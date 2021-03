Đại gia Lan đột biến Củ Chi tậu Bentley Flying Spur hơn 30 tỷ

Mới đây, một vị đại gia sinh sống tại huyện Củ Chi, TP HCM đã mạnh tay tậu siêu phẩm Bentley Flying Spur First Edition mới. Được biết, người này đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Lan đột biến và cũng rất nổi tiếng trong giới chơi xe khu vực miền Nam. Ngoài chiếc Bentley Flying Spur First Edition mới tậu, anh còn có trong tay hàng loạt mẫu xe đình đám khác từ 4 bánh tới 2 bánh như Ferrari SF90 Stradale, Mercedes-AMG G63 hay Honda CBR1000RR-R FireBlade SP... Thông qua những hình ảnh được đăng tải có thể thấy, siêu phẩm Bentley Flying Spur First Edition này sở hữu nước sơn ngoại thất màu đen huyền bí, kết hợp với rất nhiều chi tiết được mạ crome sáng như mặt ca-lăng cản dưới trước/sau, viền cửa sổ, mang cá... Ngoài ra, xe được tuỳ chọn cấu hình chỉ 4 chỗ ngồi với vách tì tay trung tâm cỡ lớn ở băng ghế sau. Về thiết kế, sự sang trọng vẫn luôn là yếu có thừa trên mọi chiếc xe mang logo Bentley và tất nhiên, Flying Spur First Edition cũng không phải ngoại lệ. Phong cách trẻ trung nhưng xa xỉ chính là xu hướng mà hãng xe nước Anh hướng tới. Ở thế hệ thứ ba, Bentley Flying Spur nói chung hay bản First Edition nói riêng đã có sự thay đổi về kích thước với chiều dài, chiều rộng được gia tăng một chút so với đời cũ, nâng chiều dài tổng thể của xe đạt mức 5.304mm, chiều dài cơ sở 3.195mm (tăng 130mm). Nhờ phân bổ trọng lượng tốt hơn kết hợp hệ dẫn động AWD, Bentley Flying Spur và bản First Edition mới mang đến những chuyến đi êm ái và mượt mà hơn đáng kể, xe có thể tăng 60% lượng khí cho lò xo khí nén của hệ thống treo. Ngoài ra, Flying Spur 2020 cũng được trang bị hệ thống phanh trước 420mm, lớn hơn so với đời cũ để phù hợp với sức mạnh mới của chiếc sedan siêu sang. Bước vào bên trong cabin, nội thất Flying Spur First Edition có tông màu chủ đạo nâu da bò kết hợp đen truyền thống. Ghế ngồi và cánh cửa của xe được khâu họa tiết hình kim cương. Một số trang bị nổi bật khác phải kể tới như các chi tiết ốp gỗ cao cấp màu đen piano, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch có thể ẩn sau táp-lô, hệ thống âm thanh 10 loa tiêu chuẩn có thể nâng cấp lên loại 16 loa Bang & Olufsen hoặc 19 loa 2.200W Naim tích hợp bộ chuyển đổi âm bass trên ghế trước. Sức mạnh của xe đến từ động cơ tăng áp kép W12 6.0L cho công suất 626 mã lực và 900Nm mô-men xoắn tương tự như Bentayga Speed. Thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chiếc sedan nặng 2.435 kg có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,8 giây, tốc độ tối đa đạt 333 km/h. Mức giá xe Bentley Flying Spur First Edition chưa được tiết lộ nhưng dự đoán không dưới 30 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Flying Spur tại Việt Nam.

Mới đây, một vị đại gia sinh sống tại huyện Củ Chi, TP HCM đã mạnh tay tậu siêu phẩm Bentley Flying Spur First Edition mới. Được biết, người này đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Lan đột biến và cũng rất nổi tiếng trong giới chơi xe khu vực miền Nam. Ngoài chiếc Bentley Flying Spur First Edition mới tậu, anh còn có trong tay hàng loạt mẫu xe đình đám khác từ 4 bánh tới 2 bánh như Ferrari SF90 Stradale, Mercedes-AMG G63 hay Honda CBR1000RR-R FireBlade SP... Thông qua những hình ảnh được đăng tải có thể thấy, siêu phẩm Bentley Flying Spur First Edition này sở hữu nước sơn ngoại thất màu đen huyền bí, kết hợp với rất nhiều chi tiết được mạ crome sáng như mặt ca-lăng cản dưới trước/sau, viền cửa sổ, mang cá... Ngoài ra, xe được tuỳ chọn cấu hình chỉ 4 chỗ ngồi với vách tì tay trung tâm cỡ lớn ở băng ghế sau. Về thiết kế, sự sang trọng vẫn luôn là yếu có thừa trên mọi chiếc xe mang logo Bentley và tất nhiên, Flying Spur First Edition cũng không phải ngoại lệ. Phong cách trẻ trung nhưng xa xỉ chính là xu hướng mà hãng xe nước Anh hướng tới. Ở thế hệ thứ ba, Bentley Flying Spur nói chung hay bản First Edition nói riêng đã có sự thay đổi về kích thước với chiều dài, chiều rộng được gia tăng một chút so với đời cũ, nâng chiều dài tổng thể của xe đạt mức 5.304mm, chiều dài cơ sở 3.195mm (tăng 130mm). Nhờ phân bổ trọng lượng tốt hơn kết hợp hệ dẫn động AWD, Bentley Flying Spur và bản First Edition mới mang đến những chuyến đi êm ái và mượt mà hơn đáng kể, xe có thể tăng 60% lượng khí cho lò xo khí nén của hệ thống treo. Ngoài ra, Flying Spur 2020 cũng được trang bị hệ thống phanh trước 420mm, lớn hơn so với đời cũ để phù hợp với sức mạnh mới của chiếc sedan siêu sang. Bước vào bên trong cabin, nội thất Flying Spur First Edition có tông màu chủ đạo nâu da bò kết hợp đen truyền thống. Ghế ngồi và cánh cửa của xe được khâu họa tiết hình kim cương. Một số trang bị nổi bật khác phải kể tới như các chi tiết ốp gỗ cao cấp màu đen piano, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch có thể ẩn sau táp-lô, hệ thống âm thanh 10 loa tiêu chuẩn có thể nâng cấp lên loại 16 loa Bang & Olufsen hoặc 19 loa 2.200W Naim tích hợp bộ chuyển đổi âm bass trên ghế trước. Sức mạnh của xe đến từ động cơ tăng áp kép W12 6.0L cho công suất 626 mã lực và 900Nm mô-men xoắn tương tự như Bentayga Speed. Thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chiếc sedan nặng 2.435 kg có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,8 giây, tốc độ tối đa đạt 333 km/h. Mức giá xe Bentley Flying Spur First Edition chưa được tiết lộ nhưng dự đoán không dưới 30 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Flying Spur tại Việt Nam.