Dân chơi Lào Cai rao bán “siêu xe” Ford Mustang hơn 1 tỷ đồng

Ford Mustang đời 2015 là dòng xe cơ bắp mang tính biểu tượng của Mỹ. Phiên bản thế hệ thứ 6 này được xem là khá mới khi thay đổi nhiều về ngoại hình hoàn toàn, thậm chí những phiên bản nâng cấp 2019 cũng không quá khác biệt so với nó. Đáng chú ý trên những chiếc Mustang, dù trải qua nhiều năm thì những đường nét cơ bắp vẫn luôn là thế mạnh. Chiếc xe Ford Mustang đời cũ, đã qua sử dụng trong bài viết này được mang biển tỉnh và mới chạy được khoảng hơn 30.000km. Nó cũng đã được chủ nhân độ lại khá nhiều chi tiết bắt mắt hơn so với nguyên bản. Đáng chú ý chính là cửa dạng "cắ kéo", bộ môm 5 chấu kép cách điệu, đuôi xe và một số chi tiết ngoại thất được nâng cấp... Ford Mustang sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.784 x 1.916 x 1.381 mm và chiều dài trục cơ sở 2.720 mm, trọng lượng 1.497kg. Phần đầu xe thiết kế đặc trưng, mang phong cách fastback đã làm nên thương hiệu của dòng xe cơ bắp của Ford trên toàn thế giới. Ở thế hệ này, cụm đèn pha thiết kế sắt nét hơn, dùng bóng thấu kính đi kèm đèn LED ban ngày sọc chéo như mang cá mập. Phần đuổi xe nổi bật với logo ngựa hoang truyền thống nằm trên nền đen bóng đẹp mắt, bên cạnh những đường gân cơ bắp chạy dọc từ hông mũi xe đến đuôi xe. Điểm gây ấn tượng trên chiếc xe này là dải đèn hậu được thiết kế lại, chiếu sáng bằng công nghệ LED. So với phiên bản trước, mẫu xe cơ bắp Ford Mustang 2015 thế hệ thứ 6 này nặng hơn và được trang bị hệ thống treo thiết kế mới, phanh cỡ lớn hơn. Phía dưới gầm xe là cản sau với ốp kiểu thoát gió thể thao, cặp ống xả hai bên với miệng ống tròn cũng là điểm nhấn giúp phía đuôi xe thêm cá tính.

Bên trong, toàn bộ ghế đều bọc da cao cấp, các tay nắm cửa, khay để đồ gần tay lái... đều được mạ crom, trên bảng tap-lô còn bọc sợi carbon rất thể thao. Hàng ghế trước của xe với thân ghế ôm lưng người ngồi rất chắc chắn. Các đường chỉ dập sâu tạo những rãnh thoát khí tinh tế. Cả hai ghế này đều chỉnh điện 6 hướng, ghế có thêm tính năng làm mát và sưởi ấm, nắp lưng ghế chính và phụ có lẫy mở đẩy ghế trượt lên dễ dàng. Ford Mustang 2015 có vô lăng bọc da 3 chấu, viền quanh các chấu được ốp thêm kim loại mạ bạc rất sang trọng và nó làm nổi bật thêm cho nội thất của xe. Trên vô lăng này cũng được tích hợp đầy đủ các phím trợ năng cơ bản. Phía sau tay lái là cụm đồng hồ lái được thiết kế khá đơn giản với 2 hốc đồng hồ chính thể hiện vòng tua máy và vận tốc xe. Trên bảng tap-lô với màn hình cảm ứng là trung tâm giải trí của xe. Màn hình này có các tính năng chính là hiển thị camera lùi, dẫn đường, MyFord Touch, nghe Radio, nhạc, video clip... và nó còn được kết nối với hệ thống giao tiếp SYNC 3, đọc thẻ nhớ SD, bluetooth cùng dàn âm thanh cao cấp Shaker Pro 12 loa chất lượng cao bố trí quanh xe (có loa trầm ở khoang hành lý sau). Ford Mustang phiên bản 2015 sử dụng động cơ EcoBoost 4 xi-lanh, dung tích 2,3 lít, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 433 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/hGiá xe Ford Mustang 2015 khi mới ra mắt tại thị trường Mỹ có giá bán khoảng 25.300 USD. Sau khi được nhập về một số đại lý không chính hãng tại thị trường Việt Nam mẫu xe cơ bắp này được chào bán với mức giá khoảng hơn 2 tỷ đồng (chưa tính phí trước bạ và biển số). Chiếc xe trong bài viết đang được chủ nhân chào bán khoảng hơn 1 tỷ đồng, rẻ phân nửa so với lúc mua mới. Video: Ford Mustang Convertible đời cũ 2015 có đáng mua.

