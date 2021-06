Điểm mặt xe ôtô ngân hàng thanh lý "như cho" - của rẻ, có ôi?

Cụ thể, ngân hàng VPBank từ đầu tháng 6/2021 đến nay đã thông báo rao bán 44 chiếc xe ôtô thanh lý. Trong đó có nhiều xe giá khởi điểm 240 - 400 triệu đồng. Ngoài ra, đợt đấu giá này có nhiều xe giá trị lớn như 2 chiếc có giá 7,77 tỷ đồng/xe, một chiếc giá 4,2 tỷ, 2 chiếc giá 3,63 tỷ và 6 chiếc giá 2,39 tỷ đồng. Ngân hàng TPBank cũng thông báo đấu giá thêm khoảng 30 chiếc ôtô thanh lý giá rẻ từ đầu tháng 5 đến nay, bao gồm cả xe tải, xe con,… Thông báo thanh lý tài sản của ngân hàng có mô tả khá chi tiết về hiện trạng của xe cũng như giá bán. Cụ thể, một chiếc Kia Morning được mô tả bị xước xát quanh xe, lốp mòn được rao bán với giá 198 triệu đồng. Hay chiếc Huyndai i10 được rao bán với giá 216 triệu đồng. Xe được mô tả bị xước quanh xe, có chỗ móp, lốp mòn, cửa sau bên phụ móp, tay nắm cửa trước bên phụ bị vỡ, nội thất bình thường. Một chiếc Toyota Vios khác đăng ký năm 2019 được ngân hàng rao bán với giá 387 triệu đồng. Xe bị xước quanh xe, có chỗ móp, lốp 80%, xịt lốp sau bên trái, xước cửa sau bên phụ, vỡ đèn pha bên trái, nội thất bình thường. Chiếc Kia Cerato đang được rao bán này được chào hàng bị xước nhẹ, lốp 90% được rao bán giá 573 triệu đồng. Chiếc Vinfast Fadil màu đỏ bị cào xước cửa, nắp capô, lốp mòn, móp cửa sau bên phụ được rao bán giá 320 triệu đồng. Ngoài những chiếc xe phân khúc giá rẻ, TPBank cũng rao bán một số chiếc xe sang như chiếc Mercedes E300 được rao bán với giá khởi điểm 1,1 tỷ đồng. Đây là xe bị tai nạn, hư hỏng nặng, không kiểm tra được tình trạng hoạt động của động cơ, xe không đủ điều kiện lưu thông. Đây là giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí và người mua sẽ phải chịu tất cả các loại phí này. (Ảnh: minh hoạ). VIB thì đang rao bán hơn 100 phương tiện vận tải, bao gồm ôtô con và xe tải, xe chở hàng trên website của mình với hình ảnh trực quan hiện trạng của xe và mô tả khá cụ thể. Đa số xe được ngân hàng công khai giá bán khởi điểm. Nhưng cũng có một số xe được để giá "thương lượng", tức người có nhu cầu mua sẽ liên hệ với ngân hàng để thỏa thuận cụ thể. Ngoài ra, VIB còn thông tin giá bán của xe trên thị trường để người mua có thêm dữ liệu để tham khảo, so sánh. Trên website của VIB, một chiếc xe cỡ A là Chevrolet Spark sản xuất năm 2017, đã chạy 84.567km được rao bán với giá 165 triệu đồng. VIB cho biết giá chiếc xe này trên thị trường là 250 triệu đồng. Hay chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2017, đã sử dụng 140.000km được thanh lý với giá 345 triệu đồng, trong khi giá thị trường theo ngân hàng cho biết phải là 400 triệu đồng. Chiếc Toyota Corola sản xuất năm 2018, sử dụng 144.486km được rao bán giá 700 triệu đồng. VIB cũng cho biết chiếc giá này trên thị trường sẽ khoảng 780 triệu đồng. Nhiều chiếc xe mới sử dụng một thời gian ngắn cũng đã được ngân hàng rao bán. Chiếc Huyndai Santafe sản xuất năm 2019 lăn bánh khoảng hơn 10.000km được rao bán với giá 815 triệu đồng, theo thông tin từ phía ngân hàng cho biết mức giá này thấp hơn so với giá trị trường thời điểm rao bán vào tháng 10/2020. Theo quan sát và tìm hiểu loạt xe các ngân hàng đang thanh lý hiện nay, thì lượng ôtô thu hồi và rao bán của các ngân hàng tăng mạnh trong một năm trở lại đây. Xe giữ lại lâu thì càng sụt giá, mà bán cũng gặp nhiều khó khăn dù đã giảm giá nhiều lần. Tìm hiểu từ các chủ showroom ôtô cũ tại Hà Nội, không phải chiếc xe nào cũng được ngân hàng thanh lý rẻ hơn so với thị trường. Hơn nữa, giá bán được ngân hàng đưa ra là giá bán khởi điểm, giá mua trúng có thể sẽ cao hơn. Do là tài sản thanh lý nhằm thu hồi vốn, xử lý nợ xấu nên thông thường ngân hàng sẽ không hỗ trợ trả góp mà lấy tiền mặt toàn bộ. Trong khi đó, mối quan tâmn nhất của người tiêu dùng chính là thủ tục để mua xe khá phức tạp vì đa số ngân hàng tổ chức đấu giá. Người mua cũng không có bất kỳ chính sách nào đảm bảo chất lượng chiếc xe hay việc bảo hành, bảo dưỡng sau khi mua xe như khi mua tại salon chuyên nghiệp... liệu khi mua chiếc xe về thì có diễn ra cảnh "tiền mất, tật mang"? Video: Ngân hàng thanh lý ôtô "giá rẻ" (Nguồn: VNEWS)

