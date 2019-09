Đại gia Mỹ tự tạo siêu xe thi đấu với các ông lớn

Scuderia Cameron Glickenhaus là một công ty đến từ Mỹ, chuyên sản xuất siêu xe và xe đua. Trong vài năm qua, cái tên này đã được nhắc tới không ít thông qua một số dự án tiêu biểu. Mới đây, thương hiệu này đã công bố những hình ảnh hoàn chỉnh về sản phẩm tiếp theo. Đó là SCG 007. Chiếc xe này được tạo ra để tham dự cuộc đua sức bền World Endurance Championship (WEC) trong mùa giải 2020/2021. Bên cạnh phiên bản đường đua, mẫu siêu xe SCG 007 sẽ đi kèm với các biến thể dành cho đường phố. Được biết, SCG 007 sẽ tranh tài ở thể thức cao nhất – Hypercars, thay thế cho LMP1 vốn được áp dụng kể từ đầu những năm 1990. Theo đó, các nhà sản xuất có thể tham gia bằng các nguyên mẫu hoặc phiên bản xe đua của các hypercar với ít nhất 20 biến thể đường phố được tạo ra trong vòng 2 năm. Những chiếc xe tranh tài có thể sử dụng hệ thống động lực hybrid hoặc phi hybrid song công suất không được vượt quá 750 mã lực. Trong đó, sức mạnh bổ sung từ hệ thống động cơ điện (dẫn động cầu trước) không được vượt quá 270 mã lực. Trọng lượng quy định của mỗi chiếc xe là 1100kg với thời gian hoàn thành một vòng đua Le Mans là 3 phút 30 giây. James Glickenhaus – nhà sáng lập kiêm ông chủ của SCG cho hay động lực để công ty tạo ra mẫu hypercar nói trên đến từ thành tích của người Mỹ tại Le Mans 24 Giờ, một chặng đua thuộc WEC. Bởi theo thống kê, lần cuối cùng người ta được chứng kiến một chiếc xe đua đến từ Mỹ vô địch chặng đua này cũng đã trôi qua được nửa thế kỷ. Và ông cho rằng đã đến lúc người Mỹ cần giành một chiến thắng tại Le Mans thêm một lần nữa. Trái tim của SCG 007 là khối động cơ V6 3,0 lít tăng áp kép. Không may là các thông số cũng như lai lịch của cỗ máy này chưa được xác nhận chính thức. Nhưng nếu nhìn vào bộ cánh hai màu trắng đỏ và đặc biệt là bộ mâm mang phong cách đĩa số điện thoại cổ điển, có thể đoán già đoán non rằng cỗ máy trên là một phiên bản nâng cấp từ động cơ F154 vốn được sử dụng trên bộ đôi Giulia Quadrifoglio và Stelvio Quadrifoglio của Alfa Romeo. Tất nhiên, ai cũng biết khối động cơ này do Ferrari cung cấp. Vào tháng 3 năm nay, SCG đã hé lộ rằng hãng này đang phát triển một hệ thống hybrid dành cho xe đua tham dự WEC. Dù vậy, vẫn chưa rõ là SCG 007 có được trang bị hệ thống này hay không. Bất cứ đội đua nào có nhu cầu có thể liên hệ với SCG để đặt hàng phiên bản xe đua của SCG 007. Cũng theo một số nguồn tin, SCG sẽ sản xuất từ 20 đến 30 chiếc 007 phiên bản đường phố. Mức giá chính thức của hai sản phẩm này vẫn chưa được công bố. Được biết, James Glickenhaus vốn là một đạo diễn, nhà sản xuất phim kiêm nhà biên kịch. Với thú sưu tập xe hơi, đặc biệt là xe đua, ông đã đầu tư để lập nên thương hiệu siêu xe SCG vào năm 2013. Chiếc xe này bao gồm 3 phiên bản: 003C (Competizione) dành cho đường đua; 003S (Stradale) dành cho đường phố và 003CS (Competizione Stradale) – chiếc xe đua có thể hoạt động hợp pháp trên đường phố. Video: Triệu phú Mỹ James Glickenhaus với niềm đam mê siêu xe.

