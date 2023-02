Dàn xe SUV cả trăm tỷ đồng xuất hiện trên 1 con phố ở Hà Nội

Mới đây, 1 dàn xe SUV trị giá tỷ đồng đã cùng nhau xuất hiện trên con phố Đào Tấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội đã khiến không ít người mê xe xuýt xoa trước sự đẳng cấp và nhiều tiền này. Giá trị của 4 chiếc xe SUV này phải trên 100 tỷ đồng. Hình ảnh do 1 bạn trẻ đam mê chụp ảnh ghi lại cho thấy có đến 4 chiếc xe SUV siêu đắt đỏ xuất hiện, điểm chung của dàn xe này đều được chủ nhân cho đăng ký biển trắng, tức nộp đầy đủ các loại thuế. Đắt nhất trong số này là chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge, tiếp đến là một chiếc Rolls-Royce Cullinan tiêu chuẩn và sau cùng là 2 chiếc xe SUV hạng sang bao gồm Aston Martin DBX cùng 1 xe Range Rover thế hệ mới. Hiện không rõ chủ nhân của 4 chiếc xe SUV này có chơi cùng nhau hay chỉ đơn giản là xuất hiện chung 1 địa điểm và thời gian. Hiện tại, mẫu xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge đang được bán với giá từ 40 tỷ đồng cho xe mới, các mẫu xe lướt cũng không rẻ, từ 36 tỷ đồng. Còn xe Rolls-Royce Cullinan tiêu chuẩn có giá từ 33 tỷ đồng cho đến 42 tỷ đồng, tùy chọn khách chọn option nào. Xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge được sơn màu đen bóng khá bí ẩn, bên cạnh đó, các chi tiết của xe vốn được mạ crôm, đánh bóng hay bằng bạc như lưới tản nhiệt, logo "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy, viền đèn pha, viền cửa hay viền đèn hậu cùng các thanh nẹp và chụp ống xả đều được hoàn thiện màu tối. Cuối cùng, dòng xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge còn sở hữu thêm tùy chọn chính là bộ mâm 5 chấu kép dạng nan hoa sơn 2 màu đối lập rất đẹp mắt. Đây là 1 trong các la-zăng thiết kế đẹp mắt nhất trên các dòng xe SUV hiện nay. Bên trong khoang lái của SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge có nội thất bọc da cao cấp với điểm ấn tượng là rất nhiều chi tiết của khoang lái ốp carbon , xe cũng có logo vô cực xuất hiện bậc cửa, đồng hồ của xe hay nằm trên cao, chính giữa của bệ tỳ tay hàng ghế sau để chứng tỏ đây là Black Badge. Hãng xe siêu sang Rolls-Royce còn cải thiện sức mạnh cho xe Cullinan Black Badge so với bản tiêu chuẩn khi vẫn trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít nhưng sản sinh công suất tối đa 592 mã lực, mạnh hơn 29 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng 50 Nm lên mức 900 Nm so với Rolls-Royce Cullinan bản tiêu chuẩn. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới dành cho xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge, nhờ đó, xe dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Ngoài chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan tiêu chuẩn và bản Black Badge ra, cặp đôi xe còn lại đều có giá bán trên 10 tỷ đồng. Đầu tiên là chiếc SUV hạng sang Range Rover thế hệ hoàn mới sẽ có giá bán chính hãng từ 11,19 tỷ đồng. Ngoại thất xe rất đẳng cấp với thiết kế mới, dễ nhận ra nhất là đèn hậu LED theo chiều dọc của xe. Bộ 3 xe Range Rover thế hệ mới P360 Autobiography 2022 đang được bán chính hãng tại Việt Nam đều được trang bị hệ truyền động hybrid (MHEV) với động cơ xăng, tăng áp, 6 xi-lanh, dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 355 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Cuối cùng chính là mẫu xe Range Rover P530 SV LWB có giá lên đến 23,859 tỷ đồng. Xe được trang bị động cơ xăng V8, dung tích 4.4 lít, sản sinh công suất tối đa 523 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Toàn bộ xe đều có trang bị đánh lái 4 bánh. Cái tên cuối cùng chúng tôi muốn nhắc đến là chiếc SUV hạng sang Aston Martin DBX sở hữu màu sơn Satin Solar Bronze rất đẳng cấp, xe cũng mang biển số khá đẹp với 3 con số 8 được xếp xen kẽ 2 con số 0 trong dãy 5 số của xe. Aston Martin DBX có giá từ 17,8 tỷ đồng tại Việt Nam. Cung cấp sức mạnh cho Aston Martin DBX là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít. Xe tạo ra công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Khởi động nút bấm thay vì chìa khóa ngọc lam như các xe thể thao Vanquish trở về sau. Aston Martin DBX có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 291 km/h. Video: Siêu xe và xe sang vài tỷ, chục tỷ trên phố Hà Nội.

