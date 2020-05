Đại lý chào bán Mazda6 trưng bày, rẻ hơn 160 triệu đồng mua mới

Theo thông tin từ nhân viên kinh doanh của Mazda, chiếc Mazda6 bản 2.5 Premium cao cấp nhất này đang được thanh lý tại một đại lý với mức giá 855 triệu đồng, tức rẻ hơn xe mới 164 triệu đồng. Hiện tại, Mazda6 Premium đang có giá bán niêm yết 1,019 tỷ đồng. Mặc dù lựa chọn xe Mazda6 trưng bày được thanh lý giúp người mua tiết kiệm hàng trăm triệu đồng vào chi phí mua xe. Tuy nhiên đa số các xe này đều mang số VIN cũ, chiếc Mazda6 2.5 Premium này là một ví dụ khi được sản xuất năm 2017, sản xuất cách đây 3 năm. Mua xe mới, nhưng đời xe cũ vốn không có lợi thế về giá khi người mua muốn bán lại. Ngoài ra, người mua xe thanh lý thường không tìm được màu sắc mình ưng ý, theo tìm hiểu thì đại lý Mazda có thể sơn lại màu sơn cho chiếc Mazda6. Trên thực tế, rất ít khách mua xe mới chọn mua xe thanh lý mặc dù nó có giá bán hấp dẫn. Ngoài lý do đời xe thấp, không lựa chọn đa dạng màu sơn, sẽ rất ít người mua xe mới chấp nhận “đập hộp” một chiếc xe mới 100% chưa lăn bánh, nhưng nội thất đã có nhiều người “leo lên leo xuống” vọc vạch vốn dĩ không còn mới mẽ nữa. Cụ thể ghế da có thể bị nhăn hay một số chi tiết có bề mặt bóng trong nội thất như: nút bấm, màn hình hiển thị,... có thể bị trầy xước đáng tiếc do trang sức đeo tay của khách đến xem xe, đều này là không thể tránh khỏi với một chiếc xe trưng bày. Là phiên bản cao cấp nhất, nội thất Mazda6 2.5L Premium được trang bị ghế ngồi bọc da Nappa cho cảm giác ngồi êm ái và mát mẻ hơn so với chất liệu da thường. Ghế lái chỉnh điện + nhớ 2 vị trí, bảng điều trung tâm được trang bị màn hình Mazda Connect 7 inch tích hợp nút xoay điều khiển độc đáo, màn hình hiển thị đầy đủ các thống tin về khả năng vận hành, hệ thống giải trí, danh bạ được đồng bộ hóa từ điện thoại và hệ thống định vị GPS. Mazda6 2.5L Premium đi kèm với phanh tay điện tử, rèm che nắng phía sau chỉnh điện, chế độ lái Sport, dàn âm thanh vòm 11 loa Bose, kết nối Bluetooth, điều khiển giọng nói, đàm thoại rảnh tay, cửa sổ trời. Mazda6 2.5 Premium còn được trang bị nhiều “đồ chơi” hỗ trợ lái như: Cảnh báo chệch làn đường, màn hình hiển thị kính lái (HUD),… Trên thị trường, Mazda6 được định vị ở phân khúc sedan hạng D, đối thủ của Toyota Camry, Honda Accord hay Kia Optima. Nhờ lợi thế lắp ráp, Mazda6 tại Việt Nam là đại diện xe hạng D Nhật Bản có giá bán dễ tiếp cận nhất hiện nay. Video: Chi tiết Mazda6 đời 2017 tại Việt Nam.

