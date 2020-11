“Diện kiến” bộ ba Toyota GR Supra độc đáo tại SEMA360

Chiếc xe gây ấn tượng đầu tiên chính là một chiếc Toyota GR Supra 202 mới màu xám nhám được khoác lên mình lớp áo được vẽ tay bởi họa sĩ Nicolai Sclater. Lớp áo này được vẽ theo phong cách nhằm tri ân phong cách vẽ Lost Art of Sign Painting đã từng phổ biến cách đây nhiều năm trước khi đồ họa máy tính trở nên thịnh hành. Mẫu xe này mang tên Ornamental Conifer GR Supra, được đặt theo biệt danh Ornamental Conifer của nghệ sĩ Nicolai Sclater Để tạo ra Ornamental Conifer GR Supra, Sclater đã sử dụng một chiếc Toyota GR Supra 3.0 Premium với màu xám Turbuality Grey. Anh bắt đầu kiếm tìm nguồn cảm hứng bằng cách tưởng tượng điều gì thúc đẩy và thúc đẩy những người đam mê thay đổi, nâng cấp chiếc xe thể thao GR Supra của họ. Sau đó, anh đã lên ý tưởng thiết kế có đồ họa và những biểu ngữ táo bạo như ‘True to Form’ và ‘Lightning Response’ biểu trưng những thuộc tính Supra trong quá khứ và hiện tại. Sau đó, anh đã vẽ tay lên xe bằng sơn men và bút vẽ. Sclater đã vẽ tay tỉ mỉ từng mẫu chữ và đồ họa, tạo ra một tác phẩm bắt mắt nhằm tôn vinh nghệ thuật sơn biển hiệu đã mất đi với một phong cách tươi mới và đương đại. Ed Laukes, phó chủ tịch tập đoàn – Bộ phận Tiếp thị Toyota cho biết: “Khả năng sáng tạo và kỹ năng của Nico là hàng đầu và chỉ đơn giản là tuyệt vời. Những gì anh ấy vẽ ra trên Ornamental Conifer GR Supra là nghệ thuật thuần túy. Nghĩ đến việc anh ấy đã làm điều này một cách thủ công khiến tôi không khỏi ấn tượng, đặc biệt là trong thời đại mà giấy bọc vinyl in kỹ thuật số đang thịnh hành. Tiếp đến chính là một chiếc xe được sinh ra để thực hiện những mà drift đỉnh cao “GReedy Performance GR Supra”. Chiếc xe này được tạo ra nhằm hướng tới giải đua Formula Drift Pro 2020. Mẫu xe này được nâng cấp bởi Ken Gushi Motorsports và GReddy Performance với động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít DOHC 24 van của Supra đã được tinh chỉnh lại. Đội ngũ kĩ thuật đã trang bị thêm cho xe tăng áp BorgWarner EFR 9280. Xe còn được trang bị hệ thống xả mang thương hiệu Sean Adriano Racing. Động cơ mạnh mẽ của xe được kết hợp với hộp số tuần tự 6 cấp của Samsonas. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp với các chi tiết như chuyển bộ tản nhiệt ra phía sau để cải thiện khả năng làm mát và cân bằng, đồng thời thay thế bình nhiên liệu gốc bằng pin nhiên liệu Radium Engineering 10 gallon. Không chỉ dừng lại ở các nâng cấp ngoại thất, chiếc xe này còn được trang bị bộ bodykit Pandem Rocket Bunny làm nổi bật những đường nét hầm hố GR Supra, đồng thời mang đến phần bánh xe rộng hơn nhằm tăng hiệu quả cho những màn “đốt lốp” ấn tượng. Xe mang trên mình màu sơn trắng kết hợp với các đường màu đỏ, đen đặc trưng thường thấy của Toyota Gazoo Racing. Xe được trang bị bộ mâm Rays Gram Lights 57DR màu trắng với thiết kế đặc trưng, ăn nhập với gói độ Pandem. Cuối cùng chính là chiếc xe thể thao Toyota GR Supra cực kỳ ấn tượng đã được nâng cấp bởi Papadakis Racing với khả năng sản sinh công suất tới hơn 1000 mã lực. Papadakis Racing là một đội đua đã giành được nhiều chức vô địch và đạt được các kỷ lục trong một số bộ môn đua xe thể thao nhỏ gọn. Khi Toyota công bố sự trở lại của nhãn hiệu xe thể thao Supra, Papadakis Racing là một trong những thương hiệu đầu tiên thực hiện việc thay thế động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng sang động cơ Supra B58 huyền thoại nhằm phục vụ cho đua xe, đặc biệt là Formula Drift. Động cơ B58 có khả năng sản sinh công suất 382 mã lực, mô-men xoắn 499Nm đã được lắp đặt vào chiếc GR Supra hoàn toàn mới, chính từ đó mà gói độ này đã mang đến một chiếc xe đua drift đáng gờm dành cho các tay đua. Tập trung vào việc nâng cao giới hạn hiệu suất của động cơ mới, nhóm đã tách nhỏ động cơ, làm lại phần đầu với sự trợ giúp từ Portflow và bổ sung một số các chi tiết nhằm tăng hiệu suất mà vẫn đảm bảo an toàn cho người lái. Xe sở hữu rất nhiều những nâng cấp như bộ tăng áp BorgWarner EFR 9280 với ống xả kép TiAL Sport MV-R 44mm; Bơm nhiên liệu AEM, bộ điều chỉnh nhiên liệu, bộ lọc; AEM CD-7; Kim phun nhiên liệu Injector Dynamics; Thanh nối thép BC; các piston nén tùy chỉnh 11-1 từ JE Pistons; Hệ thống van Supertech Performance; Cam xả Kelford Cams; Ống nạp bằng nhôm in 3D Mountune; và một ống góp turbo Full Race. Với tất cả những trang bị này, chiếc xe có khả năng sản sinh công suất đáng kinh ngạc lên tới 1.033 mã lực và mô-men xoắn lên tới 1231 Nm. Xe thể thao Toyota GR Supra hiện vẫn là một trong những mẫu xe hàng đầu được những người chơi xe ưa chuộng lựa chọn để có thể nâng cấp những gói độ cũng như nâng cấp về mọi mặt. Toyota sẽ hứa hẹn sẽ hé lộ thêm một số những mẫu xe tập trung vào hiệu suất thuần túy trong thời gian diễn ra SEMA360. Video: Toyota GR Supra độc đáo tại SEMA360.

