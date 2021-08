"Đập thùng" Toyota Land Cruiser 2022 về Phú Thọ, hơn 4,8 tỷ đồng?

Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng đã có mặt tại thị trường Việt Nam, mới đây một số đại lý trên khắp tỉnh thành đã nhận bàn giao Land Cruiser 2022 và dự kiến sẽ nhanh chóng bàn giao cho các chủ nhân rất chịu chơi đặt mua từ trước. Mới đây nhất, 1 đại lý xe Toyota ở tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ hình ảnh cũng như video "đập hộp" chiếc Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng mới tinh với tông màu trắng đang được đánh giá là rất sành điệu trên các phiên bản xe SUV Toyota Land Cruiser 2022. Về ngoại hình, Toyota Land Cruiser 2022 đầu tiên về Phú Thọ được thiết kế dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA mới giúp giảm trọng lượng 2 tạ so với bản cũ. Diện mạo xe có nhiều khác biệt như đèn pha LED cá tính và đẹp mắt kết hợp dải đèn LED chiếu sáng ban ngày sang trọng. Ngoài ra là cản va trước hầm hố và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Dòng xe Toyota Land Cruiser 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA mới giúp trọng lượng của xe giảm cân đến 200 kg so với thế hệ trước. Dù cân nặng nhẹ hơn nhưng trọng tâm của xe cũng được hạ thấp hơn và quan trọng là độ cứng tốt hơn so với bản trước. Hệ thống treo động lực học điện tử Electronic Kinetic Dynamic Suspension System giúp Toyota Land Cruiser 2022 tăng khả năng bám đường. Phía đuôi xe, cụm đèn hậu LED cũng mảnh hơn trước. Bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch, đi cùng lốp 265/65R18. Trên nóc nay bổ sung giá để hàng... Bên trong khoang lái của Toyota Land Cruiser thế hệ mới có màn hình giải trí đã mắt hơn khi được nâng cấp lên kích thước 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto giúp tài xế dễ dàng sử dụng, vô lăng mới và đằng sau là bảng đồng hồ xe có kích thước lên 7 inch cùng màn hình kính lái HUD. Là mẫu xe cao cấp hàng đầu trong dải sản phẩm Toyota, Land Cruiser LC300 là mẫu xe tiếp theo tại Việt Nam được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Gói này bao gồm: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LTA), điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB). Bên cạnh đó, mẫu xe cũng sở hữu hàng loạt các trang bị tiên tiến hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống kiểm soát tích hợp động lực học (VDIM), hệ thống chống ồn chủ động (ANC), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), chức năng hỗ trợ vượt địa hình (Crawl control), camera phát hiện người phía sau (RCD), camera 360, phanh tay điện tử,… Dòng xe Toyota Land Cruiser thế hệ mới cũng được trang bị khối động cơ máy xăng V6, dung tích 3.5 lít, tăng áp kép, đồng hành cùng với đó là hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới cho công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Những chiếc xe Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng đầu tiên về nước sẽ được bán theo phương thức "bia kèm lạc" với mức giá chênh lệch trên 400 triệu đồng. Cụ thể, giá xe Toyota Land Cruiser 2022 tại Việt Nam đang được phân phối chính hãng là 4,06 tỷ đồng, tuy nhiên, nhiều đại lý buộc các khách hàng mua xe trong năm nay phải bỏ ra số tiền thêm 400 triệu đồng nếu muốn nhận xe sớm hơn. Video: "Đập thùng" Toyota Land Cruiser 2022 đầu tiên về Phú Thọ.

