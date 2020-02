Dân chơi Việt biến Mercedes-Benz V-Class thành siêu sang Maybach

Mẫu xe MPV Mercedes-Benz V-Class vốn sở hữu phong cách thiết kế c hỏ khách quen thuộc bấy lâu nay, ngoài ra những bản độ thường không được chủ nhân yêu thích và thay đổi quá nhiều bởi suy cho cùng thì chiếc xe này đã có tương đối nhiều trang bị tiện nghi đủ dùng. Mặc dù vậy, mới đây đã xuất hiện hình ảnh Mercedes-Benz V-Class độ phong cách Maybach cực kỳ xịn sò thu hút được sự quan tâm của công chúng. Chủ nhân của chiếc xe còn nói vui rằng đây là " chiếc xe Mercedes-Benz V-Class Maybach chính hãng", nhưng không khó để nhận ra đây là chiếc xe được độ lại theo phong cách xe siêu sang. Chủ nhân cũng không đề cập đến đây là phiên bản nào của dòng V-Class, chỉ biết rằng xe được thay đổi khá nhiều ở ngoại thất. Theo đó, chiếc xe được sơn nửa trên màu bạc, dưới vẫn là màu sơn đen tiêu chuẩn. Các chi tiết xe như phần đầu và lưới tản nhiệt, cản trước, hốc gió, mâm xe tương tự thiết kế dòng Maybach mà Mercedes-Benz đang sở hữu. Cụm đèn trước của xe vẫn được giữ nguyên bản với đèn định vị ban ngày và đèn pha dạng LED có tính năng điều chỉnh theo góc đánh lái, bật/tắt tự động... Đuôi xe của chiếc V-Class độ này được gắn thêm chữ "VMaybach" khiến nhiều người lầm tưởng đây là phiên bản chính hãng, ống xả đôi của xe được độ lại 2 bên cân đối. Bên trong khoang lái, chiếc xe còn sở hữu bộ ghế mới màu kem sữa, ghế da có lỗ thông khí cùng tính năng làm mát/sưởi ấm/massage. Đáng chú ý, phiên bản này còn được trang bị ghế có hỗ trợ bơm lưng và có hỗ trợ đỡ quanh bắp đùi giúp việc di chuyển thời gian dài dễ dàng hơn. Khu vực hàng ghế thứ 2 chỉ có 2 chỗ, mỗi ghế sẽ có bảng điều khiển riêng biệt. Ngoài ra, những chi tiết ở phần táp-lô, vô-lăng của "VMaybach" đều không thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Mercedes-Benz V-Class tại Việt Nam có 2 tuỳ chọn động cơ gồm: Động cơ Diesel I4 - 2.1L và Xăng I4 - 2.0L cho công suất lần lượt là 163-211 mã lực và 350-380 Nm mô-men xoắn kết hợp hộp số tự động 7 cấp - 7G-Tronic Plus. Hiện tại, giá xe Mercedes-Benz V 250 Luxury chính hãng là 2,579 tỷ đồng và V 250 AMG là 3,129. Đây được xem là chiếc MPV hạng sang mới, tốt nhất dành cho khách hàng Việt Nam thời điểm hiện nay. Video: Chi tiết MPV siêu sang Mercedes Maybach V Class Luxury VIP.

