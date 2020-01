Con trai Bầu Hiển tậu siêu SUV Lamborghini Urus hơn 20 tỷ

Vào trưa ngày 24/1/2020, tức 30 Tết Nguyên đán, con trai Bầu Hiển - doanh nhân Đỗ Quang Vinh đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh về chiếc siêu SUV Lamborghini Urus màu vàng rực với dòng trạng thái "My Baby is Home" tạm dịch "Con tôi đang ở nhà". Đây có thể là dụng ý con trai Bầu Hiển tiết lộ mình mới mua một chiếc xe Lamborghini Urus. Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus được con trai Bầu Hiển đăng ảnh về Hà Nội vào trưa 30 Tháng Chạp Tết Canh Tý 2020 cũng chính là chiếc Lamborghini Urus được doanh nhân này hay sử dụng tại Mỹ. Nhiều khả năng là doanh nhân Đỗ Quang Vinh đã nhờ một công ty nhập khẩu tư nhân đứng ra mang chiếc siêu SUV này từ Mỹ về Việt Nam cho mình. Quá trình về nước của chiếc Lamborghini Urus màu vàng này cũng khá kín tiếng và có rất ít người biết về sự có mặt của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam. Đây là chiếc Lamborghini Urus thứ 7 về Việt Nam và được nhập khẩu không chính hãng. Xe mang ngoại thất màu vàng rực đúng với không khí của những ngày Tết. Chiếc xe này ngoài bộ áo màu vàng Giallo Auge còn có nội thất phối màu vàng-đen. Hiện số lượng siêu SUV Lamborghini Urus tại Việt Nam mang ngoại thất màu vàng Giallo Auge đã nâng lên con số 4. Nhưng chiếc Lamborghini Urus của con trai Bầu Hiển có một điểm gây chú ý chính là bộ mâm 23 inch mang tên gọi Taigete sơn màu đen Shiny Black. Trước đó, 6 chiếc Lamborghini Urus về nước đều sở hữu loại mâm 5 chấu đơn mang tên Alcione hay 5 chấu kép Nath. Bên trong khoang lái chiếc SUV Lamborghini Urus này sở hữu các chi tiết bọc da màu đen, điểm nhấn có thể kể đến các đường chỉ may màu vàng "tông xuyệt tông" ở ngoại thất. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ giải trí hiện đại nhất như kết nối Apple CarPlay và Android Auto, loa Bang & Olufsen với công suất 1.700 W... Lamborghini Urus hiện đang là quán quân của danh hiệu SUV nhanh nhất thế giới. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, giúp xe có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 3,6 giây. Siêu SUV Lamborghini Urus có vận tốc tối đa lên đến 305 km/h. Siêu SUV Lamborghini Urus còn có đến 6 chế độ lái khác nhau được điều khiển thông qua núm mang tên gọi Anima. Trong đó, bên cạnh 3 chế độ lái quen thuộc thường thấy trên các dòng siêu xe Lamborghini như Strada (đường phố), Sport (thể thao) và Corsa (đường đua), siêu SUV Lamborghini Urus còn có thêm 3 chế độ lái khác bao gồm Sabbia (đường cát), Terra (việt dã) và Neve (tuyết). Hiện chưa rõ mức giá xe SUV Lamborghini Urus của con trai Bầu Hiển, được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, chỉ biết rằng, giá lăn bánh của bộ đôi Urus chính hãng tại Việt Nam khoảng hơn 20 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm của Lamborghini Urus tại thị trường nước ngoài khoảng 172.000 Euro (tương đương 4,6 tỷ đồng). Video: Ngắm siêu SUV Lamborghini Urus màu vàng độc đáo.

Vào trưa ngày 24/1/2020, tức 30 Tết Nguyên đán, con trai Bầu Hiển - doanh nhân Đỗ Quang Vinh đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh về chiếc siêu SUV Lamborghini Urus màu vàng rực với dòng trạng thái "My Baby is Home" tạm dịch "Con tôi đang ở nhà". Đây có thể là dụng ý con trai Bầu Hiển tiết lộ mình mới mua một chiếc xe Lamborghini Urus. Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus được con trai Bầu Hiển đăng ảnh về Hà Nội vào trưa 30 Tháng Chạp Tết Canh Tý 2020 cũng chính là chiếc Lamborghini Urus được doanh nhân này hay sử dụng tại Mỹ. Nhiều khả năng là doanh nhân Đỗ Quang Vinh đã nhờ một công ty nhập khẩu tư nhân đứng ra mang chiếc siêu SUV này từ Mỹ về Việt Nam cho mình. Quá trình về nước của chiếc Lamborghini Urus màu vàng này cũng khá kín tiếng và có rất ít người biết về sự có mặt của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam. Đây là chiếc Lamborghini Urus thứ 7 về Việt Nam và được nhập khẩu không chính hãng. Xe mang ngoại thất màu vàng rực đúng với không khí của những ngày Tết. Chiếc xe này ngoài bộ áo màu vàng Giallo Auge còn có nội thất phối màu vàng-đen. Hiện số lượng siêu SUV Lamborghini Urus tại Việt Nam mang ngoại thất màu vàng Giallo Auge đã nâng lên con số 4. Nhưng chiếc Lamborghini Urus của con trai Bầu Hiển có một điểm gây chú ý chính là bộ mâm 23 inch mang tên gọi Taigete sơn màu đen Shiny Black. Trước đó, 6 chiếc Lamborghini Urus về nước đều sở hữu loại mâm 5 chấu đơn mang tên Alcione hay 5 chấu kép Nath. Bên trong khoang lái chiếc SUV Lamborghini Urus này sở hữu các chi tiết bọc da màu đen, điểm nhấn có thể kể đến các đường chỉ may màu vàng "tông xuyệt tông" ở ngoại thất. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ giải trí hiện đại nhất như kết nối Apple CarPlay và Android Auto, loa Bang & Olufsen với công suất 1.700 W... Lamborghini Urus hiện đang là quán quân của danh hiệu SUV nhanh nhất thế giới. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, giúp xe có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 3,6 giây. Siêu SUV Lamborghini Urus có vận tốc tối đa lên đến 305 km/h. Siêu SUV Lamborghini Urus còn có đến 6 chế độ lái khác nhau được điều khiển thông qua núm mang tên gọi Anima. Trong đó, bên cạnh 3 chế độ lái quen thuộc thường thấy trên các dòng siêu xe Lamborghini như Strada (đường phố), Sport (thể thao) và Corsa (đường đua), siêu SUV Lamborghini Urus còn có thêm 3 chế độ lái khác bao gồm Sabbia (đường cát), Terra (việt dã) và Neve (tuyết). Hiện chưa rõ mức giá xe SUV Lamborghini Urus của con trai Bầu Hiển, được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, chỉ biết rằng, giá lăn bánh của bộ đôi Urus chính hãng tại Việt Nam khoảng hơn 20 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm của Lamborghini Urus tại thị trường nước ngoài khoảng 172.000 Euro (tương đương 4,6 tỷ đồng). Video: Ngắm siêu SUV Lamborghini Urus màu vàng độc đáo.