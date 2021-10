Đại gia Củ Chi ra biển số cho McLaren 765LT hơn 30 tỷ đồng

Thời gian qua giới mê xe trong nước liên tục đón nhận nhiều thông tin bom tấn, đầu tiên là việc chiếc siêu xe Lamborghini Huracan STO đầu tiên về dải đất hình chữ S đã lộ diện và được làm các thủ tục khá âm thầm. Kế đến là việc đại gia lan đột biến đã ra biển số cho siêu xe McLaren 765LT giới hạn. Đây là chiếc siêu xe McLaren 765LT đầu tiên tại Việt Nam đã có biển số. Ngoài ra, còn có 2 đại gia khác tại Việt Nam cũng đang sở hữu siêu xe giới hạn McLaren 765LT nhưng chưa rõ đã ra biển số cho xe hay chưa. Trong đó, chiếc xe McLaren 765LT thứ 4 về nước đã có mặt tại TP HCM với tờ giấy xe đi xét. Khác với siêu xe Ferrari SF90 Stradale, ở lần ra biển số cho siêu xe giới hạn McLaren 765LT, đại gia lan đột biến khá chịu chơi khi ra biển số trắng, nộp đầy đủ thuế cho xe. Ước tính, giá lăn bánh McLaren 765LT của người chơi lan đột biến ở Củ Chi phải trên 30 tỷ đồng. Sau gần nửa năm về nước, đại gia lan đột biến cuối cùng cũng đã đăng ký thành công biển số cho siêu xe McLaren 765LT của mình. Chiếc xe này mang ngoại thất sơn màu xanh dương Paris đẹp mắt cùng chi tiết tùy chọn nắp capô và cánh gió đuôi của xe là carbon, ngoài ra cản va trước cũng như nẹp sườn bên hông hay khuếch tán sau có thêm họa tiết màu cam tạo điểm nhấn cho xe. Bên trong khoang lái siêu xe McLaren 765LT của đại gia lan đột biến Củ Chi mới ra biển số có nội thất gây ấn tượng người xem với cặp ghế ngồi xe đua, ngoài ra là bộ khung chống lật phía sau khoang hành lý và cả tùy chọn carbon đắt đỏ cùng da Alcantara. Trước khi ra biển số cho siêu xe giới hạn McLaren 765LT, người chơi lan đột biến này đã đăng ký "chứng minh nhân dân" cho chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ chỉ có 900 xe trên toàn thế giới và màu sơn siêu ấn tượng nhưng đã nhanh chóng bán lại xe cho 1 CEO chuỗi nhà thuốc tây lớn nhất Việt Nam. Trên toàn thế giới chỉ có đúng 765 chiếc siêu xe giới hạn McLaren 765LT đước sản xuất. So với McLaren 720S, phiên bản xe McLaren 765LT được chăm chút lại ngoại hình với nhiều sự thay đổi dễ nhận ra như cản va trước thiết kế lại hoàn toàn, xe có thêm khe gió trên vòm bánh xe, bộ mâm nhẹ khắc logo 765LT cùng với đó là đuôi xe thiết kế lại hoàn toàn với điểm nhấn là 4 ống xả, trọng lượng của xe McLaren 765LT nhẹ hơn 80 kg so với bản tiêu chuẩn. Không chỉ nhẹ hơn, McLaren 765LT còn mạnh hơn 720S "trái tim" của siêu xe giới hạn này vẫn là khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít nhưng đã mang đến công suất tối đa 755 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, tăng 30 Nm. Sức mạnh của khối động cơ trên sẽ chạy qua hộp số ly hợp kép 7 tốc độ đã được tinh chỉnh để sang số nhanh hơn 15% so với McLaren 720S nên bản 765LT chỉ mất thời gian 2,8 giây tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa chỉ 330 km/h, yếu hơn con số 341 km/h của xe tiêu chuẩn. Ngoài siêu xe giới hạn McLaren 765LT, trong garage của đại gia lan đột biến còn có sự phục vụ của Ferrari SF90 Stradale đầu tiên về dải đất hình chữ S, Bentley Flying Spur First Edition, SUV hạng sang Mercedes- AMG G63 qua tay nhà độ Brabus hay xe bán tải Ford Ranger Raptor. Video: Ngắm McLaren 765LT 2021 sản xuất giới hạn tại Việt Nam.

