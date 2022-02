"Đập thùng" chuyên cơ mặt đất Lexus LX 600 về Việt Nam, hơn 11 tỷ

Lexus LX 600 2022 mới chính thức ra mắt toàn cầu vào tháng 10/2021 với thiết kế "lột xác" hoàn toàn và đây là phiên bản thay thế LX570. Không chỉ thay đổi tên gọi, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn của thương hiệu Nhật Bản cũng có thiết kế không vương vấn bất cứ chi tiết nào của thế hệ cũ. Và mới đây, mẫu xe này đã được đưa về Việt Nam từ một đại lý tư nhân. Mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX 2022 được phát triển dựa trên nền tảng của "đàn anh" Toyota Land Cruiser LC300 nhưng có nhiều điểm tinh chỉnh để sang trọng và cao cấp hơn. Lexus LX hoàn toàn mới đã giảm trọng lượng của xe đến 200 kg so với bản tiền nhiệm. Đèn pha LED của xe với các cụm bóng lớn cùng đèn định vị sắc sảo thiết kế liền khối lưới tản nhiệt. Các hốc hút gió bên dưới làm từ nhựa màu đen tạo điểm nhấn. Lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn vẫn là điểm nhấn đáng chú ý nhất tại đầu xe. Tuy nhiên, thế hệ mới của Lexus LX đã được sử dụng các nan ngang kiểu mới trông tinh tế hơn. Ở phía sau, điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là cụm đèn hậu mới nối liền nhau bởi một dải đèn LED mỏng. Cụm đèn chính cũng được tinh chỉnh nhưng vẫn mô phỏng chữ L cách điệu. Cản sau sở hữu phong cách hầm hố hơn. Phần thân xe bệ vệ hơn, mâm xe 10 chấu giống đời cũ nhưng được tinh chỉnh lại nhằm mang đến sự khác biệt. Bậc lên xuống gắn cố định 2 bên, phía trên có các đường gân chìm và nổi tạo điểm nhấn. Nội thất xe giờ đây đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Giống như Toyota Land Cruiser, trung tâm cabin là màn hình kích thước 12,3 inch đặt nổi. Màn hình 7 inch phía dưới giúp truy cập nhanh vào cài đặt khí hậu và có thể hoạt động như một màn hình hỗ trợ cho lựa chọn đa địa hình bằng cách hiển thị nguồn cấp dữ liệu máy ảnh trên màn hình phía trên và dữ liệu địa hình trên màn hình nhỏ hơn. Màn hình phía sau vô-lăng cũng là dạng điện tử hiện đại. Lần đầu tiên kể từ khi Lexus LX ra đời vào năm 1995, xe được bố trí 4 chỗ ngồi với hàng ghế sau độc lập có thể ngả tới 48 độ để tạo sự thoải mái hơn. Ghế hành khách phía trước cũng có thể gập xuống chỉ bằng một nút bấm để có khoảng duỗi chân lớn hơn lên đến 110 cm và cũng có chỗ để chân có thể triển khai từ phía sau ghế trước. Lexus đã trang bị cho phiên bản cao cấp các tấm che nắng bên hông và cửa sổ, cùng với ghế ngồi êm ái có tựa đầu cong và tựa lưng bổ sung đệm. Cụm điều khiểm trung tâm tại khoang sau cũng sẽ có một màn hình cảm ứng để hành khách truy cập vào các chức năng sang trọng. Biến thể Lexus LX Ultra Luxury được trang bị thêm đèn đọc sách và hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với màn hình kép là trang bị tiêu chuẩn. Lexus LX600 2022 sở hữu khối động cơ 3.5 lít tăng áp kép V6 dùng chung với Land Cruiser, động cơ V8 5.7 lít hút khí tự nhiên bị loại bỏ. Nó tạo ra công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm do đó mang lại sự cải thiện 26 mã lực và 103 Nm so với bản tiền nhiệm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 10 cấp thay thế cho hộp số 8 cấp trên thế hệ trước. Hệ thống vận hành trên Lexus LX600 2022 còn có thêm bộ vi sai chống trượt giới hạn Torsen để có lực kéo tốt hơn từ trục sau. Biến thể F-Sport đi kèm với điều chỉnh riêng cho bộ giảm chấn trước và sau, cùng với bộ ổn định phía sau và các cài đặt khác nhau cho hệ thống treo biến thiên và hệ thống lái trợ lực điện. Theo tiết lộ, đây là mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX 600 Ultra Luxury cao cấp nhất được một đại lý tư nhân Hà Nội nhập khẩu từ Mỹ với mức khởi điểm 127.345 USD (tương đương khoảng 2,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giá xe Lexus LX 600 2022 được chào bán ở Việt Nam có giá lên tới 11,5 tỷ đồng, tức cao hơn gần 4 lần. Video: Lexus LX 600 2022 - Chuyên cơ mặt đất hoàn toàn mới.

