Đấu giá bộ đôi siêu xe McLaren và Lamborghini của Barry Skolnick

Sotheby’s Motorsport, liên doanh giữa hệ sinh thái duPont REGISTRY Group và nhà đấu giá ôtô sang trọng RM Sotheby’s đã công bố 2 chiếc xe McLaren và Lamborghini thuộc The Ikonick của nhà sưu tập huyền thoại Barry Skolnick. Bộ sưu tập siêu xe Ikonick là đứa con tinh thần của Skolnick – một doanh nhân và nhà từ thiện và Ikonick là quê hương sáng tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật và ô tô tốt nhất thế giới. Bộ sưu tập Ikonick có hơn 125 siêu xe, siêu xe hypercars và dòng xe cổ điển. Lần đầu tiên, các xe thuộc bộ sưu tập Ikonick được bán công khai và lần này có 2 mẫu xe gồm McLaren P1 sản xuất năm 2014 với mức giá khởi điểm 1 triệu USD. Được coi là một trong siêu xe đầu bảng của dòng hypercars, mẫu này thuộc số lượng sản xuất giới hạn 375 xe (chiếc xe này số thự tự 110). Chiếc McLaren P1 được bán đấu giá có tông màu trắng cùng những điểm nhấn tông màu đen. McLaren P1 số thứ tự 110 thuộc bộ sưu tập The Ikonick từ năm 2017, odo đi hơn 2.000 dặm (khoảng 3.218 km). Mức giá đấu và thông tin sẽ được hiển thị trược tiếp đến hết ngày 26/10. Chiếc siêu xe thứ 2 của Skolnick được bán đấu giá trực tuyến là Lamborghini Aventador SV Roadster đời 2017 mà anh mua mới. Mức khởi điểm từ 300.000 USD và bắt đầu đấu giá từ ngày 19/10 đến 2/11. Chiếc SV Roadster này có màu đỏ Rosso, các thành phần ngoại thất được tùy chỉnh bởi Novitec và đã đi 396 dặm (637 km) “Chúng tôi vinh dự khi được liệt kê một phần trong bộ sưu tập nổi tiếng của Barry. Bộ sưu tập Ikonick là một trong những tuyển tập siêu xe và nghệ thuật lớn nhất trên thế giới, và đó là một đặc quyền thực sự khi tổ chức phiên đấu giá công khai đầu tiên từ Bộ sưu tập“, CEO của Sotheby’s Motorsport – Chip Perry, nói. “Barry là biểu tượng trong không gian sưu tầm sản phẩm xa xỉ, được biết đến với việc lựa chọn những thứ tốt nhất. Chúng tôi rất háo hức được giúp anh tạo thêm không gian để mở rộng bộ sưu tập của mình.“ Khác với nhiều nhà sưu tập giữ bộ sưu tập của họ kín mít, Skolnick quyết định chia sẻ bộ sưu tập của mình với thế giới bằng cách mở The Ikonick Collection đặt tại Miami, Florida. The Ikonick Collection là một phần của phòng trưng bày nghệ thuật, nhà để xe và không gian tổ chức sự kiện. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng hơn 150 xe ô tô được chọn lọc cùng các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ từ các nghệ sĩ nổi tiếng địa phương và toàn cầu. RM Sotheby’s là nhà đấu giá ô tô sưu tập hàng đầu thế giới. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô sưu tập, danh tiếng của RM được củng cố thông qua một loạt dịch vụ tích hợp theo chiều dọc, từ đấu giá (trực tiếp và trực tuyến) và bán riêng cho kế hoạch tài sản và dịch vụ tài chính, cùng với đội ngũ chuyên gia về ô tô và mạng lưới quốc tế, mang đến mức độ dịch vụ vượt trội trong thị trường ô tô sưu tập toàn cầu. RM Sotheby’s hiện đang chịu trách nhiệm cho mẫu xe ô tô có giá trị cao nhất từng được bán đấu giá. Tập đoàn duPont REGISTRY là hệ sinh thái sang trọng hàng đầu thế giới gói gọn văn hóa, cộng đồng và thương mại của phong cách ô tô cao cấp. Được xây dựng bởi một số tên tuổi lớn nhất trong không gian ô tô sang trọng, Tập đoàn duPont REGISTRY đại diện cho một cộng đồng sôi động gồm hàng trăm nghìn thành viên trong gần hai thập kỷ. Danh mục đầu tư bao gồm duPont REGISTRY, Sotheby’s Motorsport, Canossa Events, Cavallino và FerrariChat. Video: Ngắm dàn siêu xe "hàng khủng" tại Q Motors Dubai.