Cụ thể, ngân hàng VPBank từ đầu tháng 6/2021 đến nay đã thông báo rao bán 44 chiếc xe ôtô thanh lý. Trong đó có nhiều xe giá khởi điểm 240 - 400 triệu đồng. Ngoài ra, đợt đấu giá này có nhiều xe giá trị lớn như 2 chiếc có giá 7,77 tỷ đồng/xe, một chiếc giá 4,2 tỷ, 2 chiếc giá 3,63 tỷ và 6 chiếc giá 2,39 tỷ đồng. Ngân hàng TPBank cũng thông báo đấu giá thêm khoảng 30 chiếc ôtô thanh lý giá rẻ từ đầu tháng 5 đến nay, bao gồm cả xe tải, xe con,… Thông báo thanh lý tài sản của ngân hàng có mô tả khá chi tiết về hiện trạng của xe cũng như giá bán. Cụ thể, một chiếc Kia Morning được mô tả bị xước xát quanh xe, lốp mòn được rao bán với giá 198 triệu đồng. Hay chiếc Huyndai i10 được rao bán với giá 216 triệu đồng. Xe được mô tả bị xước quanh xe, có chỗ móp, lốp mòn, cửa sau bên phụ móp, tay nắm cửa trước bên phụ bị vỡ, nội thất bình thường. Một chiếc Toyota Vios khác đăng ký năm 2019 được ngân hàng rao bán với giá 387 triệu đồng. Xe bị xước quanh xe, có chỗ móp, lốp 80%, xịt lốp sau bên trái, xước cửa sau bên phụ, vỡ đèn pha bên trái, nội thất bình thường. Chiếc Kia Cerato đang được rao bán này được chào hàng bị xước nhẹ, lốp 90% được rao bán giá 573 triệu đồng. Chiếc Vinfast Fadil màu đỏ bị cào xước cửa, nắp capô, lốp mòn, móp cửa sau bên phụ được rao bán giá 320 triệu đồng. Ngoài những chiếc xe phân khúc giá rẻ, TPBank cũng rao bán một số chiếc xe sang như chiếc Mercedes E300 được rao bán với giá khởi điểm 1,1 tỷ đồng. Đây là xe bị tai nạn, hư hỏng nặng, không kiểm tra được tình trạng hoạt động của động cơ, xe không đủ điều kiện lưu thông. Đây là giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí và người mua sẽ phải chịu tất cả các loại phí này. (Ảnh: minh hoạ). VIB thì đang rao bán hơn 100 phương tiện vận tải, bao gồm ôtô con và xe tải, xe chở hàng trên website của mình với hình ảnh trực quan hiện trạng của xe và mô tả khá cụ thể. Đa số xe được ngân hàng công khai giá bán khởi điểm. Nhưng cũng có một số xe được để giá "thương lượng", tức người có nhu cầu mua sẽ liên hệ với ngân hàng để thỏa thuận cụ thể. Ngoài ra, VIB còn thông tin giá bán của xe trên thị trường để người mua có thêm dữ liệu để tham khảo, so sánh. Trên website của VIB, một chiếc xe cỡ A là Chevrolet Spark sản xuất năm 2017, đã chạy 84.567km được rao bán với giá 165 triệu đồng. VIB cho biết giá chiếc xe này trên thị trường là 250 triệu đồng. Hay chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2017, đã sử dụng 140.000km được thanh lý với giá 345 triệu đồng, trong khi giá thị trường theo ngân hàng cho biết phải là 400 triệu đồng. Chiếc Toyota Corola sản xuất năm 2018, sử dụng 144.486km được rao bán giá 700 triệu đồng. VIB cũng cho biết chiếc giá này trên thị trường sẽ khoảng 780 triệu đồng. Nhiều chiếc xe mới sử dụng một thời gian ngắn cũng đã được ngân hàng rao bán. Chiếc Huyndai Santafe sản xuất năm 2019 lăn bánh khoảng hơn 10.000km được rao bán với giá 815 triệu đồng, theo thông tin từ phía ngân hàng cho biết mức giá này thấp hơn so với giá trị trường thời điểm rao bán vào tháng 10/2020. Theo quan sát và tìm hiểu loạt xe các ngân hàng đang thanh lý hiện nay, thì lượng ôtô thu hồi và rao bán của các ngân hàng tăng mạnh trong một năm trở lại đây. Xe giữ lại lâu thì càng sụt giá, mà bán cũng gặp nhiều khó khăn dù đã giảm giá nhiều lần. Tìm hiểu từ các chủ showroom ôtô cũ tại Hà Nội, không phải chiếc xe nào cũng được ngân hàng thanh lý rẻ hơn so với thị trường. Hơn nữa, giá bán được ngân hàng đưa ra là giá bán khởi điểm, giá mua trúng có thể sẽ cao hơn. Do là tài sản thanh lý nhằm thu hồi vốn, xử lý nợ xấu nên thông thường ngân hàng sẽ không hỗ trợ trả góp mà lấy tiền mặt toàn bộ. Trong khi đó, mối quan tâmn nhất của người tiêu dùng chính là thủ tục để mua xe khá phức tạp vì đa số ngân hàng tổ chức đấu giá. Người mua cũng không có bất kỳ chính sách nào đảm bảo chất lượng chiếc xe hay việc bảo hành, bảo dưỡng sau khi mua xe như khi mua tại salon chuyên nghiệp... liệu khi mua chiếc xe về thì có diễn ra cảnh "tiền mất, tật mang"? Video: Ngân hàng thanh lý ôtô "giá rẻ" (Nguồn: VNEWS)