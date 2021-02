Daihatsu Altis từ từ 879 triệu đồng, đắt hơn bản gốc Toyota Camry

Daihatsu và Toyota là hai người anh em thân thiết thường xuyên chia sẻ các mẫu xe với nhau trong nhiều năm qua, có thể kể đến như chiếc Perodua Myvis thế hệ đầu tiên được cải tiến thành Toyota Passo. Tuy nhiên, trường hợp gây chú ý nhất là Toyota Camry cải tiến thành Daihatsu Altis 2022 mới và cả hai mẫu xe này đều được bán ở thị trường Nhật Bản. Dùng chung tên với Toyota Corolla Altis, nhưng Daihatsu Altis lại được phát triển trên Toyota Camry từ năm 2000. Đối với Daihatsu, Altis là dòng sản phẩm cao cấp nhất hiện tại. Về diện mạo, Daihatsu Altis giống hệt Camry, chỉ có logo thương hiệu là khác. Chưa kể, tại Nhật Bản, Daihatsu Altis cũng chỉ được cung cấp với hệ truyền động hybrid tương tự như phiên bản Camry ở Nhật. Daihatsu Altis được trang bị hệ thống xăng điện 2.5L cho tổng công suất 209 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian E-Four giúp sản sinh công suất lên tới 216 mã lực. Bên cạnh hệ truyền động, Altis cũng sở hữu bộ công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense như Camry, bao gồm tính năng hỗ trợ định tâm làn đường và hệ thống phản hồi lỗi người lái. Tại Nhật Bản, giá xe Daihatsu Altis 2022 được phân phối với hai biến thể bán ra từ 4.053.000 Yên (khoảng 879,8 triệu đồng) cho bản G 2WD, đắt hơn so với giá khởi điểm 3.485.000 Yên (khoảng 756,5 triệu đồng) của Camry. Nguyên nhân có thể là vì Daihatsu Altis sở hữu bộ công nghệ an toàn ADAS toàn diện hơn ngay từ bản cơ sở. Video: Daihatsu Altis là một phiên bản cải tiến hơn của Toyota Camry.

