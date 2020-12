"Đập thùng" Rolls-Royce Phantom VIII EWB trên 50 tỷ tại Việt Nam

Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom được biết đến là dòng sedan full-size sang trọng bậc nhất thế giới. Trong thế giới của xe sang, Phantom dường như không có đối thủ để cạnh tranh một cách xứng tầm, vì mẫu xe này đã thiết lập nên những chuẩn mực mới làm thước đo về mức độ sang trọng trên một mẫu xe sedan cao cấp. Vị thế Rolls-Royce Phantom thậm chí còn được xếp trên những mẫu xe xa xỉ khác như: Mercedes-Maybach S600 hay Bentley Mulsanne. So với thế hệ cũ, số lượng xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 (VIII) tại Việt Nam được đưa về với số lượng hạn chế. Hiện tại số lượng xe Phantom VIII về nước chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì mức giá sau thuế cực kỳ đắt đỏ do dòng xe Rolls-Royce Phantom với dung tích động cơ 6.75L được áp “kịch khung” thuế TTĐB với thuế suất lên đến 150%. Bước sang thế hệ mới, Rolls-Royce Phantom VIII mới vẫn duy trì tổng thể hình dáng uy nghiêm tương tự thế hệ trước, nhưng có một số điểm mới thay đổi như đèn pha sử dụng công nghệ Laser tích hợp đèn LED, lưới tản nhiệt “Pantheon’’ có kích cỡ lớn hơn, logo Thiếu Phụ Bay “Spirit of Ecstasy’’ đặc trưng của thương hiệu. So với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản EWB có chiều dài cơ sở đạt 3.772mm (tăng +220 mm) nhằm cải thiện không gian nội thất thêm rộng rãi hơn cho các ông chủ. Vì thế, Rolls-Royce Phantom EWB có chiều dài tổng thể lên đến 5.982mm và khiến nó trông như “biệt thự di động’’ đồ sộ lướt đi trên phố. Dưới nắp ca-pô của Rolls-Royce Phantom VIII vẫn là khối động cơ xăng V12 quen thuộc được lắp ráp bằng tay, mang dung tích lên đến 6.75L, sử dụng kết hợp với hệ thống tăng áp kép (twin-turbocharged), mã động cơ N74B68, cho công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 900Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, siêu sang Phantom có thời gian tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng thời gian 5,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở mức 250 km/h. Động cơ V12 cũng là lựa chọn động cơ duy nhất trên tất cả các dòng xe của Rolls-Royce, đây là một yếu tố then chốt quyết định đến độ êm ái khi vận hành trên bất kỳ mẫu xe Rolls-Royce nào. Rolls-Royce Phantom được mệnh danh là mẫu xe yên tĩnh hàng đầu trên thế giới, Phantom VIII sử dụng nền tảng khung gầm hợp kim nhôm “Architecture of Luxury’’ mới chung với “người anh em” Cullinan. Đi kèm với nhiều vật liệu cách âm tiên tiến và bộ lốp Silent-Seal được hãng Continental “thửa’’ riêng, nhờ đó Phantom VIII giảm 9db tiếng ồn lọt vào bên trong cabin so với thế hệ trước. Có thể nói, khi 4 cánh cửa của Phantom VIII đóng lại thì nội thất của xe sẽ tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đảm bảo sự riêng tư tối đa cho chủ nhân. Hiện chưa rõ mức giá xe Rolls-Royce Phantom VIII EWB mới tại Việt Nam. Chỉ biết rằng, mức giá chính hãng của Rolls-Royce Phantom VIII giao động từ khoảng 46 tỷ đồng cho bản Tiêu chuẩn và 54 tỷ đồng cho bản EWB. Đấy là chưa kể thêm các trang bị tùy chọn “bespoke” đắt đỏ đi kèm. Trước đó, đã có một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII cũng thuộc phiên bản EWB được đưa về nước có giá sau thuế lên đến 70 tỷ đồng. Video: Chi tiết Rolls-Royce Phantom VIII EWB 2021 mới.

Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom được biết đến là dòng sedan full-size sang trọng bậc nhất thế giới. Trong thế giới của xe sang, Phantom dường như không có đối thủ để cạnh tranh một cách xứng tầm, vì mẫu xe này đã thiết lập nên những chuẩn mực mới làm thước đo về mức độ sang trọng trên một mẫu xe sedan cao cấp. Vị thế Rolls-Royce Phantom thậm chí còn được xếp trên những mẫu xe xa xỉ khác như: Mercedes-Maybach S600 hay Bentley Mulsanne. So với thế hệ cũ, số lượng xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 (VIII) tại Việt Nam được đưa về với số lượng hạn chế. Hiện tại số lượng xe Phantom VIII về nước chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì mức giá sau thuế cực kỳ đắt đỏ do dòng xe Rolls-Royce Phantom với dung tích động cơ 6.75L được áp “kịch khung” thuế TTĐB với thuế suất lên đến 150%. Bước sang thế hệ mới, Rolls-Royce Phantom VIII mới vẫn duy trì tổng thể hình dáng uy nghiêm tương tự thế hệ trước, nhưng có một số điểm mới thay đổi như đèn pha sử dụng công nghệ Laser tích hợp đèn LED, lưới tản nhiệt “Pantheon’’ có kích cỡ lớn hơn, logo Thiếu Phụ Bay “Spirit of Ecstasy’’ đặc trưng của thương hiệu. So với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản EWB có chiều dài cơ sở đạt 3.772mm (tăng +220 mm) nhằm cải thiện không gian nội thất thêm rộng rãi hơn cho các ông chủ. Vì thế, Rolls-Royce Phantom EWB có chiều dài tổng thể lên đến 5.982mm và khiến nó trông như “biệt thự di động’’ đồ sộ lướt đi trên phố. Dưới nắp ca-pô của Rolls-Royce Phantom VIII vẫn là khối động cơ xăng V12 quen thuộc được lắp ráp bằng tay, mang dung tích lên đến 6.75L, sử dụng kết hợp với hệ thống tăng áp kép (twin-turbocharged), mã động cơ N74B68, cho công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 900Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, siêu sang Phantom có thời gian tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng thời gian 5,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở mức 250 km/h. Động cơ V12 cũng là lựa chọn động cơ duy nhất trên tất cả các dòng xe của Rolls-Royce, đây là một yếu tố then chốt quyết định đến độ êm ái khi vận hành trên bất kỳ mẫu xe Rolls-Royce nào. Rolls-Royce Phantom được mệnh danh là mẫu xe yên tĩnh hàng đầu trên thế giới, Phantom VIII sử dụng nền tảng khung gầm hợp kim nhôm “Architecture of Luxury’’ mới chung với “người anh em” Cullinan. Đi kèm với nhiều vật liệu cách âm tiên tiến và bộ lốp Silent-Seal được hãng Continental “thửa’’ riêng, nhờ đó Phantom VIII giảm 9db tiếng ồn lọt vào bên trong cabin so với thế hệ trước. Có thể nói, khi 4 cánh cửa của Phantom VIII đóng lại thì nội thất của xe sẽ tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đảm bảo sự riêng tư tối đa cho chủ nhân. Hiện chưa rõ mức giá xe Rolls-Royce Phantom VIII EWB mới tại Việt Nam. Chỉ biết rằng, mức giá chính hãng của Rolls-Royce Phantom VIII giao động từ khoảng 46 tỷ đồng cho bản Tiêu chuẩn và 54 tỷ đồng cho bản EWB. Đấy là chưa kể thêm các trang bị tùy chọn “bespoke” đắt đỏ đi kèm. Trước đó, đã có một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII cũng thuộc phiên bản EWB được đưa về nước có giá sau thuế lên đến 70 tỷ đồng. Video: Chi tiết Rolls-Royce Phantom VIII EWB 2021 mới.