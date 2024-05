Đại gia Việt tậu McLaren 750S gần 20 tỷ biển "tứ quý 9" hơn 1,5 tỷ

McLaren 750S của đại gia Việt gắn biển số 51L-599.99, đây là chiếc biển đã trúng đấu giá ngày 19/4 vừa qua với số tiền lên đến 1,565 tỷ đồng. Giá của biển số này thậm chí ngang với giá trị của chiếc BMW 320i, hiện đang được niêm yết 1,435 tỷ đồng. Chiếc siêu xe McLaren 750S đeo biển tứ quý 9 này chính thức ra mắt thị trường Việt từ ngày 17/4 với hai phiên bản Coupe và Spider, đi cùng giá bán lần lượt là 19,999 tỷ đồng và 21,699 tỷ đồng. Theo hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, chiếc McLaren 750S Coupe chính hãng Việt Nam này sở hữu ngoại thất khá nổi bật với 3 màu ánh tím, hồng, xanh pha trộn. Hãng xe McLaren đã sử dụng nhiều các bộ phận bằng sợi carbon hoặc vật liệu mới tối ưu trọng lượng để "ép cân" triệt để cho 750S. Trọng lượng thô của McLaren 750S khoảng 1.227 kg, nhẹ hơn 30 kg so với 720S. Là một siêu xe thể thao hiệu suất cao, McLaren 750S được trang bị nhiều bộ phận tối ưu để hoạt động an toàn khi chạy ở tốc độ cao như đĩa phanh carbon ceramic, kẹp phanh nguyên khối và lốp Pirelli P Zero Trofeo R. Cánh gió của xe cũng được thiết kế lớn hơn, tăng thêm lực ép xuống đuôi xe khi vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua. Với nền tảng khung gầm liền khối bằng sợi carbon, McLaren 750S có khối lượng khô được tối ưu chỉ 1.277 kg, nhẹ hơn 30 kg so với McLaren 720S. Về nội thất, khoang cabin của McLaren 750S không có quá nhiều sự khác biệt so với 720S, được bọc da Nappa cao cấp hoặc kết hợp với chất liệu Alcantara, đi kèm 2 phong cách TechLux và Performance. Bộ ghế đua sợi carbon tiêu chuẩn đã nhẹ hơn 17,5 kg so với cơ cấu trên 720S, tuy nhiên tùy chọn ghế đua cao cấp còn nhẹ hơn 33%. 750S cũng được bổ sung 2 phím điều khiển tại rìa bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số nhằm điều chỉnh các tính năng vận hành khác. Một công nghệ mới được ra mắt trên 750S là McLaren Control Launcher (MCL) bổ sung thêm một góc theo dõi giao diện xe cho người lái. Cung cấp sức mạnh cho siêu xe McLaren 750S tại Việt Nam vẫn là động cơ V8 tăng áp kép dụng tích 4.0 lít, cho ra công suất 750 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ. McLaren 750S có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 2,8 giây và 0 – 200 km/h trong 7,2 giây (với bản Spider là 7,3 giây). Khả năng tăng tốc khi vào số được cải thiện bằng cách tối ưu hóa hộp số truyền động và phương thức kiểm soát chế độ kick down được cải tiến. Xe được nâng cấp hệ thống treo thông minh Proactive Chassis Control III với tùy chỉnh độ cứng lò xo mới, 3 chế độ lái Comfort, Sport và Track. Chiếc McLaren 750S này cũng là chiếc đầu tiên tại Việt Nam có chủ và mang biển số trắng "xịn sò". Video: Chi tiết siêu xe McLaren 750S đầu tiên tại Việt Nam.

