Đại gia chi hơn 25 tỷ tậu Rolls-Royce Phantom VIII "hàng độc"

Khi bạn chọn mua dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 chắc hẳn đã biết rõ xe có giá cho bản tiêu chuẩn là 450.000 đô la (khoảng hơn 1 tỷ đồng), tương đương 10,4 tỷ đồng tại Mỹ. Nếu thêm các tuỳ chọn khác, giá xe có thể tăng từ vài chục nghìn đô la đến hơn 100.000 đô la. Vậy nếu ai đó mua một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII phiên bản tiêu chuẩn nhưng lại bỏ ra hẳn 1,09 triệu đô la (khoảng hơn 25 tỷ đồng), tức chênh lệch 640.000 đô la, tương đương 14,82 tỷ đồng có thể làm nhiều người nghĩ chiếc xe này phải có gì rất đặc biệt. Quả thực như vậy, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 vừa được một khách hàng VIP của Rolls-Royce chi số tiền hơn 25 tỷ đồng để mua thuộc diện có một không hai trên thế giới. Điều thú vị là chiếc xe này không có gì nổi bật ở nội thất như vách ngăn riêng tư, mạ vàng hay màu sơn khoang lái được lấy từ lọ sơn móng tay yêu thích của một tiểu thư nào đó. Sự độc đáo đến từ bộ áo ở ngoại thất. Hãng xe siêu sang Anh quốc đã kết hợp với nghệ sĩ thị giác nổi tiếng Marc Quinn để tạo ra cho chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 một màu sơn lấy cảm hứng từ chiếc Rolls-Royce Phantom V của nghệ sĩ nổi tiếng John Lennon. Sự khác biệt ở đây là Marc đã nghe theo ý kiến của hãng Rolls-Royce để giúp chiếc xe siêu sang Phantom thế hệ thứ 8 này mang gam màu trầm hơn so với xe của John Lennon. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này đã gây ấn tượng mạnh với một bộ phận siêu giàu được Rolls-Royce mời đến xem xe và tổ chức đấu giá. Một nhà sưu tập có mối quan hệ rất thân thiết với hãng xe siêu sang đã chi ra số tiền 1,09 triệu đô la để tậu chiếc xe này. Toàn bộ số tiền thu được sẽ mang đi tặng cho một quỹ công tác nghiên cứu phòng chống dị ứng tại bệnh viện trẻ em Evelina, London. Từ người mua, đến người tạo ra tác phẩm và cả ý nghĩa dùng số tiền làm việc thiện nguyện đã mang đến một hình ảnh rất đẹp cho chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 tiêu chuẩn nhưng giá bán lại cao hơn gấp đôi xuất xưởng. "Trái tim" của Rolls-Royce Phantom VIII mới là khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít hoàn toàn mới. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" để đảm bảo sự chính xác trong quá trình sang số. Nhờ đó, Rolls-Royce Phantom 2018 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Video: Ngắm chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII.

Khi bạn chọn mua dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 chắc hẳn đã biết rõ xe có giá cho bản tiêu chuẩn là 450.000 đô la (khoảng hơn 1 tỷ đồng), tương đương 10,4 tỷ đồng tại Mỹ. Nếu thêm các tuỳ chọn khác, giá xe có thể tăng từ vài chục nghìn đô la đến hơn 100.000 đô la. Vậy nếu ai đó mua một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII phiên bản tiêu chuẩn nhưng lại bỏ ra hẳn 1,09 triệu đô la (khoảng hơn 25 tỷ đồng), tức chênh lệch 640.000 đô la, tương đương 14,82 tỷ đồng có thể làm nhiều người nghĩ chiếc xe này phải có gì rất đặc biệt. Quả thực như vậy, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 vừa được một khách hàng VIP của Rolls-Royce chi số tiền hơn 25 tỷ đồng để mua thuộc diện có một không hai trên thế giới. Điều thú vị là chiếc xe này không có gì nổi bật ở nội thất như vách ngăn riêng tư, mạ vàng hay màu sơn khoang lái được lấy từ lọ sơn móng tay yêu thích của một tiểu thư nào đó. Sự độc đáo đến từ bộ áo ở ngoại thất. Hãng xe siêu sang Anh quốc đã kết hợp với nghệ sĩ thị giác nổi tiếng Marc Quinn để tạo ra cho chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 một màu sơn lấy cảm hứng từ chiếc Rolls-Royce Phantom V của nghệ sĩ nổi tiếng John Lennon. Sự khác biệt ở đây là Marc đã nghe theo ý kiến của hãng Rolls-Royce để giúp chiếc xe siêu sang Phantom thế hệ thứ 8 này mang gam màu trầm hơn so với xe của John Lennon. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này đã gây ấn tượng mạnh với một bộ phận siêu giàu được Rolls-Royce mời đến xem xe và tổ chức đấu giá. Một nhà sưu tập có mối quan hệ rất thân thiết với hãng xe siêu sang đã chi ra số tiền 1,09 triệu đô la để tậu chiếc xe này. Toàn bộ số tiền thu được sẽ mang đi tặng cho một quỹ công tác nghiên cứu phòng chống dị ứng tại bệnh viện trẻ em Evelina, London. Từ người mua, đến người tạo ra tác phẩm và cả ý nghĩa dùng số tiền làm việc thiện nguyện đã mang đến một hình ảnh rất đẹp cho chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 tiêu chuẩn nhưng giá bán lại cao hơn gấp đôi xuất xưởng. "Trái tim" của Rolls-Royce Phantom VIII mới là khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít hoàn toàn mới. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" để đảm bảo sự chính xác trong quá trình sang số. Nhờ đó, Rolls-Royce Phantom 2018 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Video: Ngắm chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII.