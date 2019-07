Điểm mặt xe ôtô ế nhất Việt Nam tháng 6/2019

Theo báo cáo mới nhất của VAMA trong tháng 6/2019 bên cạnh loạt xe bán chạy nhất, thì danh sách xe ôtô ế nhất Việt Nam cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Đáng chú ý, trong loạt xe có doanh số thấp nhất trong tháng này chủ yếu vẫn là những mẫu xe nhập khẩu hoặc xe cũ. Toyota là thương hiệu xe duy nhất có mặt trong top đầu bảng những mẫu xe bán chạy nhất tháng lẫn ế ẩm nhất tháng. Thương hiệu xe đã vươn lên dẫn đầu với mẫu xe Toyota Vios trong khi đó những mẫu xe khác như Toyota Alphard thì tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn khi chỉ bán ra đúng 1 chiếc trong tháng 6/2019. Xếp hạng thứ 2 trong danh sách 5 mẫu xe bán chậm nhất thị trường là bán tải Isuzu D-Max, với doanh số chỉ 14 chiếc bán ra trong tháng 6/2019 thấp hơn nhiều so với tháng trước đó. Điều đáng nói là mặc dù trong tháng 6/2019, bán tải Isuzu D-Max từng được nhà phân phối giảm giá bán lên tới 70 triệu đồng nhưng điều đó cũng không giúp cải thiện doanh số. SUV hạng sang cỡ lớn Ford Explorer mới cũng là cái tên góp mặt trong danh sách những mẫu xe bán chậm nhất trên thị trường. Tổng kết hết tháng 6/2019, doanh số của Explorer chỉ có 35 chiếc rời khỏi đại lý. Hiện tại mẫu SUV hạng sang Ford Explorer đang bị triệu hồi để thay thế tay đòn liên kết hệ thống treo sau của xe. Không chỉ góp mặt trong nhóm những mẫu xe bán chậm nhất trên thị trường, Nissan Sunny cũng xếp ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng xe hạng B ăn khách trong tháng 6/2019. Kết thúc tháng 6 đã có 36 chiếc Nissan Sunny được chuyển tới tay người dùng. Hiện giá xe Nissan Sunny từ 448 triệu đồng cho phiên bản XL1.5 MT. Đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng là Suzuki Ciaz của nhà phân phối Suzuki Việt Nam. Tổng kết tháng 6/2019 mẫu xe này bán được 49 chiếc. Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Ciaz phải cạnh tranh với các đối thủ như: Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Mazda 2 hay Nissan Sunny. Kia Optima - một gương mặt quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong top xe ế nhất Việt Nam với 57 xe bán ra trong tháng và tổng cộng có 335 xe bán ra sau nửa năm 2019. Được biết, Optima vừa cập nhật phiên bản mới vào tháng 4/2019 vừa qua với khá nhiều cải tiến. Dự tính, doanh số của Optima sắp tới sẽ khởi sắc hơn so với thời gian trước. Mitsubishi Mirage được xem là mẫu xe cỡ B giá rẻ nhất hiện nay, thậm chí còn thấp hơn một số xe hạng A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning... Hiện tại, mẫu xe cỡ nhỏ đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản chính, giá từ 350 - 495 triệu đồng. Tuy nhiên doanh số xe trong tháng 6/2019 vừa qua chỉ đạt 58 xe. Trong tháng 6/2019, doanh số bán hàng của mẫu xe giá rẻ Suzuki Celerio đạt 60 chiếc. Thấp hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc xe hạng A tại Việt Nam. Lý giải về việc người tiêu dùng không mặn mà với mẫu xe này là do Suzuki Việt Nam quá ít chương trình quảng bá và hậu mãi, đại lý kém... Dù đứng chung phân khúc với Toyota Innova nhưng Avanza lại khó lòng thành công được như "đàn anh". Xe được nhập khẩu từ Indonesia nhưng lại có lượng trang bị kém nổi bật, vậy nên chiếc xe này liên tục lọt vào top xe ế nhất thị trường. Chỉ với 68 xe bán ra trong tháng 6/2019 vừa qua, nó gây thất vọng so với kỳ vọng của Toyota Việt Nam. Suzuki Swift mới tại Việt Nam là thế hệ thứ ba của dòng xe cỡ nhỏ ăn khách nhà Suzuki. Ở thế hệ mới này, chiếc xe đã được thay đổi đáng kể về cả thiết kế và vận hành, giúp cải thiện hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, doanh số Swift cũng không cải thiện được là mấy, trong tháng 6/2019 chỉ có 70 xe bán ra thị trường. Video: Top 5 ôtô bán ế nhất nửa đầu 2019 tại Việt Nam.

