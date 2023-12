Điểm mặt ôtô có công nghệ hiện đại nhất thế giới hiện nay

1. Mercedes-Maybach GLS

Theo Carbuzz, Mercedes-Maybach GLS là một trong số những mẫu ôtô có công nghệ hiện đại nhất thế giới sử dụng công nghệ để mang lại trải nghiệm cao cấp gần như không gì có thể sánh bằng cho người lái và đặc biệt là hành khách ngồi ở hàng ghế phía sau. Khi ngồi hàng ghế sau, người dùng sẽ được cung cấp những tiện ích cao cấp hàng đầu như sưởi, thông gió, ngả lưng và không dưới sáu chế độ massage. Ngay cả bệ tỳ tay của mẫu SUV hạng sang cũng có chức năng sưởi. Một số trang bị tiện ích khác trên Mercedes-Maybach GLS có: giá để cốc có chức năng hâm nóng/làm lạnh, hệ thống tạo hương thơm trong cabin, hệ thống âm thanh Burmester 3D 27 loa với Dolby Atmos và máy tính bảng 7 inch dành riêng cho những người ngồi phía sau. Ngoài ra, Mercedes-Maybach GLS còn có tính năng E-Active Body Control giúp quét đường phía trước thông qua camera âm thanh nổi. Tùy thuộc vào mặt đường, chiếc SUV sau đó sẽ điều chỉnh tốc độ lò xo, giảm xóc và độ thăng bằng ở mỗi góc để mang lại cảm giác lái thoải mái nhất có thể. 2. BMW 7 Series/i7

Những màn hình tựa lưng ghế trước đã trở thành “lỗi mốt” khi BMW 7 Series/i7 xuất hiện. Theo đó, BMW 7 Series/i7 được gọi là “rạp chiếu phim” di động khi được trang bị màn hình Theatre Screen có kích thước lên đến 31 inch dành riêng cho hành khách phía sau. Khi kích hoạt, màn hình trên mẫu xe sang BMW 7 Series/i7 này sẽ nhẹ nhàng hạ xuống từ trần xe, trong khi đó rèm cửa sổ bên và cửa sổ sau đồng thời đóng lại. Màn hình Theatre Screen trên BMW 7 Series/i7 không chỉ lớn mà còn có độ phân giải 8K và khả năng xem các tỷ lệ khung hình 16:9, 21:9 hoặc 32:9 của rạp chiếu phim. Khả năng truyền phát video qua Amazon Fire TV hoặc các nguồn khác từ hàng ghế sau cực kỳ thoải mái của BMW là những điều chưa từng có trên các mẫu xe của hãng trước đây. Nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm như đang ở trong rạp chiếu phim thực thụ, BMW đã sử dụng hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins Diamond 36 loa với chức năng 4D gửi rung động qua tựa lưng. Tuy nhiên, 7 Series mới và i7 chạy điện không chỉ là “rạp chiếu phim” di động. Hai mẫu xe này còn có một thanh tương tác mới trên bảng điều khiển với cấu trúc bề mặt tinh thể, đóng vai trò vừa là yếu tố thiết kế tương lai vừa là bảng giao tiếp. Nó có thể thay đổi màu sắc để biểu thị các chức năng khác nhau. Chưa hết, BMW 7 Series/i7 còn có thể tự đỗ xe ở những làn đường chật hẹp bằng cách ghi nhớ các thao tác cần thiết, trần xe LED Panoramic Sky Lounge, bộ điều khiển kỹ thuật số được tích hợp ở cửa sau và trợ lý giọng nói cải tiến có thể thực hiện mệnh lệnh từ những người ngồi phía sau 3. Rolls-Royce Spectre

