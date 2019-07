Dân chơi Luxgen U7 tại Việt Nam - mỗi năm lỗ 133 triệu đồng

Ở thời điểm ra mắt, Mẫu xe SUV Luxgen U7 nổi lên như một hiện tượng khi sở hữu các trang bị hạng sang chỉ có trên các dòng xe giá vài tỷ đồng nhưng giá bán của U7 SUV chỉ trên 1 tỷ. Tuy nhiên sau 7 năm sử dụng, chiếc xe hiện đang được rao bán rộng rãi ở nhiều trên chợ mua bán xe cũ ở mức trên dưới 400 triệu đồng, tức là chiếc xe mất giá khoảng 600 đến 800 triệu đồng tùy vào phiên bản. Dẫu vậy, nếu người mua tìm được nơi có thể sửa chữa, thay thế phụ tùng cũng như mua được linh phụ kiện cho dòng xe này thì việc sở hữu Luxgen U7 SUV thật sự là một món hời, đáng chú ý là khi chủ xe có thể tận hưởng các công nghệ hiện đại trong một chiếc xe giá dưới 400 triệu đồng. Luxgen 7 tại Việt Nam sở hữu vóc dáng khá đồ sộ với chiều dài 4,8m, rộng 1,93m và cao 1,76m - nhằm cạnh tranh với các đối thủ thời điểm đó như; Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Chevrolet Trailblazer, Toyota Fortuner. Về ngoại thất, xe sở hữu hệ thống đèn pha chiếu sáng dạng bi-xenon thiết diện lớn. Ngoài ra, hệ thống đèn pha thông minh này còn có khả năng tự động cảm biến ánh sáng (bật/tắt), hướng sáng theo góc cua. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống đèn phanh, đèn hậu của xe đều sử dụng dạng LED tiên tiến có khả năng tương phản cao. Cửa sổ trời, cửa hậu chỉnh điện, vành mâm đúc 18 inch, gương chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ… là những trang thiết bị tiêu chuẩn có trên xe. Phiên bản Luxgen 7 SUV được phân phối tại Việt Nam sở hữu nội thất với hai tông màu là màu đen trung tính và màu cam. Khoang nội thất của xe được bọc da đan xen lẫn nhựa cao cấp khá tỉ mỉ. Hàng ghế trên cùng của xe chỉnh điện 8 hướng với chức năng nhớ vị trí ghế ngồi. Ghế lái còn được tích hợp thêm hệ thống sưởi ấm, mát hoặc thông gió, mát-xa với hai chế độ khá ấn tượng. Toàn bộ hệ thống giải trí trên Luxgen 7 SUV được phát triển độc quyền bởi HTC – một thương hiệu sản xuất thiết bị di động nổi tiếng của Đài Loan. Hệ thống máy tính mang tên Think+ có chức năng giám sát mọi hoạt động giải trí, quan sát và định vị. Xe được tích hợp những tính năng khá ưu việt như hệ thống định vị GPS; 4 hệ thống hỗ trợ quan sát... Để phục vụ nhu cầu giải trí, mẫu xe Luxgen 7 SUV được trang bị 2 màn hình LCD trước và sau cùng hệ thống âm thanh của JBL. Tuy nhiên theo nhiều người dùng cho hay, màn hình LCD của xe cũng không thực sự cao cấp khi có vệt loang trên màn hình khi thử ấn mạnh tay. Mẫu xe này cũng được trang bị cửa sở trời toàn cảnh, đi kèm với đó là đầy đủ những tính năng an toàn như : hệ thống 6 túi khí quanh xe; ABS; hệ thống trợ lực phanh điện tử BA; hệ thống phân phối lực phanh EBD; cân bằng điện tử ESC; hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Hiện U7 tại Việt Nam được trang bị các phiên bản động cơ xăng Turbo dung tích 2.2L (công suất 175Hp/5200rpm, mô-men xoắn 280Nm/2500-4000rpm), hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian, hộp số tự động 6 cấp, cùng nhiều trang bị an toàn cao cấp như hệ thống cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm quanh xe, camera 360 độ… Luxgen 7 SUV là một chiếc xe hợp chủng quốc. Ngoài thiết kế của chính của “chủ nhà” Đài Loan, động cơ của xe được cung cấp bởi hãng LMM đến từ Pháp; hệ thống turbo tăng áp của Garret, phanh ABS của Delphi đều đến từ Mỹ quốc; hộp số tự động 5 cấp do Aisin của Nhật Bản… Chiếc xe trong bài viết này hiện đang được chủ nhân chào bán với giá 389 triệu đồng, tuy nhiên đã rao khá lâu nhưng vẫn chưa có khách mua. Video: Chi tiết Luxgen M7 TUrbo tại Việt Nam.

