3 mảnh tới từ hãng Work, ẩn sâu bên trong là bộ phanh Endless với cùm phanh màu xanh. Được biết, tổng giá trị hai món đồ độ trên có giá hơn 372 triệu đồng. Gương chiếu hậu trên xe có kích thước khá nhỏ và được ốp bằng chi tiết sợi carbon. Toyota 86 sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.240 x 1.775 1.285 (mm). Đuôi xe với bộ khuếch tán cỡ lớn tạo nên sự đồng bộ với phần cản trước “dữ dằn” của xe. Ngoài ra, cánh gió cỡ lớn phía trên khiến chiếc xe thu hút mọi ánh mắt khi chạy trên đường. Cốp xe cũng được thay thế bằng loại làm từ chất liệu sợi carbon. Đèn hậu LED Valenti sơn màu khói. Hệ thống ống xả được trang bị là loại tới từ hãng Greddy giúp âm thanh của chiếc Toyota 86 khỏe khoắn hơn. Hệ thống khuếch tán gió phía sau đặt hai đối xứng hai bên ở cản sau. Tuy là xe coupe, lại được thiết kế với 4 chỗ ngồi (thay vì 2 chỗ như các dòng coupe tiêu chuẩn), cảm giác không gian bên trong vẫn khá rộng rãi khi chiều dài cơ sở được mở rộng lên 2570 (mm). Bên trong nội thất cũng được chủ cũ nâng cấp nhiều chi tiết đặc biệt. Vô lăng đã được độ lại với dạng cơ bản 3 chấu tới từ hãng Nardi, phía sau là lẫy chuyển số thể thao làm bằng carbon. Ẩn sâu bên trong là cụm 3 đồng hồ analog cùng 1 màn hình điện tử hiển thị thông số. Phần ghế ngồi cũng đã thay thế với loại ghế ngồi của hãng Braum, ghế lái có dây đai an toàn 4 hướng giúp người ngồi có cảm giác trải nghiệm an toàn nhất. Phần táp lô lắp thêm 5 đồng hồ hiển thị áp suất dầu, nhiệt đồ dầu, nhiệt độ dầu,… Màn hình giải trí trung tâm có thể điều chỉnh thông số của chiếc xe. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, phanh tay cơ to bản bọc da. Bên cạnh các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, chiếc xe được trang bị những tính năng hàng đầu khác mà chỉ một số ít chiếc xe thể thao đẳng cấp hiện nay mới có như hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống kiểm soát ổn định thiết lập ở chế độ thể thao (sport mode). Động cơ boxer 2.0L nạp khí tự nhiên được Toyota sử dụng cho Toyota 86 có mã 4U-GSE, với hệ thống phun nhiên liệu D-4S của Toyota, đạt công suất 200 mã lực tại 7.000vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205Nm tại 6.600vòng/phút. Hiện chiếc Toyota 86 độ Rocket Bunny đang được bán tại showroom Diamond Auto, số 281 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

