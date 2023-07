Điểm mặt loạt ôtô cỡ nhỏ “mới tinh, giá mềm” vừa ra mắt

Vinfast VF 3 Tại Triển lãm “VinFast - Vì tương lai xanh” diễn ra vào ngày 7/7 vừa qua, nhà sản xuất ôtô Việt Nam lần đầu giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước mẫu ôtô cỡ nhỏ Vinfast VF3. Thuộc phân khúc xe điện phổ thông cỡ nhỏ mini car, các thông số kích thước của xe được đánh giá là dễ dàng di chuyển linh hoạt tại các đô thị nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp, không chiếm diện tích khi đỗ xe hay dễ dàng di chuyển khi ùn tắc, quay đầu… Xe có chiều dài tổng thể khoảng 3.114 mm, với thiết kế 2 cửa bên hông, 1 cửa cốp sau, không gian nội thất đủ cho 5 người ngồi. Theo thông tin từ nhà sản xuất, VF3 được trang bị động cơ điện và pin có quãng đường di chuyển đáp ứng tốt nhu cầu và thói quen sử dụng hàng ngày của đại đa số người Việt. Dự kiến, VinFast VF3 có tốc độ tối đa 100 km/h và phạm vi hoạt động 285 km (theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc) hoặc 237 km (theo chu trình thử nghiệm WLTP của châu Âu). Theo nhiều nguồn tin, VinFast VF3 sẽ chính thức nhận đăng ký đặt mua vào tháng 9/2023 và bàn giao trong quý 3 năm 2024 với hai phiên bản là Plus và Eco. Hyundai Exter

Hyundai Exter 2023 là mẫu CUV hạng A được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Grand i10. Theo thông tin nhà sản xuất công bố, Hyundai Exter có số đo dài x rộng x cao tương ứng là 3.815 x 1.710 x 1.631 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở đạt 2.450 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước nhỏ hơn so với các mẫu xe nằm cùng phân khúc bán ở Việt Nam như Kia Sonet hay Toyota Raize. Tương tự các mẫu xe đời mới của thương hiệu Hyundai, Exter cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế hình học. Theo đó, tổng thể của xe nhỏ gọn và khá vuông vức. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Exter 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L tương tự Grand i10, cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số sàn tự động 5 cấp. Suzuki Tour H1



Suzuki Tour H1 cỡ nhỏ giá rẻ được định vị hướng tới nhóm khách hàng có thu nhập trung bình, mẫu xe mang thương hiệu Nhật này có mức giá khá rẻ, chỉ từ 5.862 – 6.960 USD (khoảng 138 -164 triệu đồng). Thiết kế của Suzuki Tour H1 tương đồng với Suzuki Alto K10 từng được ra mắt hồi năm ngoái. Ngoại trừ phần cản trước và sau của Tour H1 được làm bằng nhựa nhám sơn đen trong khi khu vực này ở Alto K10 có màu sắc đồng nhất với thân xe. Bên dưới nắp ca pô của Suzuki Tour H1 là khối động cơ xăng K-Series dung tích 1.0L giúp cung cấp công suất tối đa 66 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 89 Nm. Ở biến thể sử dụng động cơ nhiên liệu CNG, công suất tối đa có thể tạo ra là 56 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại chỉ 82,1 Nm. Mẫu hatchback giá rẻ này không có phiên bản số tự động, đi kèm với cả hai động cơ kể trên là hộp số sàn 5 cấp Baojun Yep

Baojun Yep – mẫu xe thuần điện mini, là kết quả của liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGWM). Đối thủ trực tiếp của Baojun Yep là BYD Dolphin và Wuling HongGuang MINI EV. Baojun Yep sở hữu thiết kế vuông vắn, khá giống với mẫu SUV Suzuki Jimny. Gầm xe cao, vòm chắn bùn mở rộng, cản trước hầm hố và có giá nóc chính là những chi tiết tạo nên phong cách off-road của mẫu xe này. Mẫu mini-SUV có cấu hình 4 chỗ ngồi với số đo tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.381 x 1.685 x 1.721 mm và chiều dài cơ sở chỉ 2.110 mm. So sánh với mẫu SUV nhỏ gọn chạy động cơ xăng là Suzuki Jimny, mẫu xe điện của Trung Quốc ngắn hơn tới 214 mm nhưng có chiều cao và bề ngang tương đương. Baojun Yep được trang bị một mô tơ điện có công suất 67 mã lực và mô-men xoắn 140Nm, dẫn động cầu sau. Tốc độ tối đa của mẫu xe mini điện này là 100km/h. Cụm pin đặt dưới gầm xe có dung lượng 28,1kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 303km với một lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn CLTC. Công nghệ sạc nhanh cho phép dung lượng pin tăng từ 30% lên 80% trong thời gian khoảng 35 phút. BYD Seagull

BYD Seagull được đánh giá là sản phẩm chiến lược của nhà sản xuất ô tô điện lớn thứ 2 thế giới trong mục tiêu vươn ra các thị trường nước ngoài. Xe sở hữu kích thước chi tiết dài x rộng x cao lần lượt là 3.780 x 715 x 1.540 mm và chiều dài cơ sở là 2.500 mm. Kích thước khiêm tốn này chỉ tương đương với những mẫu xe xăng hạng A tại Việt Nam như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Xe ôtô điện cỡ nhỏ BYD Seagull có thiết kế ngoại thất khá đơn giản nhưng vẫn theo đúng xu hướng với đèn pha LED tùy chọn, vành la-zăng có đường kính 15 inch hoặc 16 inch tùy phiên bản, đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe và bộ khuếch tán gió giả dưới cản sau. Thiết kế tay nắm mở cửa nằm chìm vào thân xe hiện đại. Cung cấp sức mạnh cho BYD Seagull là một mô-tơ điện có công suất 75 mã lực và mô me n xoắn 135 Nm, giúp xe đạt được vận tốc tối đa 130 km/h. Xe được trang bị 2 tùy chọn pin. Thứ nhất là pin BYD LFP 30 kWh với phạm vi hoạt động 305 km CLTC. Thứ hai là pin BYD LFP 38 kWh với phạm vi hoạt động 405 km CLTC. Cả hai tùy chọn pin đều hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép sạc lại tới 80% trong vòng 30 phút. Video: Xem chi tiết xe điện cỡ nhỏ Vinfast VF3.

