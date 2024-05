Dàn siêu xe hàng hiếm, trị giá hàng chục tỷ họp mặt tại Sài Gòn

Ngày 24/5 vừa qua, trên 1 con đường cạnh nhà hát TP HCM đã xuất hiện dàn siêu xe tiền tỷ với khoáng 5 chiếc góp mặt, trong số này, có nhiều chiếc mất tích khá bí ẩn trong hơn 1 năm qua, nay bất ngờ tái xuất. Cụ thể, buổi họp mặt này có sự xuất hiện trở lại của siêu xe Ferrari SF90 Stradale và McLaren 720S sau 1 thời gian dài mất tích trên đường phố Sài thành. Ngoài ra còn có 3 chiếc siêu xe khác cũng góp mặt như McLaren 650S Spider, McLaren 720S độ N-Largo và Lamborghini Aventador LP700-4 độ Liberty Walk. Sau hơn 1 tiếng có mặt tại đây, nhóm siêu xe này đã bắt đầu rời đi, và vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây để trải nghiệm tốc độ. Đây cũng là dịp hiếm hoi có 1 nhóm chơi siêu xe tụ tập cùng nhau, kể từ khi hành trình siêu xe Car Passion, và 1 số nhóm chơi xe khác tan rã. Trong lần bất ngờ tái xuất này, chiếc siêu xe Ferrari SF90 Stradale đầu tiên ra biển số ở Việt Nam vẫn do đại gia lan đột biến cầm lái, siêu xe này có đặc điểm khác biệt so với nhiều xe khác, chính là việc bộ mâm là loại carbon rất đắt tiền. Ferrari SF90 Stradale được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 769 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Động cơ này kết hợp với hệ thống hybrid bao gồm 3 mô-tơ điện cung cấp thêm công suất 217 mã lực này là cụm pin lithium-ion 7,9 kWh. Kết hợp 3 mô-tơ điện với động cơ xăng V8, siêu xe hybrid Ferrari SF90 Stradale của đại gia lan đột biến có tổng công suất tối đa 986 mã lực. SF90 Stradale chính là siêu xe plug-in hybrid đầu tiên trong lịch sử của hãng Ferrari cũng là chú ngựa chồm mạnh nhất hiện nay. Ferrari SF90 Stradale có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Chiếc siêu xe plug-in hybrid đầu tiên của hãng xe Ý có thể hoàn thành quãng đường 25 km chỉ bằng mô-tơ điện trên cầu trước. Tiếp đến là trong đoàn siêu xe này có 3 chiếc được độ khủng, 2 trong đó là bản độ Liberty Walk đến từ Nhật Bản đó là 1 chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4, và McLaren 650S Spider, và xe cuối cùng chính là chiếc McLaren 720S độ N-Largo của Novitec. Trong đó, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 mang gói độ Liberty Walk này được dán bộ áo tán sắc, có thể thay đổi theo góc nhìn, với 2 màu chủ đạo là tím và xanh. Khá thời trang, và gần đây, cũng có 1 siêu xe mang bộ áo độc đáo này, với chi phí hơn 1,2 tỷ đồng đã được nhập khẩu chính hãng, đó là chiếc siêu xe McLaren 750S đầu tiên ở Việt Nam. Để phù hợp với bộ áo mới của chiếc siêu xe Lamborghini Aventador Limited Edition 50, đơn vị rao bán còn cho xe sơn bộ mâm Forgiato sang màu vàng đồng nổi bật. Được biết, chủ nhân đầu tiên của xe Lamborghini Aventador Limited Edition 50 đã tốn 3 tỷ đồng cho gói độ này, 1 số tiền khá khủng, có thể mua được các xe thể thao, SUV hạng sang. So với bản tiêu chuẩn, hãng độ Liberty Walk đã mang đến ngoại hình hiếu chiến hơn cho Lamborghini Aventador Limited Edition 50 nhờ bộ body kit thân rộng đặc trưng của thương hiệu, với các vòm bánh xe rộng được cố định bằng đinh tán, cánh gió đuôi khổng lồ, nắp capô carbon mới cùng việc thêm rất nhiều chi tiết carbon cho ngoại thất. Bên cạnh ngoại thất đổi mới, bên trong khoang lái chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 mang gói độ Liberty Walk này cũng được thay bộ ghế ngồi mới, bọc da 2 màu xanh và đen, cùng dòng chữ Ultimae, gợi nhớ đến 1 trong các bản giới hạn cuối cùng trên dòng xe Lamborghini Aventador. Video: Dàn xe trăm tỷ đồng dự đám cưới Minh Tú và chồng ngoại quốc.

