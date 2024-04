"Đại gia đồng nát” Nghệ An tậu Lamborghini hơn 10 tỷ, ở nhà dát vàng

Mới đây, cộng đồng mạng trong nước đã có dịp xôn xao trước thông tin, 1 đại gia đồng nát Nghệ An tậu Lamborghini Huracan LP610-4 với màu cam rực lửa, đây là 1 trong hàng chục chiếc Lamborghini Huracan đang có mặt tại dải đất hình chữ S này. Theo tìm hiểu, danh tính của vị chủ nhân chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 màu hiếm này không quá xa lạ, khi là ông Nguyễn Vĩnh Thoan, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người từng rất nổi tiếng khi xây lâu đài dát vàng hơn 100 tỷ đồng, chỉ để tuyển rể cho con gái cưng. Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan của đại gia Vĩnh Thoan mua lại từ 1 showroom kinh doanh xe ở Hà Nội, tuy nhiên, siêu bò này thực tế được 1 người chuyên mua xe bán xe ở Tp.HCM chào bán, và khi có khách, đã mang ra Hà Nội, để người bán giao cho người mua. Chủ nhân của chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 này tiết lộ mình mua với giá hơn 10 tỷ đồng. Chưa dừng lại đó, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 này còn được định danh quả biển số siêu VIP 37A-366.66 từ chiếc xe Lexus LX570, mà vợ chồng đại gia này dự tính để lại cho con gái sử dụng sau này, quá ư là chất chơi. Siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 của đại gia Nghệ An sở hữu động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 tốc độ và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhờ đó, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Video: "Đại gia đồng nát” Nghệ An tậu Lamborghini hơn 10 tỷ đồng.