Lexus LX 600 2022 mới chính thức ra mắt toàn cầu vào tháng 10/2021 với thiết kế "lột xác" hoàn toàn và đây là phiên bản thay thế LX570. Không chỉ thay đổi tên gọi, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn của thương hiệu Nhật Bản cũng có thiết kế không vương vấn bất cứ chi tiết nào của thế hệ cũ. Và mới đây, mẫu xe này đã được đưa về Việt Nam từ một đại lý tư nhân. Mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX 2022 được phát triển dựa trên nền tảng của "đàn anh" Toyota Land Cruiser LC300 nhưng có nhiều điểm tinh chỉnh để sang trọng và cao cấp hơn. Lexus LX hoàn toàn mới đã giảm trọng lượng của xe đến 200 kg so với bản tiền nhiệm. Đèn pha LED của xe với các cụm bóng lớn cùng đèn định vị sắc sảo thiết kế liền khối lưới tản nhiệt. Các hốc hút gió bên dưới làm từ nhựa màu đen tạo điểm nhấn. Lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn vẫn là điểm nhấn đáng chú ý nhất tại đầu xe. Tuy nhiên, thế hệ mới của Lexus LX đã được sử dụng các nan ngang kiểu mới trông tinh tế hơn. Ở phía sau, điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là cụm đèn hậu mới nối liền nhau bởi một dải đèn LED mỏng. Cụm đèn chính cũng được tinh chỉnh nhưng vẫn mô phỏng chữ L cách điệu. Cản sau sở hữu phong cách hầm hố hơn. Phần thân xe bệ vệ hơn, mâm xe 10 chấu giống đời cũ nhưng được tinh chỉnh lại nhằm mang đến sự khác biệt. Bậc lên xuống gắn cố định 2 bên, phía trên có các đường gân chìm và nổi tạo điểm nhấn. Nội thất xe giờ đây đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Giống như Toyota Land Cruiser, trung tâm cabin là màn hình kích thước 12,3 inch đặt nổi. Màn hình 7 inch phía dưới giúp truy cập nhanh vào cài đặt khí hậu và có thể hoạt động như một màn hình hỗ trợ cho lựa chọn đa địa hình bằng cách hiển thị nguồn cấp dữ liệu máy ảnh trên màn hình phía trên và dữ liệu địa hình trên màn hình nhỏ hơn. Màn hình phía sau vô-lăng cũng là dạng điện tử hiện đại. Lần đầu tiên kể từ khi Lexus LX ra đời vào năm 1995, xe được bố trí 4 chỗ ngồi với hàng ghế sau độc lập có thể ngả tới 48 độ để tạo sự thoải mái hơn. Ghế hành khách phía trước cũng có thể gập xuống chỉ bằng một nút bấm để có khoảng duỗi chân lớn hơn lên đến 110 cm và cũng có chỗ để chân có thể triển khai từ phía sau ghế trước. Lexus đã trang bị cho phiên bản cao cấp các tấm che nắng bên hông và cửa sổ, cùng với ghế ngồi êm ái có tựa đầu cong và tựa lưng bổ sung đệm. Cụm điều khiểm trung tâm tại khoang sau cũng sẽ có một màn hình cảm ứng để hành khách truy cập vào các chức năng sang trọng. Biến thể Lexus LX Ultra Luxury được trang bị thêm đèn đọc sách và hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với màn hình kép là trang bị tiêu chuẩn. Lexus LX600 2022 sở hữu khối động cơ 3.5 lít tăng áp kép V6 dùng chung với Land Cruiser, động cơ V8 5.7 lít hút khí tự nhiên bị loại bỏ. Nó tạo ra công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm do đó mang lại sự cải thiện 26 mã lực và 103 Nm so với bản tiền nhiệm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 10 cấp thay thế cho hộp số 8 cấp trên thế hệ trước. Hệ thống vận hành trên Lexus LX600 2022 còn có thêm bộ vi sai chống trượt giới hạn Torsen để có lực kéo tốt hơn từ trục sau. Biến thể F-Sport đi kèm với điều chỉnh riêng cho bộ giảm chấn trước và sau, cùng với bộ ổn định phía sau và các cài đặt khác nhau cho hệ thống treo biến thiên và hệ thống lái trợ lực điện. Theo tiết lộ, đây là mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX 600 Ultra Luxury cao cấp nhất được một đại lý tư nhân Hà Nội nhập khẩu từ Mỹ với mức khởi điểm 127.345 USD (tương đương khoảng 2,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giá xe Lexus LX 600 2022 được chào bán ở Việt Nam có giá lên tới 11,5 tỷ đồng, tức cao hơn gần 4 lần. Video: Lexus LX 600 2022 - Chuyên cơ mặt đất hoàn toàn mới.