Điểm mặt 10 mẫu xe ôtô có nội thất tốt nhất năm 2021

Ward's Auto vừa công bố danh sách top 10 mẫu xe ôtô nội thất tốt nhất 2021. Bảng xếp hạng năm nay đa số là crossover với số lượng xe chiếm tới 7/10. Trong khi đó, chỉ có 2/10 xe là sedan truyền thống. Ban đầu, Ward's Auto tuyển chọn 33 mẫu xe và loại dần còn xuống 10 mẫu xe. Để đủ điều kiện tuyển chọn, xe phải hoàn toàn mới hoặc được nâng cấp đáng kể so với đời trước. Việc chấm điểm dựa vào chất liệu, sự thoải mái, mức độ an toàn, tính thẩm mỹ và sự hài hòa về thiết kế lẫn hoạt động của các bộ phận trong nội thất. 1. Bentley Bentayga Speed

Không có gì ngạc nhiên khi vật liệu và chất lượng của mẫu xe Bentley Bentayga Speed được giới chuyên gia đánh giá cao. Với mức giá khởi điểm 303.910 USD (6,9 tỷ đồng) cộng với các tùy chọn trị giá hơn 50.000 USD (1,1 tỷ đồng), đây cũng là mẫu xe đắt nhất trong top 10 xe nội thất tốt nhất năm 2021. 2. Ford F-150

Một trong những điểm mạnh của F-150 mới nhất là có sẵn bệ đặt laptop bên trong xe và ghế trước có thể gập phẳng. Đây cũng là mẫu bán tải duy nhất lọt vào danh sách năm nay. Ford F-150 là một ví dụ tuyệt vời về việc những mẫu bán tải hiện nay có thể kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng và khả năng chuyên chở cùng sức kéo ấn tượng. 3. Ford Mustang Mach-E

Mach-E là mẫu xe điện duy nhất lọt vào top 10 nội thất ôtô tốt nhất năm 2021. Xe được giới chuyên gia đánh giá cao do có kiểu dáng tối giản nhưng vẫn rất hiện đại. Chính vì vậy, cabin của Mach-E có thể không hào nhoáng nhưng vận hành rất tốt. 4. GMC Yukon Denali XL

GMC Yukon XL là mẫu SUV body-on-frame duy nhất lọt vào danh sách năm nay. Những điểm nhấn đáng chú ý trong cabin chính là khảm gỗ và trang trí kim loại. Hơn nữa, kích thước khổng lồ của xe có nghĩa là hàng ghế thứ ba đủ rộng để mọi người sử dụng không gian nội thất thoải mái nhất. 5. Honda Civic

Giá bán xe Honda Civic được công bố rẻ hơn so với nhiều mẫu xe khác trong danh sách top 10 năm nay. Tuy nhiên, giá cả phải chăng không có nghĩa là cabin không đẹp. Xe đặc biệt ấn tượng với trang trí nhôm bảng điều khiển giúp mang đến vẻ ngoài cao cấp hơn. 6. Hyundai Tucson

Cabin của mẫu xe Hyundai Tucson không những trông đẹp mắt mà còn hoạt động tốt. Giới chuyên gia đánh giá cao cảm giác sử dụng của các nút bấm và công tắc trên vô lăng. Thêm vào đó, toàn bộ bố cục nội thất cũng trông gắn kết và phong cách. 7. Jeep Grand Cherokee L

Jeep đã nâng cấp toàn diện nội thất của Grand Cherokee L mới về vật liệu cũng như công nghệ và điều này được giới chuyên gia đánh giá cao. Sự kết hợp giữa gỗ và da trong cabin xe khiến người dùng có cảm giác như được ở trong một căn phòng sang trọng, ngả lưng ra ghế và tận hưởng một khung cảnh tuyệt đẹp. 8. Land Rover Defender

Thoạt nhìn, cabin của Land Rover Defender trông không đẹp bằng một số mẫu xe khác trong danh sách này. Thậm chí theo các chuyên gia, nội thất của Defender không đẹp theo tiêu chuẩn thông thường. Tuy nhiên, các chức năng bên trong cabin đủ tốt để lọt vào top 10. 9. Mercedes-Benz S-Class

Sẽ rất thiếu sót nếu nội thất của mẫu xe Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới không nhận được lời khen ngợi. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để giải thích lý do tại sao mẫu sedan này lọt vào danh sách năm nay. 10. Mitsubishi Outlander

Việc Mitsubishi Outlander mới nằm trong top 10 mẫu xe có nội thất tốt nhất năm 2021 có thể là một điều bất ngờ. Bằng cách nào đó, xe có thể “sánh ngang” với Bentley và Mercedes-Benz về mặt nội thất. Theo các chuyên gia, Outlander có chất liệu và thiết kế thực sự đẹp với mức giá chỉ 38.590 USD (878 triệu đồng). Video: Top 10 xe Sedan sang trọng hàng đầu năm 2021.