Việc Rolls-Royce lọt vào danh sách này là điều hoàn toàn dễ hiểu và giống như các mẫu xe chạy bằng động cơ đốt trong, Spectre có đầy đủ các tính năng tiên tiến và kết cấu tỉ mỉ. Theo Carbuzz, Rolls-Royce Spectre là mẫu xe có tính khí động học cao nhất từ trước đến nay. Kiến trúc sang trọng được chế tạo hoàn toàn bằng nhôm góp phần giúp Spectre cứng hơn 30% so với bất kỳ chiếc xe nào trước đây của thương hiệu hạng sang. Để tạo ra cảm giác lái êm ái nổi tiếng, hệ thống treo Planar của Spectre có thể tách rời các thanh chống lật, cho phép mỗi bánh xe hoạt động độc lập. 18 cảm biến được theo dõi khi vào cua, tất cả đều phối hợp với nhau để giữ cho xe thăng bằng trong khi giảm va chạm. Khi mở cửa bước vào bên trong cabin, người dùng sẽ được chào đón bởi 4.796 “ngôi sao”. Hầu hết mọi thứ người dùng chạm vào đều được cấp điện, làm nóng hoặc giảm chấn hoàn hảo. Spectre có 141.200 chức năng gửi-nhận và hệ thống cáp kéo dài hơn bốn dặm để giữ cho tất cả các công nghệ hoạt động. 4. Lucid Air

Theo Carbuzz, Lucid Air là xe công nghệ dẫn đầu về tốc độ và phạm vi sạc. Lucid Air được trang bị màn hình viền cong 34 inch với tên gọi "Glass Cockpit". Màn hình 5k này chia làm 3 khu vực khác nhau. Phía bên trái là hệ thống điều khiển đèn, cần gạt nước, và sưởi kính. Ở trung tâm là cụm đồng hồ kỹ thuật số. Phần thứ ba là các tính năng thông tin giải trí và tập trung vào định vị, truyền thông và kết nối, có trợ lý ảo Amazon Alexa, tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Người sử dụng cũng có thể truy cập các dịch vụ như Spotify và iHeartRadio. Hiện tại, Lucid Air là một trong những mẫu xe điện sạc nhanh nhất được bán với tốc độ sạc cao nhất là 300 kW. Nhờ cấu trúc sạc 900V+, bạn có thể tăng thêm phạm vi hoạt động 482 km chỉ trong 20 phút. Theo đó tổng phạm vi hoạt động của mẫu xe này là hơn 804 km, dẫn đầu ngành. Hệ thống tự lái DreamDrive của Lucid Air cũng là một trang bị đáng chú ý. DreamDrive sở hữu tổng cộng 32 cảm biến, bao gồm cảm biến siêu âm, cảm biến radar, 18 camera, cảm biến LiDAR bán dẫn (solid-state) và các cảm biến theo dõi sự tập trung của người lái. 5. Volvo EX90

Giống như Lucid, Volvo cũng đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ tự lái và không mẫu xe nào thể hiện rõ ràng được điều này hơn EX90. Volvo EX90 được trang bị một “tấm thân” an toàn với cảm biến LiDAR trên nóc xe. Cảm biến này bao gồm 5 radar, 8 camera và 16 cảm biến siêu âm. Volvo cho biết hệ thống LiDAR do công ty công nghệ của Mỹ Luminar sản xuất, hệ thống có khả năng phát hiện các vật thể nhỏ vào ban ngày hoặc ban đêm ở cự ly lên tới 250m và thậm chí ở tốc độ đường cao tốc. Không những vậy, khoảng cách này cũng vượt xa phạm vi nhận diện của các hệ thống LiDAR phổ biến hiện nay. Một bộ công nghệ hiện đại toàn diện cũng được lắp đặt bên trong cabin của Volvo EX90, bao gồm hệ thống thông tin giải trí trung tâm 14,5 inch được tích hợp sẵn Google, cho phép tích hợp liền mạch Trợ lý Google, điều hướng Google Maps và một loạt ứng dụng từ Google Play. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ Apple CarPlay không dây. Video: Chi tiết SUV hạng sang Mercedes-Maybach GLS thế hệ mới.