Ngày 24/5 vừa qua, trên 1 con đường cạnh nhà hát TP HCM đã xuất hiện dàn siêu xe tiền tỷ với khoáng 5 chiếc góp mặt, trong số này, có nhiều chiếc mất tích khá bí ẩn trong hơn 1 năm qua, nay bất ngờ tái xuất. Cụ thể, buổi họp mặt này có sự xuất hiện trở lại của siêu xe Ferrari SF90 Stradale và McLaren 720S sau 1 thời gian dài mất tích trên đường phố Sài thành. Ngoài ra còn có 3 chiếc siêu xe khác cũng góp mặt như McLaren 650S Spider, McLaren 720S độ N-Largo và Lamborghini Aventador LP700-4 độ Liberty Walk. Sau hơn 1 tiếng có mặt tại đây, nhóm siêu xe này đã bắt đầu rời đi, và vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây để trải nghiệm tốc độ. Đây cũng là dịp hiếm hoi có 1 nhóm chơi siêu xe tụ tập cùng nhau, kể từ khi hành trình siêu xe Car Passion, và 1 số nhóm chơi xe khác tan rã. Trong lần bất ngờ tái xuất này, chiếc siêu xe Ferrari SF90 Stradale đầu tiên ra biển số ở Việt Nam vẫn do đại gia lan đột biến cầm lái, siêu xe này có đặc điểm khác biệt so với nhiều xe khác, chính là việc bộ mâm là loại carbon rất đắt tiền. Ferrari SF90 Stradale được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 769 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Động cơ này kết hợp với hệ thống hybrid bao gồm 3 mô-tơ điện cung cấp thêm công suất 217 mã lực này là cụm pin lithium-ion 7,9 kWh. Kết hợp 3 mô-tơ điện với động cơ xăng V8, siêu xe hybrid Ferrari SF90 Stradale của đại gia lan đột biến có tổng công suất tối đa 986 mã lực. SF90 Stradale chính là siêu xe plug-in hybrid đầu tiên trong lịch sử của hãng Ferrari cũng là chú ngựa chồm mạnh nhất hiện nay. Ferrari SF90 Stradale có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Chiếc siêu xe plug-in hybrid đầu tiên của hãng xe Ý có thể hoàn thành quãng đường 25 km chỉ bằng mô-tơ điện trên cầu trước. Tiếp đến là trong đoàn siêu xe này có 3 chiếc được độ khủng, 2 trong đó là bản độ Liberty Walk đến từ Nhật Bản đó là 1 chiếc xe Lamborghini Aventador LP700-4, và McLaren 650S Spider, và xe cuối cùng chính là chiếc McLaren 720S độ N-Largo của Novitec. Trong đó, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 mang gói độ Liberty Walk này được dán bộ áo tán sắc, có thể thay đổi theo góc nhìn, với 2 màu chủ đạo là tím và xanh. Khá thời trang, và gần đây, cũng có 1 siêu xe mang bộ áo độc đáo này, với chi phí hơn 1,2 tỷ đồng đã được nhập khẩu chính hãng, đó là chiếc siêu xe McLaren 750S đầu tiên ở Việt Nam. Để phù hợp với bộ áo mới của chiếc siêu xe Lamborghini Aventador Limited Edition 50, đơn vị rao bán còn cho xe sơn bộ mâm Forgiato sang màu vàng đồng nổi bật. Được biết, chủ nhân đầu tiên của xe Lamborghini Aventador Limited Edition 50 đã tốn 3 tỷ đồng cho gói độ này, 1 số tiền khá khủng, có thể mua được các xe thể thao, SUV hạng sang. So với bản tiêu chuẩn, hãng độ Liberty Walk đã mang đến ngoại hình hiếu chiến hơn cho Lamborghini Aventador Limited Edition 50 nhờ bộ body kit thân rộng đặc trưng của thương hiệu, với các vòm bánh xe rộng được cố định bằng đinh tán, cánh gió đuôi khổng lồ, nắp capô carbon mới cùng việc thêm rất nhiều chi tiết carbon cho ngoại thất. Bên cạnh ngoại thất đổi mới, bên trong khoang lái chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 mang gói độ Liberty Walk này cũng được thay bộ ghế ngồi mới, bọc da 2 màu xanh và đen, cùng dòng chữ Ultimae, gợi nhớ đến 1 trong các bản giới hạn cuối cùng trên dòng xe Lamborghini Aventador. Video: Dàn xe trăm tỷ đồng dự đám cưới Minh Tú và chồng ngoại quốc.