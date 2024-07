Đại gia Jacky tậu Revuelto hơn 53 tỷ, siêu xe Lamborghini “ăn xăng” ít nhất

Trong vài tuần trở lại đây, thông tin về việc đại gia có biệt danh Jacky tậu Lamborghini Revuelto và rao bán dàn siêu xe, xe thể thao khủng của mình đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới mê xe trong nước. Trong đó, dân chơi này bán cùng lúc 2 chiếc siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ, chỉ có 900 xe sản xuất trên toàn cầu, cùng chiếc xe thể thao hạng sang Aston Martin DB11 V8. Dân mạng khá tò mò không rõ vì sao đại gia này lại quyết định rao bán 1 lần 3 chiếc xe đắt tiền, và đến nay, nguyên nhân đã được bật mí, theo đó, Jacky đặt mua Lamborghini Revuelto và bán đi 3 chiếc siêu xe, xe thể thao là để dọn chỗ trống cho "siêu bò" hybrid đầu tiên. Hiện chưa rõ màu sơn cũng như trang bị trên chiếc siêu xe hybrid Lamborghini Revuelto của đại gia Jacky, chỉ biết rằng, dân chơi này sẽ phải bỏ ra từ 44 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm, cũng như chi phí lăn bánh cho xe. Nhiều khả năng chiếc Lamborghini Revuelto này sẽ có giá trên 53 tỷ đồng. Còn tại thị trường nước ngoài, dòng siêu xe Lamborghini Revuelto có giá bán chính hãng hơn 13,5 tỷ đồng, hay ở Thái Lan, các đại gia ở đây phải chi ra số tiền từ 47,49 triệu Baht (khoảng 32,6 tỷ đồng). Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), vì thế, Revuelto nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó, siêu bò này dù vẫn dùng máy xăng V12 như các bản đàn anh nhưng lại nhẹ hơn 17 kg Đồng thời lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h, thậm chí so với đối thủ Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto dù dùng máy mạnh hơn, công suất cao hơn nhưng 0-100 km/h tương đương nhau. Video: Lamborghini Revuelto V12 Hybrid đầu tiên ra mắt Việt Nam.

